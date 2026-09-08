Affari Tuoi, mistero sull’assenza di Lupo: nel suo addio spunta il caso Stefano De Martino

Pubblicazione: 08 settembre alle 20:01

La nuova stagione di Affari Tuoi è cominciata con diverse novità, dal trasferimento negli studi di Milano all'arrivo di Tommasino al posto di Gennarino. Ma tra un cambiamento e l'altro, gli spettatori più affezionati si sono accorti anche di due assenze importanti: Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani non sono tornati nel programma condotto da Stefano De Martino. Due presenze diventate negli anni quasi parte dell'arredamento del gioco dei pacchi, soprattutto grazie ai loro interventi dalla platea e ai pronostici sulle partite dei concorrenti.

E se l'addio di Thanat era già nell'aria da qualche tempo, adessosul suo futuro ad Affari Tuoi. Lo ha fatto attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social in occasione del debutto della nuova edizione, partita. Parole che raccontano soprattutto la nostalgia per un'avventura nata quasi per caso e diventata, stagione dopo stagione, qualcosa di molto più importante. “Non avevo mai pensato di parlare in televisione e mi sembrava impossibile che potesse accadere proprio a me. Era già una cosa meravigliosa assistere alle registrazioni e battere le mani”, ha raccontatoripensando ai suoi primi tempi nel programma.

Tutto sarebbe cominciato grazie ad Amadeus. Durante una registrazione, l'allora conduttore si avvicinò a lui con il microfono e gli diede la possibilità di intervenire. Da quel momento Lupo divenne progressivamente uno dei volti più riconoscibili tra il pubblico di Affari Tuoi, costruendo insieme a Thanat una sorta di piccolo spazio all'interno del programma. “Un giorno Amadeus si avvicinò col microfono e iniziai a parlare. È stato come entrare in un sogno. Non so dire cosa provassi esattamente in quei momenti, se prevalesse più l'incredulità o la gioia”, ha ricordato.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

Quel sogno, almeno per il momento, sembra però essersi concluso. Lupo non ha lasciato molti margini di interpretazione quando ha scritto che “ora la favola è finita”, accompagnando il suo messaggio con una fotografia che lo ritrae davanti ai celebri pacchi numerati. A rendere ancora più evidente quanto l'esperienza gli sia rimasta nel cuore è stato un episodio avvenuto proprio nelle ore precedenti al ritorno di Affari Tuoi. Lupo ha raccontato che un autista di autobus lo avrebbe riconosciuto per strada, chiedendogli se quella sera sarebbe stato nuovamente in televisione.

“Proprio ieri pomeriggio l'autista di un pullman mi ha suonato e poi sporgendosi dal finestrino mi ha chiesto: ‘Ci sarai stasera?’. E io ho risposto a gesti perché la voce non mi usciva”, ha spiegato. La risposta, ormai, è chiara:e tutto lascia pensare che. Lo stesso vale per Thanat Pagliani, che aveva già fatto intuire il proprio addio durante la precedente stagione, salutando con emozione lo studio. Restaabbia deciso di rinunciare ai due commentatori. Negli ultimi mesi era circolata soprattutto una spiegazione di natura logistica.

Con il trasferimento della produzione da Roma a Milano, la loro presenza quotidiana sarebbe diventata più complicata da gestire, considerando che entrambi hanno una vita e un lavoro lontano dal programma. La nuova edizione viene infatti registrata negli studi Rai di via Mecenate, un cambiamento importante rispetto al passato. Proprio il trasferimento è stato uno degli elementi sottolineati da Stefano De Martino durante il debutto della stagione. Il messaggio di Lupo, tuttavia, sembra suggerire almeno una certa amarezza per come si è conclusa la sua esperienza. Non ci sono elementi per sostenere che sia stato Stefano De Martino a decidere personalmente di escluderlo, né Lupo lo accusa direttamente.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Ma un dettaglio non è passato inosservato: nel lungo ricordo della sua avventura televisiva viene citato Amadeus, l'uomo che gli mise per primo un microfono davanti, mentre non compare il nome dell'attuale conduttore. Da qui sono nate inevitabilmente interpretazioni e supposizioni sui social. Ma, almeno per ora, parlare di una vera frecciata a De Martino o di uno scontro tra i due significherebbe andare oltre ciò che Lupo ha effettivamente raccontato. Quel che è certo è che Affari Tuoi ha cambiato parecchio volto con la nuova stagione. Accanto a De Martino sono rimasti Herbert Ballerina e Martina Miliddi, mentre il nuovo studio di Milano ha portato con sé alcune modifiche alla formula. Tra queste c'è il “contropacco”, uno spazio nel quale la partita viene momentaneamente interrotta per lasciare campo libero alle gag di Herbert Ballerina.