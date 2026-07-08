Leggi di Newton e invasione aliena: su Netflix, c'è una serie imperdibile per gli amanti della sci-fi

Pubblicazione: 08 luglio alle 18:00

Quando un'opera letteraria viene definita "inadattabile", non è mai un complimento leggero. È un marchio che porta con sé il peso di una complessità narrativa, scientifica o strutturale che sembra resistere a qualsiasi tentativo di traduzione visiva. Eppure Netflix ha raccolto la sfida e, a giudicare dal rinnovo per una seconda e terza stagione, l'ha vinta. Il problema dei 3 corpi, la serie basata sulla trilogia Remembrance of Earth's Past dello scrittore cinese Liu Cixin, tornerà con nuovi episodi, confermando che ciò che sembrava impossibile è diventato uno dei migliori prodotti di fantascienza della piattaforma.



La trilogia di Liu Cixin non è letteratura di consumo rapido. Il primo romanzo, pubblicato nel 2008, si intitola proprio Il problema dei 3 corpi, riferendosi a un classico problema di fisica che coinvolge le leggi del moto e della gravitazione di Isaac Newton. Non parliamo di space opera con astronavi che sfrecciano e battaglie laser: questa è science fiction nel senso più letterale del termine, quella per cui le teorie scientifiche non sono sfondo decorativo ma motore narrativo. Portare tutto questo sullo schermo, mantenendo la fedeltà concettuale e rendendolo comprensibile a un pubblico generalista, era considerata da molti un'impresa disperata.



Ciò che distingue Il problema dei 3 corpi dalla massa delle produzioni fantascientifiche è proprio questa audacia nell'abbracciare la complessità. Non ci sono concessioni al pubblico distratto, eppure la serie non è un trattato accademico travestito da intrattenimento. Benioff, Weiss e Woo riescono a costruire una narrazione in cui i personaggi diventano appigli emotivi solidi, anche quando il loro ruolo nell'intreccio generale rimane nebuloso per diversi episodi. È un equilibrio difficile da mantenere: troppo verso la scienza e perdi lo spettatore, troppo verso il dramma umano e tradisci il materiale originale. La serie sembra aver trovato il punto giusto.

La teoria della "foresta oscura" è uno dei pilastri concettuali più affascinanti e inquietanti della saga: l'idea che l'universo sia una foresta buia dove le civiltà "rumorose" vengono immediatamente eliminate da forze più potenti. È il motivo per cui, secondo Cixin, non abbiamo mai ricevuto segnali da altre forme di vita intelligenti. Tutti stanno zitti, nascosti tra gli alberi cosmici, perché fare rumore significa morte. La seconda stagione potrebbe mostrarci chi sono questi cacciatori più potenti, e cosa succede quando l'umanità diventa inevitabilmente visibile. Netflix ha confermato che la serie avrà un finale definitivo, evitando quella sgradevole sensazione di incompletezza che affligge tante produzioni streaming cancellate a metà del racconto.