Pubblicazione: 21 novembre alle 19:30

Non è certo una novità che molti dei telepredicatori più famosi al mondo non siano esattamente modelli di virtù. Eppure, quando si scava nella storia degli imperi religiosi americani costruiti tra gli anni Settanta e Ottanta, emerge un ritratto tanto affascinante quanto disturbante di potere, denaro e ipocrisia. Primetime Preachers, il nuovo documentario Netflix diretto da Joe Berlinger, regista prolifico conosciuto per Paradise Lost e Metallica: Some Kind of Monster, torna a raccontare una delle rivalità più spettacolari e controverse della storia della televisione religiosa americana: lo scontro tra tre titani del televangelismo, Jim Bakker, Jimmy Swaggart e Jerry Falwell.





Attraverso filmati d'archivio, documenti e interviste recenti con esperti, parenti e ex collaboratori,, culminando nel crollo di diversi di questi imperi religiosi costruiti su fondamenta tutt'altro che solide. Il documentario non porta grande innovazione sul piano delle rivelazioni, né tenta di aggiornare la narrazione ai giorni nostri, anche se alcuni casi più recenti vengono brevemente menzionati verso la fine.rispetto agli standard odierni., quando questi tre telepredicatori emersero come i nomi più importanti della trasmissione religiosa americana,. I loro ego enormi, le ambizioni in competizione, l'accesso a quantità sbalorditive di denaro e la costante lotta per attirare più seguaci crearono una rivalità sempre più amara.che scossero i rispettivi imperi.

Bakker era il più popolare dei tre negli Stati Uniti e quello più sintonizzato sul lato spettacolare del business. Aveva la sua rete satellitare, PTL, uno show di varietà popolare co-condotto con sua moglie Tammy Faye, e un gusto abbastanza evidente per il lusso e l'eccesso. Swaggart era il predicatore più infuocato, moralista e potente del gruppo, mentre Falwell era il più politicamente connesso, con stretti legami con il Partito Repubblicano. A lui viene riconosciuto il merito di aver fatto più di chiunque altro per portare i cristiani evangelici nella coalizione che contribuì all'elezione di Ronald Reagan come presidente.





, il danno che causarono alle famiglie dei predicatori e, in misura minore, le connessioni politiche che si nascondevano dietro le accuse. La maggior parte di questi eventi si svolse nella seconda metà degli anni Ottanta, ma i legami tra religione evangelica e potere politico rimangono molto vivi oggi., persino relativamente minori.Ciò che rende il film rilevante non è tanto la novità delle rivelazioni quanto la capacità di mostrare l'anatomia di un sistema., come usarono la televisione come strumento di manipolazione di massa, come trasformarono il cristianesimo in uno spettacolo redditizio. E soprattutto, come, ma dalle loro stesse rivalità personali, dall'incapacità di resistere alla tentazione del potere assoluto.