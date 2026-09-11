Affari Tuoi cambia tutto ma Gerry Scotti resta davanti: cosa non sta funzionando con Stefano De Martino?

Pubblicazione: 11 settembre alle 18:32

Affari Tuoi è tornato su Rai 1 con Stefano De Martino, ma l'inizio della nuova stagione si sta rivelando molto più complicato rispetto a quello di un anno fa. Il motivo più evidente ha un nome e un cognome: Gerry Scotti. La Ruota della Fortuna ha trascorso l'estate costruendo e consolidando un pubblico enorme e, almeno nelle prime serate dello scontro diretto, il game show di Canale 5 è riuscito a restare davanti ai pacchi.

Ma attribuire tutto esclusivamente alla forza della concorrenza potrebbe essere troppo semplice.è tornato con diverse novità, alcune delle quali stanno facendo discutere gli spettatori e rischiano di modificare proprio quella formula che nella scorsa stagione aveva permesso adi ottenere risultati straordinari. La trasformazione più evidente è avvenuta ancora prima dell'inizio della partita, visto che dopo oltre vent'anni trascorsisi è trasferito nel centro di produzione di via Mecenate, a Milano.

Il nuovo studio è più grande, moderno e ricco di ledwall, ed è stato pensato per permettere al programma di allargarsi maggiormente verso il varietà, con ospiti, musica e appuntamenti speciali. Era stato lo stesso De Martino a spiegare questa intenzione prima del debutto. L'ossatura del gioco sarebbe rimasta quella conosciuta dal pubblico, ma il nuovo spazio avrebbe consentito di dare maggiore spazio all'intrattenimento. Una trasformazione che, dopo le prime puntate, non sembra però aver convinto tutti.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi, fonte: Rai

Sui social diversi spettatori hanno infatti sottolineato una sensazione difficile da misurare con i numeri: nel passaggio da Roma a Milano si sarebbe persa parte dell'atmosfera più intima che caratterizzava Affari Tuoi. Il nuovo studio appare molto più ampio e spettacolare, ma per alcuni proprio questa dimensione finirebbe per togliere qualcosa al rapporto tra concorrenti, conduttore e pubblico. A questo si aggiungono le modifiche introdotte nel gioco. Una delle più evidenti è il Contropacco, invenzione affidata a Herbert Ballerina e pensata per interrompere i momenti di maggiore tensione con una parentesi comica.

aveva spiegato prima del debutto che il nuovo elemento possiede un valore all'interno della partita, ma serve anche ad alleggerire la pressione sul concorrente. Ed è proprio qui che le opinioni sembrano dividersi, poichéha sempre costruito buona parte della propria forza sull'alternanza tra leggerezza e tensione: quando restano pochi pacchi e sono in ballo cifre importanti, persino una telefonata del Dottore può cambiare completamente l'atmosfera. Inserire ulteriori interruzioni comiche in quei momenti rischia quindi, secondo alcuni spettatori, di spezzare

Anche gli stacchetti con Martina Miliddi e gli interventi di Herbert Ballerina sono diventati più centrali nella componente di varietà del programma. Non si tratta di presenze nuove, visto che entrambi erano già parte della squadra di De Martino, ma il nuovo studio permette di utilizzarli maggiormente all'interno dello show. In tutto questo, dall'altra parte Gerry Scotti sta proponendo un programma che ha seguito una direzione quasi opposta. La Ruota della Fortuna ha naturalmente introdotto modifiche e momenti spettacolari, ma il cuore rimane immediatamente riconoscibile: lettere, tabellone, concorrenti e manche che si susseguono con un ritmo molto preciso.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi, fonte: YouTube

E soprattutto Canale 5 non ha mai lasciato libero il campo durante l'estate. Mentre Affari Tuoi si fermava, La Ruota della Fortuna ha continuato ad andare in onda, permettendo a Scotti di fidelizzare ulteriormente il pubblico. Quando De Martino è tornato il 6 settembre, si è quindi trovato davanti un concorrente molto più forte rispetto a quello affrontato all'inizio della precedente stagione. I primi numeri mostrano bene la difficoltà. Domenica 6 settembre La Ruota della Fortuna ha ottenuto il 25,3% di share contro il 22,4% di Affari Tuoi. Il giorno successivo il divario è aumentato, con Scotti al 25,2% e De Martino al 20,5%, mentre martedì 8 settembre il game show di Canale 5 ha registrato il 23,2% contro il 18,9% di Rai 1.

Mercoledì 9 settembre è però arrivato un primo segnale di ripresa. Affari Tuoi è risalito a 3,624 milioni di spettatori e al 20,7% di share, avvicinandosi ai 4,136 milioni e al 23,7% ottenuti dalla Ruota della Fortuna. Il distacco resta quindi evidente, ma la crescita dimostra anche perché sia ancora troppo presto per parlare di una formula che non funziona più. Del resto siamo soltanto all'inizio della stagione econserva elementi che lo scorso anno hanno trasformato De Martino in uno dei volti più importanti della Rai. La vera domanda è un'altra: per battere una Ruota della Fortuna diventata così forte era davvero necessario cambiare tanto?

Il nuovo studio, il Contropacco e la maggiore componente da varietà nascono evidentemente dal tentativo di evolvere il programma e renderlo meno prevedibile. Ma proprio mentre Gerry Scotti continua a vincere con un format dalla struttura estremamente riconoscibile, Affari Tuoi, con Gennarino sostituito da una nuova mascotte, potrebbe scoprire che la soluzione non è necessariamente aggiungere qualcosa. A volte, soprattutto quando una formula ha appena vissuto una delle sue stagioni migliori, il cambiamento più difficile da accettare può essere proprio quello che nessuno aveva chiesto.