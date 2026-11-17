Pubblicazione: 17 novembre alle 16:00

Quando Netflix ha annunciato un thriller ambientato nel mondo della musica country con Jessica Chastain protagonista, in molti si aspettavano l'ennesimo dramma dietro le quinte. Invece Heartland, uscito il 13 novembre 2026, è un'altra cosa: un noir classico trapiantato a Nashville, dove al posto del detective con l'impermeabile c'è una cantante country distrutta, armata e determinata a ritrovare sua figlia scomparsa. Misty Jones è una leggenda del country che nessuno vuole più vedere in giro. Tiene il Grammy nel frigorifero, accanto alle bottiglie, e vive da reclusa in mezzo al nulla. Il film si apre nel modo più diretto possibile: i vicini le hanno ammazzato un cane, lei risponde sparando alle loro finestre. Poi una notte con uno sconosciuto cacciato via la mattina dopo senza troppe cerimonie.





A trascinarla fuori dall'isolamento è una telefonata del fratello Donny.. Donny non può muoversi perché la moglie Janet è in cura per un tumore, così chiede a Misty di andare a Nashville a controllare. Lei all'inizio rifiuta. Poi, per ragioni che hanno più a che fare con i sensi di colpa che con l'affetto familiare, parte. A Nashville la aspetta una casa piena di polvere, premi impolverati e vecchie interviste registrate. In una di queste Misty pianta in asso il conduttore quando il discorso cade su Winnie Jo Lean, la sua rivale di sempre. La prima persona che Misty va a trovare è Roy Combs, proprietario del locale Roy's e fondatore della Live Forever Records, l'etichetta che ha scoperto Charlie.

Roy è gentile, affascinante, per niente preoccupato. Secondo lui sono capricci da diva, normali quando stai per diventare famosa. Misty non ci crede. E mentre torna a casa un pick-up la segue e la butta fuori strada. Il sospettato perfetto esiste già. Si chiama Jared Granger, perseguita Charlie da anni e una volta le ha spedito per posta un cuore di maiale. Misty però ha visto i filmati delle telecamere di sorveglianza. La sera della scomparsa un pick-up è entrato nel vialetto di Charlie, e qualcuno da dentro gli ha aperto il cancello. Un secondo colloquio con la polizia fa uscire un dettaglio che Misty aveva tenuto per sé: un mese prima della scomparsa lei e Charlie si erano viste, e la ragazza sapeva chi fosse la sua vera madre. Adesso tra i sospettati c'è anche Misty.

A rassicurarla è ancora Roy. Roy non è solo il discografico gentile. È il controllore. Misty inizia a scavare e scopre che Roy ha un passato violento. Ha picchiato la ex moglie Dolly, che ora vive blindata in una casa sorvegliata. Dolly conferma: Roy è ossessivo, possessivo, pericoloso. E quando ha scoperto che Charlie voleva andarsene, è diventato una minaccia. Il finale di Heartland non offre redenzioni facili. Misty non diventa improvvisamente una madre presente, Charlie non dimentica vent'anni di abbandono. Ma entrambe hanno scelto di combattere invece che di scappare. E questo, nel mondo costruito da Shana Feste, è già abbastanza.





. Le canzoni non sono solo colonna sonora, sono strumenti narrativi. I testi raccontano quello che i personaggi non riescono a dirsi. I palchi sono arene dove si combattono battaglie di potere.. Charlie è viva. Roy Combs è in galera. Misty ha pagato il suo debito., come deve chiudersi ogni storia che parla di musica. Ma stavolta, finalmente, nessuno tiene il microfono per conto di qualcun altro.