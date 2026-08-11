Affari Tuoi, De Martino e Ballerina come Totò e Peppino: il promo da Milano conquista tutti sui social

Pubblicazione: 11 agosto alle 09:41

Stefano De Martino e Herbert Ballerina si trasformano in una moderna coppia alla Totò e Peppino nel primo promo della nuova stagione di Affari Tuoi. La Rai ha scelto infatti un omaggio a uno dei grandi classici della commedia italiana per accompagnare il trasferimento del programma da Roma a Milano. Una scelta cinematografica che ha subito attirato l'attenzione del pubblico e acceso i social. La scena si apre alla Stazione Centrale di Milano, dove Stefano De Martino e Herbert Ballerina arrivano nei panni di due viaggiatori completamente spaesati davanti alla nuova città.

Il riferimento è evidente a Totò, Peppino e la... malafemmina, pellicola simbolo della comicità italiana e soprattutto dell'incontro-scontro tra i protagonisti e la Milano del Nord. Nel promo, i due riprendono proprio quello spirito surreale. A rendere ancora più riconoscibile l'omaggio contribuiscea disco. Il risultato è un piccolo sketch costruito sulla nostalgia cinematografica, ma con personaggi e tempi comici decisamente contemporanei.

La battuta finale è tutta milanese: quando De Martino chiede a Ballerina di dire qualcosa di caratteristico della città, arriva una risposta secca e irresistibile, “cotoletta”. Un dettaglio semplice che chiude il promo strizzando l'occhio tanto al pubblico televisivo quanto agli appassionati della commedia italiana. Dietro la trovata comica c'è una novità importante per il programma di Rai 1. La nuova edizione di Affari Tuoi, prevista dal 6 settembre, sarà infatti la prima registrata a Milano dopo il trasferimento dagli studi romani.

Il promo trasforma quindi il cambio di sede in una vera e propria occasione narrativa, giocando proprio sull'immaginario cinematografico legato al capoluogo lombardo. Nel video compare anche Martina Miliddi, già molto apprezzata dal pubblico del programma. La sua presenza completa il trio protagonista dello spot, anche se il centro della gag resta il duetto tra De Martino e Ballerina. Le prime reazioni online sono state particolarmente positive.