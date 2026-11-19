Pubblicazione: 19 novembre alle 09:09

Ci sono storie che non smettono di interrogare la coscienza collettiva di una nazione. Storie che tornano, a distanza di decenni, a riaprire ferite mai davvero rimarginate e a porre domande scomode sulla giustizia, sulla redenzione, sulla possibilità stessa che certi crimini possano essere perdonati o, peggio ancora, dimenticati. The Law of Beasts - La legge della bestia, nuova serie polacca in quattro episodi appena approdata su Netflix, è esattamente questo: un pugno nello stomaco che riporta alla luce uno dei casi più oscuri e controversi della storia criminale polacca. La serie racconta la vicenda di Mariusz Trynkiewicz, un uomo che nel 1988 uccise tre bambini bruciandone i corpi in un campo. Un mostro, nell'accezione più cruda e popolare del termine. Ma The Law of Beasts non è solo la cronaca di un crimine efferato: è la storia di cosa accade quando, venticinque anni dopo, quel mostro diventa candidato alla scarcerazione.

E di come questa prospettiva laceri ancora una volta il tessuto sociale e umano di chi ha lavorato per incastrarlo.Nel 1988 conosciamo Anna Bersz, interpretata da Agnieszka Grochowska, una determinata maggiore della polizia cittadina che interrompe una vacanza in barca a vela col figlio per occuparsi del caso della scomparsa dei bambini., cui dà volto Agnieszka Żulewska. Le due donne sono legate da un'amicizia profonda: Agnieszka è addirittura la madrina del figlio di Anna. Saltiamo al 2014.. Mariusz Trynkiewicz sta per essere rilasciato, in attesa di una nuova valutazione psichiatrica.

E quella valutazione dovrà farla proprio Agnieszka. Anna si presenta dalla sua ex amica con una richiesta che non ammette repliche: deve assicurarsi che il killer non venga liberato. Ma tra le due donne, ormai, l'amicizia è un ricordo sbiadito, spezzato proprio dalle decisioni prese nel caso Trynkiewicz. Dal punto di vista stilistico, The Law of Beasts ricorda un mix tra Mindhunter e True Detectivei. Le transizioni temporali tra il 1988 e il 2014 sono gestite con efficacia. Bajon sceglie di non utilizzare attori diversi per le versioni più giovani dei protagonisti, affidandosi invece a makeup e parrucche per invecchiare i volti nel presente. È una scelta che non sempre convince: su almeno due dei tre interpreti principali il trucco appare un po' pesante, quasi distraente. Ma ciò che funziona è il contrasto visivo tra le due epoche: la Polonia degli ultimi anni del comunismo, grigia e opprimente, si distingue nettamente dalla modernità urbana del 2014.

Il vero punto di forza della serie, però, è la sua capacità di porre domande scomode. Cosa succede quando un sistema giudiziario permette la scarcerazione di chi ha commesso crimini così atroci? Come può una società elaborare il ritorno di chi ha distrutto vite innocenti? E soprattutto: fino a che punto le nostre scelte professionali possono distruggere i rapporti personali più cari? La vicenda di Mariusz Trynkiewicz è tristemente vera. I suoi crimini portarono la Polonia, nel 2013, ad approvare quella che venne chiamata "legge sulle bestie", una normativa che permetteva la detenzione a tempo indeterminato per i criminali considerati particolarmente pericolosi. Fu una risposta legislativa a un'emergenza morale: l'idea che certi individui non potessero mai più camminare liberi per le strade.





In quattro episodi, la serie costruisce un ritratto a più livelli:. Michał Pawlik riesce nell'impresa più difficile per un attore: rendere il suo personaggio contemporaneamente umano e mostruoso, comprensibile nei meccanismi psicologici eppure imperdonabile nelle azioni. La domanda che Mariusz rivolge ad Agnieszka alla fine del primo episodio risuona come una minaccia velata: "Chi avrebbe pensato che ci saremmo rivisti".. Ed è anche la metafora perfetta di una serie che non ha paura di riportare in superficie ciò che preferiremmo dimenticare.