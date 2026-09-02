Affari Tuoi torna con Stefano De Martino, ma cambia tutto: scelto il sostituto di Gennarino

Pubblicazione: 02 settembre alle 08:00

Mancano ormai pochi giorni al ritorno di Affari Tuoi e per Stefano De Martino sta per cominciare una stagione televisiva particolarmente importante. Il game show dei pacchi tornerà nell'access prime time di Rai 1 domenica 6 settembre 2026, ma il pubblico troverà diverse novità: una nuova città, uno studio completamente rinnovato e soprattutto una nuova mascotte chiamata a raccogliere l'eredità di Gennarino. La prima grande rivoluzione riguarda proprio la casa di Affari Tuoi.

Dopo gli anni trascorsi al, il programma si trasferisce. Non si tratta soltanto di un cambio geografico, perché per l'occasione è stato realizzato anche un nuovo studio.ne ha parlato in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, anticipando una scenografia più moderna e tecnologica. Ci saranno grandi pareti ledwall ed elementi digitali capaci didella trasmissione. L'obiettivo è rendere lo studio molto più versatile, anche in vista degli speciali in prima serata che torneranno nel corso della stagione.

Ma alcuni punti fermi, non verranno toccati. I pacchi resteranno naturalmente al centro del gioco, così come il telefono rosso attraverso il quale arrivano le proposte del Dottore. Continueranno inoltre a esserci i 20 rappresentanti delle regioni italiane, chiamati a confrontarsi con offerte e cambi nel tentativo di arrivare fino alla fine con il premio più importante. Tra i pacchi farà però il suo debutto anche una novità. Le anticipazioni ufficiali sulla nuova edizione parlano infatti di un pacco inedito che sarà presente in ogni partita, anche se per scoprire esattamente quale ruolo avrà bisognerà attendere il debutto del programma.

Affari Tuoi, fonte: Rai

La novità destinata a farsi notare maggiormente riguarda però Gennarino. Il Jack Russell diventato in poco tempo una delle presenze più amate di Affari Tuoi non seguirà De Martino a Milano e andrà ufficialmente in pensione. Il suo vero nome è Seven e ha ormai 13 anni e mezzo. Massimo Perla, il dog trainer che lo ha addestrato, aveva spiegato già nei mesi scorsi che costringerlo ad affrontare il viaggio tra Roma e Milano per tre giorni alla settimana sarebbe stato troppo impegnativo alla sua età. La decisione è stata quindi presa pensando soprattutto al suo benessere.

, del resto, non è un semplice cane comparso per caso davanti alle telecamere.ha una lunga esperienza come cane-attore e prima di diventare la mascotte dei pacchi aveva lavorato in diverse produzioni cinematografiche e televisive. Tra le sue apparizioni più conosciute c'è quella in, dove ha recitato al fianco di Marco Giallini. La pensione di Gennarino non significa però cherinuncerà alla sua mascotte.ha infatti confermato che il successore è già stato trovato.

Il conduttore ha raccontato di aver incontrato diverse volte il nuovo cagnolino, che sarà milanese proprio come la nuova casa del programma. Il suo nome e la sua identità rimangono invece per il momento segreti: verranno svelati soltanto con l'inizio della nuova edizione. De Martino ha comunque già anticipato qualcosa, descrivendolo come un cane molto simpatico e assicurando che sarà un degno successore di Gennarino. Non sarà un'eredità semplice da raccogliere, considerando quanto rapidamente Seven fosse riuscito a diventare uno dei piccoli protagonisti del programma.

Affari Tuoi, fonte: Rai

Il nuovo cagnolino avrà inoltre un ruolo concreto nel gioco. Le informazioni sulla nuova stagione confermano che alla mascotte verrà dedicato uno dei venti pacchi presenti in studio, mantenendo quindi una delle trovate che avevano contribuito alla popolarità di Gennarino. Non cambierà invece la squadra che circonda Stefano De Martino. Accanto al conduttore torneranno Herbert Ballerina e Martina Miliddi, ormai diventati due elementi ricorrenti dello show.

Parlando diha spiegato che i suoi interventi funzionano come una sorta di pausa all'interno della tensione della partita:, anche il concorrente può fermarsi per qualche momento e raccogliere le idee. Decisamente più ironica la descrizione di Herbert Ballerina, conche ha scherzato sul fatto che la sua utilità all'interno del programma sia ancora difficile da individuare, salvo poi sottolinearecapace di improvvisare e trasformare continuamente ciò che accade in studio.

Per Stefano De Martino, inoltre, Affari Tuoi rappresenterà soltanto una parte di un'annata particolarmente impegnativa. Il conduttore è contemporaneamente al lavoro sul Festival di Sanremo 2027, che lo vedrà per la prima volta nelle vesti di conduttore e direttore artistico. Il lavoro sul cast musicale è già entrato nel vivo e De Martino ha raccontato di essere orientato verso circa 24 Big in gara, anche se il numero definitivo non è ancora stato deciso.

Affari Tuoi, fonte: Rai

Ma prima di pensare a Sanremo c'è una sfida quotidiana da affrontare. Affari Tuoi tornerà il 6 settembre alle 20:35 e ritroverà dall'altra parte La Ruota della Fortuna, rimasta in onda su Canale 5 anche durante l'estate. La battaglia dell'access prime time ripartirà quindi immediatamente, con la Rai che affida ancora una volta a De Martino uno dei suoi programmi più importanti. Per il pubblico sarà un ritorno familiare soltanto fino a un certo punto.