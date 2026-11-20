Altro che Bridget Jones: la nuova serie Netflix che fa l'occhiolino a Sarah Jessica Parker e Renée Zellweger
Valentina and the 12 Signs: la serie Netflix brasiliana dove la protagonista tradita esce con 12 ragazzi, uno per segno zodiacale. Commedia romantica e astrologia.
Netflix continua a esplorare il filone delle commedie romantiche internazionali con una proposta che arriva direttamente dal Brasile. Si tratta di una serie che mescola cuore infranto, vendetta sentimentale e astrologia in una formula che promette di intrattenere chiunque abbia mai consultato l'oroscopo prima di un appuntamento. Il titolo è già un manifesto d'intenti: "Valentina and the 12 Signs", conosciuta in alcuni mercati come "Os 12 Signos de Valentina". La premessa è tanto semplice quanto irresistibile. Valentina, la protagonista, scopre di essere stata tradita dal fidanzato. Ma invece di sprofondare nella disperazione o limitarsi a cancellare le foto di coppia dai social, decide di intraprendere una missione tanto particolare quanto audace: uscire con dodici ragazzi diversi, uno per ogni segno zodiacale. L'obiettivo è duplice.
Quello che rende interessante questa proposta è la capacità di giocare con gli stereotipi zodiacali senza prendersi troppo sul serio. La serialità permette di esplorare le diverse personalità maschili attraverso una lente pop, quella dell'astrologia, che milioni di persone consultano quotidianamente anche senza crederci davvero. Quante volte ci siamo chiesti se il carattere di qualcuno fosse influenzato dal suo segno, o se una relazione fosse destinata a fallire per incompatibilità astrale? La serie sfrutta questo immaginario collettivo per costruire situazioni comiche, momenti di tenerezza e qualche riflessione più profonda. La produzione brasiliana porta con sé anche l'energia e la freschezza tipica delle serie sudamericane, che negli ultimi anni hanno conquistato spazio nelle piattaforme di streaming internazionali.
Il Brasile, in particolare, ha dimostrato di saper raccontare storie d'amore con un mix di leggerezza e intensità emotiva che funziona molto bene con il pubblico globale. Non si tratta di una telenovela classica, ma di una commedia moderna, pensata per essere consumata in binge-watching, con episodi dalla durata contenuta e un ritmo che non concede pause. Dal punto di vista narrativo, la struttura episodica offre anche un vantaggio: ogni puntata può funzionare quasi come un piccolo racconto autonomo, pur contribuendo a un arco narrativo più ampio. Questo permette allo spettatore di affezionarsi ai diversi personaggi secondari, di tifare per alcuni e ridere degli altri, mentre Valentina porta avanti il suo esperimento sentimentale. La domanda che accompagna tutta la stagione è inevitabile: troverà davvero l'amore seguendo le stelle, o scoprirà che il cuore non risponde a nessuna mappa astrale?
L'elemento astrologico, in questo senso, funziona come un gancio narrativo riconoscibile e accattivante, capace di attirare l'attenzione anche di chi normalmente non segue le serie brasiliane. La protagonista Valentina diventa così il simbolo di una generazione che affronta le delusioni amorose con ironia e creatività, trasformando il dolore in un'avventura. Il suo viaggio attraverso i dodici segni zodiacali non è solo una ricerca dell'anima gemella, ma anche un percorso di auto-scoperta. Ogni appuntamento la mette di fronte a un modo diverso di vivere l'amore, di comunicare, di emozionarsi. E forse, alla fine, la risposta che cerca non sta nelle stelle, ma dentro di lei.