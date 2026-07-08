Tra innocenza infantile e orrore quotidiano: su Netflix, c'è il remake messicano di una storia di Ammaniti

Pubblicazione: 08 luglio alle 15:25

Il cinema di suspense messicano si prepara a conquistare gli schermi di tutto il mondo con una produzione che promette di lasciare il segno. Oggi debutta su Netflix la miniserie No tengo miedo, un thriller psicologico che intreccia innocenza infantile e orrore quotidiano in una narrazione capace di gelare il sangue. Dietro questa fiction si nasconde una riflessione profonda su una delle piaghe più dolorose della società: la violenza che si annida proprio dove dovremmo sentirci al sicuro. La storia ci trasporta nel Veracruz del 1986, un'epoca in cui il Messico intero viveva l'euforia della Copa del Mundo. In questo contesto di festa collettiva, Miguel, un bambino di appena dieci anni, si imbatte in una scoperta che spezzerà per sempre la sua infanzia.

. All'interno, nascosto agli occhi del mondo,. Quella cavità nel terreno diventa la porta d'ingresso verso un abisso di complicità e crudeltà orchestrato dagli adulti del villaggio. Quello che rende No tengo miedo particolarmente interessante è il suo doppio registro narrativo., che deve fare i conti con una realtà troppo grande per la sua età.. Il vero mostro non è una creatura soprannaturale, ma l'indifferenza e la complicità di chi sa e non agisce.Sebbene il caso specifico di Miguel sia una creazione narrativa,. La miniserie è infatti l'adattamento della celebre novella, pubblicata nel 2001 e trasformata in. L'opera originale ambientava la vicenda nella campagna italiana degli anni Settanta, un periodo segnato dal terrorismo e da un'ondata di sequestri orchestrati dalla criminalità organizzata. Ammaniti, che nel 2007 ha vinto il Premio Strega con Come Dio comanda, ha costruito con. La sua capacità di descrivere il mondo attraverso gli occhi di un bambino che scopre l'orrore ha colpito lettori e spettatori in tutto il mondo, tanto da ispirare ora questa trasposizione messicana.

Il passaggio dall'Italia meridionale degli anni di piombo al Messico degli anni Ottanta non è casuale: entrambi i contesti condividono dinamiche di isolamento rurale, povertà e una cultura del silenzio che protegge i colpevoli. La regia di No tengo miedo è affidata a Ernesto Contreras, nome già noto al pubblico di Netflix per aver diretto El secreto del río, serie che ha esplorato con sensibilità la cultura muxe del sud del Messico. Contreras ha dimostrato di saper maneggiare con cura temi delicati, mescolando realismo sociale e tensione narrativa. Con questa nuova produzione, il regista si cimenta in un territorio ancora più oscuro, dove la suspense si costruisce non attraverso jump scare o effetti speciali, ma tramite l'accumularsi di dettagli inquietanti e non detti.



La scelta di ambientare la storia durante i Mondiali del 1986 non è soltanto una coordinata temporale. Quel torneo, che vide il Messico come paese ospitante e Diego Armando Maradona come protagonista assoluto, rappresenta un momento di orgoglio e distrazione collettiva. Mentre il paese celebra, mentre le strade si riempiono di bandiere e di canti, in una periferia dimenticata si consuma un crimine che nessuno vuole vedere. Questo contrasto tra festa pubblica e orrore privato amplifica il senso di isolamento del piccolo Miguel e la portata della sua scoperta. Cosa rende una storia come questa così potente ancora oggi, a distanza di oltre vent'anni dalla pubblicazione del romanzo originale? Forse è il fatto che parla di una paura primordiale: quella di scoprire che le persone di cui ci fidiamo, la comunità in cui viviamo, possono celare un lato oscuro.