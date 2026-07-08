Su Netflix, c'è una serie con Jon Bernthal che entra nella top 10 (e batte il record di The Night Agent)

Pubblicazione: 08 luglio alle 17:00

Netflix ha un nuovo campione di ascolti, e stavolta il traguardo è ancora più sorprendente se si considera il formato. His & Hers - La sua verità, la miniserie crime thriller con Jon Bernthal e Tessa Thompson, è entrata ufficialmente nella top 10 delle serie televisive più viste di sempre sulla piattaforma, superando nientemeno che la prima stagione di The Night Agent. Un risultato che ha del clamoroso, se si pensa che la serie con Bernthal conta appena sei episodi contro i dieci del thriller spionistico che l'ha preceduta in classifica.



Debuttata su Netflix l'8 gennaio 2026, His & Hers ha accumulato 98,2 milioni di visualizzazioni nei suoi primi 91 giorni di disponibilità, il periodo standard che Netflix utilizza per compilare le sue classifiche ufficiali. Abbastanza per conquistare la decima posizione assoluta e tenere compagnia a colossi globali come Stranger Things, Mercoledì e Bridgerton. Non male per una limited series che molti davano per spacciata nel mare magnum delle uscite Netflix di inizio anno.



Ma cosa rende questo sorpasso così significativo? The Night Agent non è una serie qualunque. Il thriller con Gabriel Basso ha dimostrato di essere un fenomeno multi-stagionale per Netflix, tanto da aver già confermato una quarta stagione che fungerà da capitolo conclusivo. Eppure, la sua stagione d'esordio è stata scalzata dalla classifica da una storia autoconclusa, concentrata e chirurgica nella sua narrazione. Un segnale che il formato conta, certo, ma non è tutto.

His & Hers è riuscita a restare nelle classifiche globali di Netflix per ben sette settimane consecutive, un risultato impressionante per una serie di sole sei puntate. La struttura compatta ha giocato a suo favore: niente tempi morti, niente riempitivi, solo tensione pura dall'inizio alla fine. La trama ruota attorno a due ex coniugi che si ritrovano a indagare sullo stesso caso di omicidio da prospettive opposte. Lui è un detective, lei una giornalista, e ciascuno sospetta che l'altro possa essere coinvolto nel crimine che stanno cercando di risolvere. Un mistero che si infittisce episodio dopo episodio, con colpi di scena che arrivano puntuali fino all'ultima scena.



Ma c'è un altro fattore che ha contribuito al successo della serie con Bernthal e Thompson: il cast. Mentre The Night Agent ha trasformato Gabriel Basso in una star emergente, His & Hers ha potuto contare sin dal primo giorno su due volti già amatissimi dal pubblico, soprattutto dai fan del Marvel Cinematic Universe. Jon Bernthal è The Punisher, un personaggio che ha lasciato un'impronta indelebile nelle serie Marvel su Netflix prima del grande passaggio a Disney+. Tessa Thompson, invece, è Valkyrie, guerriera asgardiana vista in Thor: Ragnarok, Avengers: Endgame e Thor: Love and Thunder. Due stelle capaci di attirare immediatamente l'attenzione, due nomi che da soli garantiscono credibilità e appeal.



Il sorpasso di His & Hers su The Night Agent è quindi il risultato di una combinazione vincente: un formato perfetto per il binge-watching moderno, una storia avvincente che non perde mai intensità, un cast di primissimo livello e una capacità di mantenere alta l'attenzione per tutte e sei le puntate. Netflix ha dimostrato ancora una volta di saper leggere il pubblico, e il pubblico ha risposto con milioni di visualizzazioni.