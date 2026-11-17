Pubblicazione: 17 novembre alle 15:23

L'attesa sta per finire. Netflix ha finalmente svelato la data di uscita della seconda stagione di Il problema dei tre corpi, una delle serie sci-fi più ambiziose e acclamate del catalogo dello streamer. Il 14 gennaio 2027 segnerà il ritorno dell'adattamento televisivo della trilogia letteraria Remembrance of Earth's Past di Liu Cixin, quasi tre anni dopo il debutto della prima stagione avvenuto il 21 marzo 2024.





, accompagnato dalche non lascia spazio a dubbi: gli alieni sono arrivati. L'immagine mostra quella che sembra essereche scende rapidamente verso la Terra, con lo slogan evocativo "They Are Here". Un tagline perfetto che anticipa come l'arrivo degli extraterrestri sul nostro pianeta rappresenterà un punto di svolta assoluto nella narrazione.

La prima stagione di Il problema dei tre corpi ha conquistato critica e pubblico, ottenendo su Rotten Tomatoes un solido 78% di consenso tra i critici (con la certificazione Certified Fresh) e un rispettabile 76% tra il pubblico. Otto episodi che hanno saputo tradurre la complessità cerebrale dei romanzi in una narrazione televisiva coinvolgente, guidata dal trio creativo formato da Alexander Woo e dai veterani di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss, al loro primo progetto televisivo dopo la controversa conclusione della serie HBO.

Per la seconda stagione, il roster si arricchisce di nuovi ingressi significativi: Claudia Doumit e Alfie Allen si uniscono al progetto, portando ulteriore peso recitativo a una produzione già di alto profilo. La loro presenza suggerisce che nuovi personaggi chiave entreranno in gioco ora che la minaccia aliena non è più teorica ma concreta e imminente.



