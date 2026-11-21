Pubblicazione: 21 novembre alle 18:30

Su Netflix è approdata FOMO - Fear Of Missing Out, una docuserie in 12 episodi che si immerge nell'ultimo anno di liceo di un gruppo di studenti romani del Vittoria Colonna. Non è la solita operazione nostalgica sull'adolescenza vista con gli occhi degli adulti. È un tentativo, riuscito a metà, di raccontare cosa significhi davvero avere diciott'anni oggi, con tutto il peso di ansie, chat infinite, primi amori e quella domanda che arriva per tutti: chi saremo da grandi?

L'idea di base è ambiziosa:, quella che esplode fuori dalle aule. Interrogazioni, assemblee, drammi improvvisi che cambiano tutto nel giro di una notte, amicizie assolute che sembrano indistruttibili e poi si sgretolano davanti a uno schermo.

Il linguaggio scelto rispecchia il pubblico: stories, vocali, TikTok e gruppi WhatsApp diventano parte integrante della narrazione, in un montaggio vivace e crossmediale che non concede pause. Perché l'ultimo anno di liceo è esattamente questo: intenso, veloce, emozionale, senza respiro. Pietro Daviddi e David Gallerano, autori e registi del progetto, hanno costruito un ritratto dell'adolescenza contemporanea che funziona nella confezione. Le musiche sono azzeccatissime: un inedito di Ariete realizzato appositamente per la serie e una colonna sonora prodotta dai Voga (Enrico Esposito e Lorenzo Biscione) accompagnano le vicende con la giusta dose di malinconia e urgenza.

La scuola è lo spazio simbolico in cui tutto prende forma, ma è fuori da quelle mura che emerge il racconto autentico: le paure per l'università, il terrore di perdere il proprio gruppo, la cura maniacale dell'aspetto fisico per non sentirsi inadeguati. Ed è proprio qui che FOMO tocca il cuore del problema. La sigla sta per Fear Of Missing Out, quella forma di ansia sociale legata ai social media che si manifesta con il controllo ossessivo del cellulare, l'accettazione di qualunque invito per non essere esclusi, la difficoltà a restare disconnessi.

I protagonisti della serie incarnano perfettamente questo disagio generazionale:. Nelle foto degli altri, tutti sembrano sempre più felici. E questa sensazione di essere sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato diventa un tormento quotidiano.FOMO - Fear Of Missing Out non è un'operazione innovativa in senso assoluto: operazioni simili, come Skam Italia, hanno già esplorato il territorio dell'adolescenza con linguaggi contemporanei. Mae sentirsi costantemente in bilico tra il bisogno di esserci e la paura di non bastare mai.