Pubblicazione: 19 novembre alle 14:00

Dopo aver conquistato il pubblico internazionale nei panni di Ruth Langmore in Ozark, Julia Garner è pronta a tornare su Netflix con un ruolo che promette di essere altrettanto indimenticabile. The Altruists, la nuova serie limitata sbarcata oggi, 19 novembre, sulla piattaforma, la vede protagonista nei panni di Caroline Ellison, una figura centrale in quello che è stato definito il più grande scandalo finanziario legato alle criptovalute degli ultimi anni. Otto episodi per raccontare l'ascesa e la caduta di due giovani che hanno sconvolto il sistema finanziario globale, rubando miliardi di dollari prima di finire dietro le sbarre. Accanto alla Garner troviamo Anthony Boyle nel ruolo di Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX e Alameda Research, le due aziende al centro della tempesta.

, una coppia la cui ambizione smisurata ha portato al collasso di un impero costruito sulle promesse della finanza decentralizzata., in una scena che si rivela essere una metafora perfetta dell'intera vicenda. Sam propone a Caroline un indovinello matematico che richiede di scommettere una percentuale di fiches.. Quando Sam la avverte che potrebbe perdere ogni cosa, Caroline risponde con una sicurezza glaciale che andare all in rappresenta la strategia matematicamente ottimale.

Questa filosofia del rischio estremo diventerà il mantra che guiderà le loro scelte imprenditoriali. Sam vuole cambiare il mondo, fare del bene attraverso il business delle criptovalute. Convince Caroline a unirsi a lui nella costruzione di un impero finanziario, sostenendo che chi muove per primo in un settore emergente ha un vantaggio enorme. Lei accetta di seguirlo fino in fondo, e per un certo periodo la scommessa sembra pagare: l'azienda inizia a generare un milione di dollari al giorno. Ma come spesso accade nelle storie di successo troppo rapido, i segnali di allarme non tardano ad arrivare. La vera Caroline Ellison era co-CEO di Alameda Research, una società di trading quantitativo strettamente legata a FTX, l'exchange di criptovalute fondato da Bankman-Fried che è arrivato a valere decine di miliardi prima di dichiarare bancarotta nel novembre 2022.

L'inchiesta federale che ne è seguita ha rivelato una rete di operazioni illegali, fondi dei clienti utilizzati impropriamente e una gestione aziendale completamente priva di controlli adeguati. The Altruists non è solo una cronaca giudiziaria trasformata in intrattenimento. La serie sembra voler esplorare le dinamiche psicologiche di due giovani brillanti che hanno scambiato la gestione del rischio matematico con l'azzardo morale, convinti che le regole tradizionali della finanza non si applicassero a loro. Julia Garner, che ha vinto due Emmy per la sua interpretazione in Ozark, porta a questo ruolo la stessa intensità che l'ha resa una delle attrici più apprezzate della sua generazione. La sua capacità di rappresentare personaggi complessi, moralmente ambigui e profondamente umani sembra perfettamente adatta a dare vita a Caroline Ellison, una donna che ha collaborato con la giustizia americana fornendo testimonianze contro il suo ex compagno, ma che rimane comunque complice di uno dei più grandi furti della storia moderna.

, attore nordirlandese noto per il suo lavoro a teatro e in produzioni come The Plot Against America,. Sam Bankman-Fried è stato condannato nel 2024 e la sua storia rappresenta un monito sui pericoli di un settore finanziario innovativo ma scarsamente regolamentato., alimentano dibattiti e costringono a interrogarsi su quanto siamo disposti a rischiare quando crediamo di aver trovato la formula perfetta per il successo. Perché alla fine, come dimostra la storia di Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried, puntare tutto può sembrare matematicamente ottimale finché non perdi davvero ogni cosa.