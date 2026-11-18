Pubblicazione: 18 novembre alle 08:45

Paolo Sorrentino potrebbe tornare alla serialità televisiva con un nuovo progetto destinato a Netflix, riportando sullo schermo uno dei personaggi più eccentrici e affascinanti del suo universo narrativo. Secondo le ultime indiscrezioni, il regista premio Oscar starebbe preparando una miniserie dedicata a Tony Pagoda, il cantante napoletano nato dalla sua immaginazione e destinato ad avere il volto di Toni Servillo. Una collaborazione che riunirebbe ancora una volta due dei nomi più importanti del cinema italiano, questa volta attraverso una storia che affonda le proprie radici nel film d'esordio del cineasta.

A rivelare il progetto è stato Il Fatto Quotidiano, che nell'edizione del 17 novembre 2026. Sorrentino sarebbe al lavoro su, della quale curerebbe personalmente sia la sceneggiatura sia la regia. Le riprese dovrebbero cominciare nella, anche se al momento non sono state diffuse informazioni su una possibile data di uscita., inoltre, non ha ancora annunciato ufficialmente la produzione, motivo per cui i dettagli devono essere considerati provvisori.

Ma chi è Tony Pagoda e perché il suo ritorno potrebbe rappresentare un appuntamento particolarmente interessante per gli appassionati del cinema di Sorrentino? Tony Pagoda è un cantante melodico napoletano, tanto carismatico quanto tormentato, abituato a vivere tra locali notturni, eccessi, relazioni sentimentali complicate e una continua ricerca di soddisfazioni personali. Un personaggio sopra le righe, segnato dal successo e dalle sue contraddizioni, che osserva il mondo con un misto di cinismo, ironia e malinconia. Dietro l'immagine dell'artista sicuro di sé si nasconde infatti un uomo profondamente disilluso, incapace di trovare una serenità duratura.

La Grazia, fonte: PiperFilm

Le origini del personaggio sono strettamente legate a L'uomo in più, il primo lungometraggio di Paolo Sorrentino, uscito nel 2001. Nel film, Toni Servillo interpretava Tony Pisapia, un cantante di successo la cui esistenza viene progressivamente travolta dagli eccessi e dalle conseguenze delle proprie scelte. La pellicola raccontava parallelamente la storia di un altro uomo con lo stesso nome, un calciatore interpretato da Andrea Renzi, costruendo un confronto tra due esistenze accomunate dalla perdita del successo e dalla difficoltà di reinventarsi.

Proprio il cantante interpretato darappresenta il principale antecedente artistico di, cheavrebbe successivamente sviluppato attraverso la letteratura. Nel, infatti, il regista pubblicò, il suo primo romanzo, scegliendo proprio Pagoda come protagonista. Il libro ripercorre la vita del cantante attraverso ricordi, riflessioni e incontri, alternando momenti grotteschi a considerazioni amare sull'amore,. Il personaggio è tornato anche nel 2012,, attraverso la quale Sorrentino ha ulteriormente ampliato il suo universo, dando spazio a nuove situazioni e figure umane.

La particolarità di Pagoda consiste proprio nel suo carattere contraddittorio. È un uomo capace di suscitare simpatia e insofferenza nello stesso momento, profondamente imperfetto ma anche dotato di una sensibilità che emerge nei momenti più inaspettati. Una figura che sembra adattarsi perfettamente allo stile cinematografico del regista napoletano, da sempre interessato a raccontare personaggi eccentrici, solitari e spesso incapaci di riconoscere ciò che conta davvero nella propria vita.

La Grazia, fonte: PiperFilm

Il cantante ha avuto anche una fortunata esistenza teatrale. Nel 2014, Iaia Forte ha interpretato Tony Pagoda nello spettacolo Hanno tutte ragione, adattamento del romanzo diretto da Sorrentino. La scelta di affidare il ruolo a un'attrice aveva rappresentato una rilettura particolarmente originale, dimostrando quanto il personaggio potesse essere interpretato attraverso prospettive differenti. Adesso, secondo le indiscrezioni, sarebbe proprio Toni Servillo a riportarlo sullo schermo, riallacciando idealmente il rapporto con Tony Pisapia.

Per Sorrentino si tratterebbe inoltre di un nuovo ritorno alla serialità dopo, le produzioni televisive che avevano vistointerpretare l'enigmatico pontefice. Con quelle due serie, il regista aveva dimostrato di poter trasferire il proprio linguaggio cinematografico anche sul piccolo schermo, sfruttando una narrazione più ampia per approfondire i rapporti tra i personaggi e le loro contraddizioni. Il possibile progetto susegnerebbe però una differenza importante: questa volta, al centro della storia ci sarebbe una figura nata direttamente dalla sua produzione letteraria.

L'eventuale collaborazione con Netflix rappresenterebbe inoltre un ritorno sulla piattaforma dopo È stata la mano di Dio, il film del 2021 che aveva ottenuto una candidatura agli Oscar come miglior film internazionale. Nel frattempo, il rapporto artistico tra Sorrentino e Servillo continua a essere uno dei più riconoscibili del cinema italiano. I due hanno collaborato a numerosi progetti, tra cui Le conseguenze dell'amore, Il divo, La grande bellezza, Loro e il più recente La grazia. Quest'ultimo, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2025, ha permesso a Servillo di conquistare la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile.

La Grazia, fonte: PiperFilm

Il ritorno nei panni di un cantante napoletano rappresenterebbe quindi una sfida differente rispetto ai personaggi affrontati negli ultimi anni, ma anche un'occasione per recuperare alcune delle atmosfere che avevano caratterizzato gli esordi del regista. Rimangono naturalmente diversi interrogativi sul progetto. Non è chiaro se la miniserie seguirà direttamente la trama di Hanno tutti ragione, se prenderà ispirazione anche da Tony Pagoda e i suoi amici oppure se proporrà una storia originale costruita intorno al personaggio.

Non sono stati inoltre comunicati altri nomi del cast, né dettagli sulla produzione o sulle ambientazioni previste per le riprese. Per il momento, dunque, laresta un progetto riportato dalla stampa e non ancora confermato ufficialmente. Ma la possibilità di ritrovarealle prese con un personaggio così profondamente legato alla loro storia artistica rappresenta già una prospettiva interessante. E, il nuovo progetto potrebbe diventare molto più di un semplice adattamento letterario: un ritorno alle origini del cinema di, attraverso una figura che il regista non ha mai davvero abbandonato.