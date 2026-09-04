Affari Tuoi cambia mascotte, chi è Tommasino e perché prenderà il posto dell’amato Gennarino

Pubblicazione: 04 settembre alle 09:15

Affari Tuoi si prepara a tornare su Rai 1 con una stagione ricca di cambiamenti e, tra le novità che il pubblico noterà immediatamente, ce n’è una destinata a far parlare: Gennarino non sarà più la mascotte del programma. Al suo posto arriverà Tommasino, un nuovo cagnolino pronto a muovere i primi passi in televisione accanto a Stefano De Martino. La novità è stata presentata proprio dal conduttore in vista del ritorno del game show, previsto domenica 6 settembre nell’access prime time di Rai 1.

La nuova edizione segnerà anche il trasferimento della trasmissione da Roma a Milano,, dove è stato realizzato uno spazio completamente rinnovato e pensato per ampliare ulteriormente la componente di intrattenimento del programma. Ed è proprio il trasferimento a Milano a. Dietro il nome con cui milioni di spettatori hanno imparato a conoscerlo si nasconde, uncon una lunga esperienza tra televisione, cinema e pubblicità.

Il suo addestratore Massimo Perla aveva già spiegato che sottoporlo ai continui spostamenti tra Roma e Milano necessari per le registrazioni sarebbe stato troppo impegnativo alla sua età. Da qui la scelta di mandarlo meritatamente “in pensione”, mettendo al primo posto il suo benessere. A raccoglierne l’eredità sarà quindi Tommasino, un cane molto più giovane e scelto anche per la somiglianza con il predecessore. Le informazioni sulla sua età non sono però perfettamente concordanti: alcune fonti parlano di circa un anno, mentre altre riportano un anno e mezzo.

Stefano De Martino, durante la presentazione della nuova edizione, lo ha comunque descritto come un cagnolino giovanissimo alle prese con il suo vero debutto nel mondo dello spettacolo. Il conduttore ha raccontato il passaggio di consegne con la consueta ironia, trasformando Tommasino nel “nipote” televisivo di Gennarino e scherzando sul fatto che i cani in televisione sarebbero come i notai: il lavoro passa di generazione in generazione. Una maniera leggera per preservare quella piccola tradizione diventata negli ultimi anni uno degli elementi più riconoscibili di Affari Tuoi.

“Gennarino è andato in pensione e abbiamo trovato il suo erede. Si chiama Tommasino, è suo nipote. Diciamo che i cani sono un po’ come i notai: si tramandano il lavoro di generazione in generazione. Tommasino ha un anno e mezzo ed è alla sua prima esperienza televisiva.” - Stefano De Martino

Tommasino non sarà infatti soltanto una presenza scenografica. Anche nellaalla mascotte, mantenendo così vivo il meccanismo che aveva trasformatoin una piccola star del programma. Il cambio della mascotte sarà soltanto una delle novità della stagione.ritroverà Herbert Ballerina e Martina Miliddi, mentre il nuovo studio milanese sarà più grande e tecnologico, con numerosi ledwall, cambi di luce e una struttura pensata per ospitare momenti di spettacolo, speciali in diretta e ospiti.

L’obiettivo è allargare ancora di più Affari Tuoi oltre la semplice partita con i pacchi, senza però modificare l’ossatura che ha decretato il successo del programma. Per Gennarino si chiude dunque una parentesi televisiva diventata molto più importante di quanto probabilmente fosse stato immaginato al suo debutto. Per Tommasino, invece, tutto deve ancora cominciare: avrà il difficile compito di raccogliere l’eredità di una delle mascotte più amate di Affari Tuoi, e già dalle prime puntate si capirà se riuscirà a costruire con Stefano De Martino la stessa complicità che aveva reso speciale il suo predecessore.