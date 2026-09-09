Affari Tuoi, la maledizione colpisce ancora Stefano De Martino: poi arriva il gesto di Nino D’Angelo

Pubblicazione: 09 settembre alle 18:53

La nuova stagione di Affari Tuoi continua a regalare finali amarissimi. Dopo le prime due partite senza una vincita importante, anche la puntata dell'8 settembre si è conclusa nel peggiore dei modi per il concorrente arrivato davanti a Stefano De Martino. Questa volta a giocare è stato Gianluigi, rappresentante della Sardegna, che dopo 18 puntate trascorse dietro uno dei pacchi ha finalmente avuto la possibilità di tentare la fortuna. Ma proprio l'ultima decisione ha trasformato una serata già complicata in una vera beffa.

, dove lavora come netturbino stagionale, e si presenta in studio insieme alla compagna, commessa in un negozio di scarpe. I due stanno insieme da sette anni e hanno già in programma di sposarsi, un dettaglio che nel corso della partita diventerà materiale perfetto per l'ironia di De Martino. L'inizio, in realtà, sembra promettere bene. Gianluigi parte con il pacco numero 13 ed elimina rapidamente diverse cifre basse: se ne vanno 100 euro, 5 euro, 200 euro e persino il pacco nero, che questa volta nasconde soltanto 100 euro. C'è spazio anche per il contropacco e, quando in studio viene annunciato Sal Da Vinci ma, al suo posto, compare un “saldatore”.

Con un tabellone ancora favorevole, il Dottore decide di mettere alla prova la coppia con una prima offerta decisamente importante: 35.000 euro. Gianluigi e Aurora, però, scelgono di andare avanti. Ed è qui che la partita comincia a cambiare completamente volto. Nel giro di pochi tiri spariscono infatti i due premi più importanti: prima i 300.000 euro della Puglia, poi i 200.000 della Campania. Il Dottore propone quindi un cambio e Gianluigi decide di accettarlo, lasciando il numero 13 e prendendo il 14. Una scelta che almeno inizialmente non si rivela disastrosa: nel pacco appena abbandonato c'è infatti la Ballerina.

Affari Tuoi, fonte: YouTube

La partita continua e sul tavolo arriva un'altra offerta, questa volta da 15.000 euro. Anche questa viene rifiutata. Poco dopo escono 50 euro e 50.000 euro, mentre Gianluigi e Aurora cominciano a discutere sempre più spesso sulle scelte da compiere. Uno dei numeri che la coppia vorrebbe evitare è l'8. Quando arriva inevitabilmente il momento di aprirlo, Stefano De Martino guarda in anticipo cosa contiene e capisce immediatamente che non sarà una buona notizia. “Questi due non si sposano”, scherza il conduttore.

Nel pacco ci sono infatti. Una battuta che anticipa quello che diventerà uno dei tormentoni della partita, perché Gianluigi e Aurora sembrano avere spesso idee diverse e il concorrente finisce più volte per fare esattamente. Dopo aver perso anche i 30.000 euro, arriva un nuovo cambio. Questa volta. Nel pacco appena lasciato si nasconde, la nuova mascotte di Affari Tuoi, e quindi ancora una volta il cambio sembra averlo premiato.

Ma la situazione precipita quando vengono eliminati anche i 75.000 euro. Sul tabellone restano soltanto due possibilità: da una parte 15.000 euro, dall'altra appena 20. A quel punto De Martino non riesce a trattenersi davanti ai continui confronti tra Gianluigi e Aurora: “Questa non è una partita, ma è un corso prematrimoniale”. Una battuta che si rivelerà quasi profetica, perché proprio l'ultima decisione della coppia finirà per cambiare completamente il risultato della serata.

Il Dottore offre infatti ancora una volta il cambio. Gianluigi sembra inizialmente intenzionato a restare con il pacco numero 15, ma dopo aver ragionato con Aurora cambia idea proprio all'ultimo momento. Lascia quindi il 15 e sceglie il numero 9. È la decisione peggiore possibile. Nel pacco numero 15, quello che Gianluigi aveva tra le mani fino a pochi istanti prima, ci sono infatti 15.000 euro. A quel punto non resta che aprire il numero 9 e scoprire l'inevitabile: contiene appena 20 euro. Gianluigi e Aurora tornano quindi a casa con la cifra più bassa tra le due rimaste in gioco.

Affari Tuoi, fonte: Rai

Un epilogo particolarmente amaro anche perché il concorrente aveva raccontato di essersi convinto a partecipare ad Affari Tuoi dopo la morte della nonna. Proprio durante la partitasi è soffermato per qualche istante sulla sua storia, invitando il pubblico a godersi il più possibile le persone care finché ne ha la possibilità. E per la nuova edizione dicomincia già a circolare sui social una battuta poco rassicurante. Tre puntate, tre finali senza grandi vincite: c'è chi ha iniziato a parlare scherzosamente di una “” legata. Una coincidenza, naturalmente, ma sufficiente per alimentare le discussioni dopo appena pochi giorni dal ritorno in onda.

La serata ha però avuto anche un protagonista inatteso: Nino D'Angelo. Tra le novità di questa edizione c'è infatti il balletto sulle note di La Costiera Amalfitana, il brano di Arisa, Fabio Rovazzi e dello stesso cantante napoletano. Herbert Ballerina si è presentato con una parrucca bionda e ha improvvisato alcune mosse ispirate all'immaginario di Nino D'Angelo, con un richiamo anche a La Discoteca. La scena è arrivata fino al diretto interessato, con Nino D'Angelo che ha apprezzato l'omaggio e ha condiviso sui propri social il video del balletto di Affari Tuoi, facendo immediatamente sperare alcuni spettatori in una futura apparizione nel programma.

Intanto, nonostante la fortuna continui a voltare le spalle ai concorrenti, il pubblico resta davanti alla televisione. La puntata dell'8 settembre di Affari Tuoi ha raccolto 3,447 milioni di spettatori secondo i dati pubblicati dalla Rai. La nuova edizione è partita il 6 settembre e ha confermato accanto a Stefano De Martino sia Herbert Ballerina sia Martina Miliddi, oltre all'arrivo della nuova mascotte Tommasino al posto di Gennarino. Invece per Gianluigi resterà soprattutto il rimpianto di quell'ultima scelta: aveva 15.000 euro tra le mani e, quando mancava ormai soltanto un passo alla fine, ha deciso di lasciarli andare. Nel nuovo pacco lo aspettavano appena 20 euro.