Pubblicazione: 17 novembre alle 18:00

Quasi un decennio dopo il suo debutto, Dark rimane il punto di riferimento assoluto per chi ama le serie sui viaggi nel tempo. La produzione tedesca di Netflix ha stabilito uno standard narrativo che pochi hanno osato avvicinare: una complessità cronologica gestita con precisione chirurgica, dove ogni paradosso trova la sua risoluzione logica e ogni filo narrativo si intreccia perfettamente con gli altri. Per chi l'ha vista, Dark rappresenta l'apice della narrazione fantascientifica televisiva. Eppure, nel vasto catalogo di Netflix si nasconde un'altra serie che sfida questo primato, almeno in termini di audacia narrativa e numero di colpi di scena. Si tratta di Sisyphus: The Myth, un dramma coreano che non ha mai raggiunto il successo mainstream della controparte tedesca, ma che merita un posto nella watchlist di ogni appassionato di fantascienza. Se Dark è un orologio svizzero narrativo, Sisyphus è un roller coaster impazzito che non rallenta mai.





La premessa di partenza sembra relativamente semplice.. La sua ricerca della verità lo porta a incontrare una donna che sostiene di provenire dal futuro. Da questo momento, la serie imbocca una strada fatta di rivelazioni sempre più bizzarre, loop temporali e paradossi che mettono alla prova qualsiasi aspettativa.. La serie introduce il viaggio temporale come una vera e propria crisi del mercato nero. Migliaia di sopravvissuti provenienti da un 2035 devastato dalla guerra cercano di "immigrare" verso il 2020, creando un traffico temporale che minaccia di alterare irreversibilmente la timeline. Per fermare questo esodo, un Control Bureau dà loro la caccia nel presente.Questo concept di immigrazione temporale rappresenta uno degli aspetti più originali della serie.. L'idea trasforma il viaggio temporale da strumento narrativo a questione sociale, con tutte le implicazioni etiche e morali che ne conseguono. Come i personaggi di Dark, anche quelli di Sisyphus scoprono presto di essere intrappolati in loop tragici. Ogni tentativo di prevenire una catastrofe attraverso il viaggio nel tempo finisce per innescare disastri ancora più grandi.che spinge eternamente il suo masso su per la collina. Alcuni scelgono il sacrificio piuttosto che vivere intrappolati in questa maledizione temporale.

La serie non si accontenta mai, non rallenta, non semplifica. Continua ad alzare la posta con sequenze d'azione spettacolari, cliffhanger mozzafiato e sviluppi narrativi che sfidano qualsiasi previsione. Le performance del cast, guidato da Cho Seung-woo e Park Shin-hye, aggiungono peso emotivo a una trama che potrebbe altrimenti perdersi nella propria complessità. Il mondo costruito dalla serie presenta sfumature cyberpunk affascinanti, con una visione del futuro che mescola tecnologia avanzata e degrado sociale. Nonostante le sue ambizioni high-concept, Sisyphus mantiene un cuore umano fatto di rimpianti, scelte impossibili e sacrifici. Come Dark, anche questa serie coreana sa che i viaggi nel tempo funzionano meglio quando servono a esplorare temi universali: il peso delle decisioni, l'impossibilità di sfuggire al destino, il desiderio di proteggere chi amiamo.





Dark rimarrà probabilmente il gold standard della narrazione sui viaggi nel tempo in televisione. La sua struttura meticolosa, la sua precisione narrativa e la sua capacità di chiudere ogni cerchio narrativo non hanno ancora trovato eguali.. Ma per chi ha già esaurito le tre stagioni di Dark e cerca qualcosa che mantenga viva quella sensazione di vertigine temporale. È pensata per chi vuole pura adrenalina narrativa, per chi apprezzaper chi cerca una serie da divorare in un weekend senza mai alzare il piede dall'acceleratore.