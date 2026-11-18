Affari Tuoi, quanto ha vinto Danilo? Quel cambio di pacco e il record inaspettato
Ad Affari Tuoi Danilo sfida la sua fama di pacchista fortunato. Tra premi rossi, un cambio decisivo e colpi di scena, ecco com'è finita la partita.
Danilo, 37 anni, calabrese della provincia di Cosenza, è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi di martedì 17 novembre. Prima ancora di sedersi al tavolo con Stefano De Martino, il concorrente aveva già una reputazione particolare tra i pacchisti, quando era lui ad avere un pacco, capitava spesso che contenesse premi rossi, anche quelli più alti. "Tu hai le mani pesanti", lo ha stuzzicato il conduttore all'inizio della partita. "Cerchiamo di sfatare questo mito", ha risposto Danilo, pronto a mettersi alla prova.
La partita è iniziata con il pacco numero 4 e una serie di aperture decisamente sfortunate. Sono usciti prima i 200mila euro e poi i 300mila, confermando la fama del concorrente. "Lui trova i rossi e lei trova i blu, è certificato", ha commentato ironicamente De Martino. La prima offerta del Dottore è stata di 20mila euro, ma Danilo e Daniela hanno preferito proseguire. Nel corso della serata, la coppia ha anche conosciuto Francesco, il nuovo pacchista del Molise, alto 2 metri e 5 centimetri.
Dopo aver eliminato anche il premio da 100mila euro, il Dottore ha proposto 9mila euro per tre tiri e successivamente 14mila euro per una sola apertura. Danilo e Daniela hanno continuato a giocare, mentre sul tabellone i premi rimasti diminuivano. Il momento più amaro è arrivato quando si è scoperto il contenuto del pacco numero 4, quello inizialmente pescato dal concorrente e poi abbandonato per prendere l'11, al suo interno c'erano 75mila euro. Una perdita importante che ha reso ancora più delicata la decisione finale.
La vincita non è stata tra le più alte della storia del programma, ma ha permesso a Danilo di tornare a casa con un premio concreto da condividere con la sua famiglia. Il concorrente è riuscito anche a mettere da parte, almeno per una sera, la fama di portafortuna al contrario che lo accompagnava dietro le quinte. La sua partita ad Affari Tuoi si è conclusa con 15mila euro e una piccola rivincita, nonostante le tante aperture sfortunate, questa volta le sue mani pesanti non hanno avuto l'ultima parola.