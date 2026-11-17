Questa serie coreana su Netflix sfida (e batte) Dark: 16 episodi di viaggi nel tempo folli e adrenalinici
Sisyphus: The Myth su Netflix sfida Dark con viaggi nel tempo caotici e audaci. Loop temporali, immigrazione dal futuro e paradossi in 16 episodi adrenalinici.
Quasi un decennio dopo il suo debutto, Dark rimane il punto di riferimento assoluto per chi ama le serie sui viaggi nel tempo. La produzione tedesca di Netflix ha stabilito uno standard narrativo che pochi hanno osato avvicinare: una complessità cronologica gestita con precisione chirurgica, dove ogni paradosso trova la sua risoluzione logica e ogni filo narrativo si intreccia perfettamente con gli altri. Per chi l'ha vista, Dark rappresenta l'apice della narrazione fantascientifica televisiva. Eppure, nel vasto catalogo di Netflix si nasconde un'altra serie che sfida questo primato, almeno in termini di audacia narrativa e numero di colpi di scena. Si tratta di Sisyphus: The Myth, un dramma coreano che non ha mai raggiunto il successo mainstream della controparte tedesca, ma che merita un posto nella watchlist di ogni appassionato di fantascienza. Se Dark è un orologio svizzero narrativo, Sisyphus è un roller coaster impazzito che non rallenta mai.
Questo concept di immigrazione temporale rappresenta uno degli aspetti più originali della serie. Non sono singoli individui dotati di capacità eccezionali a viaggiare nel tempo, ma masse disperate in fuga da un futuro apocalittico. L'idea trasforma il viaggio temporale da strumento narrativo a questione sociale, con tutte le implicazioni etiche e morali che ne conseguono. Come i personaggi di Dark, anche quelli di Sisyphus scoprono presto di essere intrappolati in loop tragici. Ogni tentativo di prevenire una catastrofe attraverso il viaggio nel tempo finisce per innescare disastri ancora più grandi. Prima della fine dei suoi 16 episodi, i protagonisti si ritrovano a ripetere gli stessi eventi più e più volte, condannati a rivivere gli stessi esiti come il mitico Sisifo che spinge eternamente il suo masso su per la collina. Alcuni scelgono il sacrificio piuttosto che vivere intrappolati in questa maledizione temporale.
La serie non si accontenta mai, non rallenta, non semplifica. Continua ad alzare la posta con sequenze d'azione spettacolari, cliffhanger mozzafiato e sviluppi narrativi che sfidano qualsiasi previsione. Le performance del cast, guidato da Cho Seung-woo e Park Shin-hye, aggiungono peso emotivo a una trama che potrebbe altrimenti perdersi nella propria complessità. Il mondo costruito dalla serie presenta sfumature cyberpunk affascinanti, con una visione del futuro che mescola tecnologia avanzata e degrado sociale. Nonostante le sue ambizioni high-concept, Sisyphus mantiene un cuore umano fatto di rimpianti, scelte impossibili e sacrifici. Come Dark, anche questa serie coreana sa che i viaggi nel tempo funzionano meglio quando servono a esplorare temi universali: il peso delle decisioni, l'impossibilità di sfuggire al destino, il desiderio di proteggere chi amiamo.