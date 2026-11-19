La versione Gen Z di Bonny e Clyde, nella nuova serie Netflix da una storia vera con una star di Ozark
Julia Garner è Caroline Ellison in The Altruists su Netflix dal 19 novembre. La vera storia dello scandalo FTX e Sam Bankman-Fried in 8 episodi.
Dopo aver conquistato il pubblico internazionale nei panni di Ruth Langmore in Ozark, Julia Garner è pronta a tornare su Netflix con un ruolo che promette di essere altrettanto indimenticabile. The Altruists, la nuova serie limitata sbarcata oggi, 19 novembre, sulla piattaforma, la vede protagonista nei panni di Caroline Ellison, una figura centrale in quello che è stato definito il più grande scandalo finanziario legato alle criptovalute degli ultimi anni. Otto episodi per raccontare l'ascesa e la caduta di due giovani che hanno sconvolto il sistema finanziario globale, rubando miliardi di dollari prima di finire dietro le sbarre. Accanto alla Garner troviamo Anthony Boyle nel ruolo di Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX e Alameda Research, le due aziende al centro della tempesta.
Questa filosofia del rischio estremo diventerà il mantra che guiderà le loro scelte imprenditoriali. Sam vuole cambiare il mondo, fare del bene attraverso il business delle criptovalute. Convince Caroline a unirsi a lui nella costruzione di un impero finanziario, sostenendo che chi muove per primo in un settore emergente ha un vantaggio enorme. Lei accetta di seguirlo fino in fondo, e per un certo periodo la scommessa sembra pagare: l'azienda inizia a generare un milione di dollari al giorno. Ma come spesso accade nelle storie di successo troppo rapido, i segnali di allarme non tardano ad arrivare. La vera Caroline Ellison era co-CEO di Alameda Research, una società di trading quantitativo strettamente legata a FTX, l'exchange di criptovalute fondato da Bankman-Fried che è arrivato a valere decine di miliardi prima di dichiarare bancarotta nel novembre 2022.
L'inchiesta federale che ne è seguita ha rivelato una rete di operazioni illegali, fondi dei clienti utilizzati impropriamente e una gestione aziendale completamente priva di controlli adeguati. The Altruists non è solo una cronaca giudiziaria trasformata in intrattenimento. La serie sembra voler esplorare le dinamiche psicologiche di due giovani brillanti che hanno scambiato la gestione del rischio matematico con l'azzardo morale, convinti che le regole tradizionali della finanza non si applicassero a loro. Julia Garner, che ha vinto due Emmy per la sua interpretazione in Ozark, porta a questo ruolo la stessa intensità che l'ha resa una delle attrici più apprezzate della sua generazione. La sua capacità di rappresentare personaggi complessi, moralmente ambigui e profondamente umani sembra perfettamente adatta a dare vita a Caroline Ellison, una donna che ha collaborato con la giustizia americana fornendo testimonianze contro il suo ex compagno, ma che rimane comunque complice di uno dei più grandi furti della storia moderna.