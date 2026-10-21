Affari Tuoi, De Martino canta Gigi D’Alessio e Herbert Ballerina lo spiazza: cosa succede in studio

Pubblicazione: 21 ottobre alle 12:54

La puntata di Affari Tuoi di martedì 20 ottobre 2026 ha regalato al pubblico di Rai 1 musica, ironia e una partita ricca di colpi di scena. A catalizzare l’attenzione sono stati Stefano De Martino e Herbert Ballerina, protagonisti di un siparietto che guarda già al prossimo Festival di Sanremo. Ma se in studio non sono mancate le risate, la sfida di Moreno, concorrente della Valle d’Aosta, si è trasformata in una serata decisamente amara.

Tra le sorprese della serata, il momento musicale ha conquistato la scena. Quando Moreno ha aperto il pacco della concorrente campana Anna, in studio sono partiteUn’occasione irresistibile per De Martino, che ha iniziato a cantare insieme alla pacchista, lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera. A quel punto è intervenuto Herbert Ballerina, pronto a punzecchiare il conduttore in vista del suo impegno al Festival di Sanremo.

Il comico gli ha ricordato che a febbraio dovrà andare in Liguria, alludendo alla manifestazione musicale più importante della televisione italiana. De Martino ha provato a ridimensionare la situazione, spiegando che il suo compito sarà presentare gli artisti e non cantare al loro posto. Herbert, però, non si è lasciato convincere e gli ha fatto notare quanto sia facile per lui farsi trascinare dalla musica. Il conduttore ha infine ammesso di lasciarsi prendere dall’entusiasmo.

Un botta e risposta leggero, che conferma la sintonia tra i due e alimenta la curiosità sul futuro televisivo di De Martino. In attesa di vederlo sul palco dell’Ariston, Affari Tuoi diventa così anche uno spazio in cui sperimentare ritmo, improvvisazione e complicità con il pubblico. La serata, tuttavia, non è stata altrettanto fortunata per Moreno, 64 anni, posatore di marmo originario di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta. Accompagnato dal figlio Manuel, istruttore di snowboard, il concorrente si è fatto notare fin dall’inizio per la voce profonda e per la passione per il canto. In apertura ha persino interpretato What a Wonderful World, omaggiando Louis Armstrong.

La partita sembrava iniziare con qualche segnale incoraggiante. Tra le prime aperture, il pacco della Basilicata conteneva zero euro, mentre quello della Sardegna nascondeva appena un euro.Il Dottore ha quindi proposto a Moreno un’offerta da 34.000 euro. Il concorrente, convinto di poter proseguire, ha scelto di rifiutare e continuare la partita. La decisione, però, non ha portato i risultati sperati.

Nei tiri successivi sono stati eliminati premi sempre più importanti: prima i 100.000 euro del Piemonte, poi i 200.000 euro della Basilicata e infine i 300.000 euro contenuti nel pacco numero 18. Anche la successiva proposta del Dottore, 5.000 euro per cinque tiri, è stata respinta. Arrivati alle battute conclusive, sul tabellone restavano due pacchi blu, da 20 e 50 euro, e due rossi, da 20.000 e 30.000 euro. La partita si è chiusa senza premi importanti: Moreno non è riuscito a conservare nessuna delle cifre più alte e ha dovuto affidarsi alla Regione Fortunata.

Neppure l’ultimo tentativo ha cambiato il destino della serata. I 100.000 euro erano nascosti sotto la Toscana, mentre Moreno aveva indicato il Lazio e l’Emilia-Romagna. Per il concorrente si è così conclusa una partita difficile, segnata da offerte rifiutate e premi sfumati. Una puntata che ha alternato leggerezza e delusione, dimostrando ancora una volta come Affari Tuoi sappia passare in pochi minuti dall’intrattenimento musicale alla tensione del gioco.