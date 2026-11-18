Pubblicazione: 18 novembre alle 15:30

Danilo, 37 anni, calabrese della provincia di Cosenza, è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi di martedì 17 novembre. Prima ancora di sedersi al tavolo con Stefano De Martino, il concorrente aveva già una reputazione particolare tra i pacchisti, quando era lui ad avere un pacco, capitava spesso che contenesse premi rossi, anche quelli più alti. "Tu hai le mani pesanti", lo ha stuzzicato il conduttore all'inizio della partita. "Cerchiamo di sfatare questo mito", ha risposto Danilo, pronto a mettersi alla prova.

Al suo fianco c'era la moglie Daniela, mamma di Maria Sole e Flaviano.: "Sono l'amore mio, mai me lo sarei aspettato. Questa è davvero forse la cosa più bella che abbia mai potuto fare". Un momento particolarmente tenero, accompagnato dalle parole di De Martino: "Non c'è prezzo per l'amore dei figli, e verso i figli". Danilo lavora nel servizio clienti di un call center nel settore delle telecomunicazioni, dove, oltre a risolvere problemi, si ritrova spesso ad ascoltare e consolare le persone. "Facciamo anche gli psicologi", ha spiegato, scherzando poi sulla possibilità di offrire il suo aiuto anche a Herbert Ballerina.

La partita è iniziata con il pacco numero 4 e una serie di aperture decisamente sfortunate. Sono usciti prima i 200mila euro e poi i 300mila, confermando la fama del concorrente. "Lui trova i rossi e lei trova i blu, è certificato", ha commentato ironicamente De Martino. La prima offerta del Dottore è stata di 20mila euro, ma Danilo e Daniela hanno preferito proseguire. Nel corso della serata, la coppia ha anche conosciuto Francesco, il nuovo pacchista del Molise, alto 2 metri e 5 centimetri.

Dopo aver eliminato anche il premio da 100mila euro, il Dottore ha proposto 9mila euro per tre tiri e successivamente 14mila euro per una sola apertura. Danilo e Daniela hanno continuato a giocare, mentre sul tabellone i premi rimasti diminuivano. Il momento più amaro è arrivato quando si è scoperto il contenuto del pacco numero 4, quello inizialmente pescato dal concorrente e poi abbandonato per prendere l'11, al suo interno c'erano 75mila euro. Una perdita importante che ha reso ancora più delicata la decisione finale.

Con sul tavolo soltanto Tommasino e 15mila euro, la coppia si è trovata davanti a una scelta. Danilo avrebbe voluto proseguire fino alla fine, mentre Daniela era più propensa a tentare la Regione Fortunata. Dopo aver valutato anche il cambio proposto dal Dottore,Una scelta che si è rivelata corretta,

La vincita non è stata tra le più alte della storia del programma, ma ha permesso a Danilo di tornare a casa con un premio concreto da condividere con la sua famiglia. Il concorrente è riuscito anche a mettere da parte, almeno per una sera, la fama di portafortuna al contrario che lo accompagnava dietro le quinte. La sua partita ad Affari Tuoi si è conclusa con 15mila euro e una piccola rivincita, nonostante le tante aperture sfortunate, questa volta le sue mani pesanti non hanno avuto l'ultima parola.