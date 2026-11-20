Pubblicazione: 20 novembre alle 16:30

Ci sono tragedie che esplodono in un istante e poi si diramano come crepe su un vetro, raggiungendo vite lontane, trasformando esistenze in un battito di ciglia. L'incidente dell'autobus a Belo Horizonte, in Brasile, è una di queste: un crash improvviso, violento, che spezza il viaggio quotidiano di persone comuni e lascia dietro di sé una scia di lutto, rabbia e domande senza risposta. Ma cosa accade quando la madre del responsabile decide di non nascondersi, di non scomparire nel silenzio della vergogna, ma di affrontare faccia a faccia il dolore che suo figlio ha causato? Questo è il cuore pulsante di "On Behalf of My Son" - A nome di mio figlio, il nuovo film brasiliano di Gabriel Martins che ha debuttato nella sezione Platform del Toronto Film Festival e che Netflix porta nelle case di tutto il mondo.





Il regista Martins apre il film con una serie di ritratti silenziosi:. C'è Wesley, l'autista di mezza età interpretato da Renato Novaes, che guida con lo sguardo distratto, perso in qualche preoccupazione invisibile.. È in questi primi minuti che il film mostra la sua forza visiva: l'occhio del regista per i luoghi, per le texture delle vite brasiliane povere e nere, raramente rappresentate nel cinema che raggiunge il pubblico internazionale.

È una donna anziana che si muove con fatica, appoggiandosi a una stampella, immersa nelle piccole faccende domestiche con un'aria distaccata e imperscrutabile. Quando il telefono squilla, lo interrompe con seccatura, ignara che dall'altra parte c'è una notizia che spaccherà la sua vita. È la giovane vicina Joana a portarle la verità: Wesley è morto nell'incidente che ha provocato, e con lui altre persone innocenti. Da questo momento in poi, "On Behalf of My Son" diventa il viaggio di Vicentina attraverso il senso di colpa per procura. Mentre i notiziari televisivi speculano sulle intenzioni di Wesley, se fosse un gesto deliberato o un tragico errore, la madre decide di intraprendere quella che il critico di Variety Siddhant Adlakha definisce un "apology tour", un pellegrinaggio di scuse che la porta di casa in casa, di quartiere in quartiere, per guardare negli occhi le famiglie distrutte dalla tragedia e chiedere perdono a nome di un figlio che non può più parlare.

Le persone che Vicentina incontra offrono a volte momenti di grande impatto: Fábio Leal interpreta un fidanzato devastato dalla perdita del compagno, un uomo che porta in sé sentimenti complicati e contrastanti sulla morte della persona amata. Sono attimi che brillano, finestre su vite che meriterebbero più spazio, più approfondimento. Ma Vicentina rimane un'intrusa in queste esistenze, e stranamente queste interazioni non modificano la sua percezione di sé o del figlio. Le persone che rifiutano le sue scuse o mettono in dubbio le sue motivazioni arrivano troppo tardi nel film, quando ormai il ritmo si è fossilizzato in una ripetizione stancante. Martins dimostra un occhio raffinato per l'ambiente e il contesto sociale. La sua camera attraversa le periferie di Belo Horizonte, documenta la povertà, coglie le sfumature delle vite afro-brasiliane con una sensibilità che mancava nel cinema brasiliano mainstream almeno dai tempi di "City of God".





"On Behalf of My Son" solleva questioni essenziali sulla colpa, sulla. In un'epoca in cui il dibattito pubblico è ossessionato da chi deve chiedere perdono a chi, per cosa e in quale forma, il film di Martins offre un caso di studio intimo e doloroso. "On Behalf of My Son" troverà probabilmente un pubblico diviso: chi cercherà un dramma emotivamente devastante potrebbe trovarlo troppo trattenuto e ripetitivo,verso un dolore troppo grande per essere catturato in primo piano.