Dopo tre anni di attesa, Netflix svela la data di uscita della stagione 2 di Il Problema dei 3 corpi
Il problema dei tre corpi 2 arriva su Netflix. Nuovi trailer, cast con Claudia Doumit e Alfie Allen. Gli alieni sono finalmente sulla Terra.
L'attesa sta per finire. Netflix ha finalmente svelato la data di uscita della seconda stagione di Il problema dei tre corpi, una delle serie sci-fi più ambiziose e acclamate del catalogo dello streamer. Il 14 gennaio 2027 segnerà il ritorno dell'adattamento televisivo della trilogia letteraria Remembrance of Earth's Past di Liu Cixin, quasi tre anni dopo il debutto della prima stagione avvenuto il 21 marzo 2024.
La prima stagione di Il problema dei tre corpi ha conquistato critica e pubblico, ottenendo su Rotten Tomatoes un solido 78% di consenso tra i critici (con la certificazione Certified Fresh) e un rispettabile 76% tra il pubblico. Otto episodi che hanno saputo tradurre la complessità cerebrale dei romanzi in una narrazione televisiva coinvolgente, guidata dal trio creativo formato da Alexander Woo e dai veterani di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss, al loro primo progetto televisivo dopo la controversa conclusione della serie HBO.
Per la seconda stagione, il roster si arricchisce di nuovi ingressi significativi: Claudia Doumit e Alfie Allen si uniscono al progetto, portando ulteriore peso recitativo a una produzione già di alto profilo. La loro presenza suggerisce che nuovi personaggi chiave entreranno in gioco ora che la minaccia aliena non è più teorica ma concreta e imminente.
Dal suo debutto nel 2024, Il problema dei tre corpi si è inserita in un panorama Netflix già ricco di sci-fi di successo. Stranger Things ha dominato per un decennio come serie di punta dello streamer, mentre Black Mirror è stata rinnovata per un'ottava stagione, diventando uno degli show più longevi del catalogo. L'adattamento dei romanzi di Liu Cixin si propone di unirsi a questo pantheon, portando una visione più hard sci-fi e cosmicamente ambiziosa rispetto ai colleghi di genere.
La scelta del 14 gennaio come data di uscita posiziona strategicamente la serie all'inizio dell'anno, quando l'attenzione del pubblico è massima e la competizione con altre major release relativamente ridotta. Un periodo ideale per una serie che richiede concentrazione e investimento emotivo da parte degli spettatori, lontano dal rumore delle uscite estive o delle festività natalizie.