Pubblicazione: 20 novembre alle 21:00

Netflix continua a esplorare il filone delle commedie romantiche internazionali con una proposta che arriva direttamente dal Brasile. Si tratta di una serie che mescola cuore infranto, vendetta sentimentale e astrologia in una formula che promette di intrattenere chiunque abbia mai consultato l'oroscopo prima di un appuntamento. Il titolo è già un manifesto d'intenti: "Valentina and the 12 Signs", conosciuta in alcuni mercati come "Os 12 Signos de Valentina". La premessa è tanto semplice quanto irresistibile. Valentina, la protagonista, scopre di essere stata tradita dal fidanzato. Ma invece di sprofondare nella disperazione o limitarsi a cancellare le foto di coppia dai social, decide di intraprendere una missione tanto particolare quanto audace: uscire con dodici ragazzi diversi, uno per ogni segno zodiacale. L'obiettivo è duplice.

Da un lato, vuole dimenticare il dolore del tradimento. Dall'altro, si propone di testare empiricamente se esiste davvero un segno del destino più compatibile con il suo, o se l'astrologia sia solo un gioco romantico senza fondamento.. Valentina non è semplicemente una donna ferita che cerca vendetta: è una giovane che decide di trasformare una delusione in un'opportunità. Ogni episodio, secondo la struttura narrativa della produzione, è dedicato a un appuntamento con un rappresentante di un diverso segno zodiacale., con le loro stranezze, i loro pregi e i loro difetti.Quello che rende interessante questa proposta è la capacità di giocare con gli stereotipi zodiacali senza prendersi troppo sul serio., che milioni di persone consultano quotidianamente anche senza crederci davvero. Quante volte ci siamo chiesti se il carattere di qualcuno fosse influenzato dal suo segno, o se una relazione fosse destinata a fallire per incompatibilità astrale?. La produzione brasiliana porta con sé anche l'energia e la freschezza tipica delle serie sudamericane, che negli ultimi anni hanno conquistato spazio nelle piattaforme di streaming internazionali.

Il Brasile, in particolare, ha dimostrato di saper raccontare storie d'amore con un mix di leggerezza e intensità emotiva che funziona molto bene con il pubblico globale. Non si tratta di una telenovela classica, ma di una commedia moderna, pensata per essere consumata in binge-watching, con episodi dalla durata contenuta e un ritmo che non concede pause. Dal punto di vista narrativo, la struttura episodica offre anche un vantaggio: ogni puntata può funzionare quasi come un piccolo racconto autonomo, pur contribuendo a un arco narrativo più ampio. Questo permette allo spettatore di affezionarsi ai diversi personaggi secondari, di tifare per alcuni e ridere degli altri, mentre Valentina porta avanti il suo esperimento sentimentale. La domanda che accompagna tutta la stagione è inevitabile: troverà davvero l'amore seguendo le stelle, o scoprirà che il cuore non risponde a nessuna mappa astrale?





La serie sembra quindi rivolgersi a un pubblico ampio, capace di apprezzare sia la commedia romantica classica sia le contaminazioni più pop e contemporanee. Chi ama l'astrologia troverà sicuramente spunti divertenti e riconoscibili.. In fondo, al di là dei segni zodiacali, Valentina rappresenta chiunque abbia dovuto rialzarsi dopo una delusione sentimentale, cercando di capire cosa vuole davvero dalla vita e dalle relazioni.. Le commedie romantiche rappresentano uno dei generi più richiesti sulla piattaforma, e quelle che riescono a offrire una premessa originale hanno maggiori possibilità di emergere nel mare di contenuti disponibili.

L'elemento astrologico, in questo senso, funziona come un gancio narrativo riconoscibile e accattivante, capace di attirare l'attenzione anche di chi normalmente non segue le serie brasiliane. La protagonista Valentina diventa così il simbolo di una generazione che affronta le delusioni amorose con ironia e creatività, trasformando il dolore in un'avventura. Il suo viaggio attraverso i dodici segni zodiacali non è solo una ricerca dell'anima gemella, ma anche un percorso di auto-scoperta. Ogni appuntamento la mette di fronte a un modo diverso di vivere l'amore, di comunicare, di emozionarsi. E forse, alla fine, la risposta che cerca non sta nelle stelle, ma dentro di lei.