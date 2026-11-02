Stefano De Martino si commuove ad Affari Tuoi dopo le parole di un concorrente: "Sei una persona umile"

Pubblicazione: 02 novembre alle 15:37

La puntata di Affari Tuoi di domenica 1° novembre 2026 ha regalato al pubblico una serata fatta di risate, colpi di scena e momenti di grande commozione. Protagonista è stato Aldo Polidori, concorrente del Lazio conosciuto da tutti come “il baffo”. Il trivellatore di pozzi, originario di Castro dei Volsci, ha affrontato una partita particolarmente complicata, senza perdere la sua proverbiale ironia.

nonsoltanto le sue decisioni davanti alle offerte del Dottorema soprattutto. Alla fine, nonostante una serie di eliminazioni pesanti, Aldo è riuscito a portare a casa 20mila euro. La partita non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo aver aperto alcuni pacchi blu, Aldo ha dovuto assistere all'uscita immediata di premi importanti, prima 200mila e 50mila euro, poi anche 30mila e 100mila euro.

Il Dottore ha provato a cambiare le carte in tavola proponendogli uno scambio, il concorrente ha accettato di lasciare il pacco numero 17 per prendere il 15. Una decisione rivelatasi fortunata, perché nel pacco abbandonato si nascondeva Tommasino. Poco dopo è arrivata la prima offerta da 20mila euro, ma Aldo ha preferito rifiutarla e proseguire la partita, continuando a giocarsi le proprie possibilità. La fortuna, tuttavia, non sembrava intenzionata ad assisterlo. Nel corso della serata sono spariti anche i premi da 10mila, 15mila e 75mila euro.

Il Dottore ha tentato nuovamente di convincerlo, proponendogli prima un altro cambio e successivamente un assegno da 10mila euro. Aldo ha detto no a entrambe le possibilità, lasciando emergere anche il suo lato più sensibile. Rivolgendosi a Stefano De Martino, ha pronunciato parole che hanno colpito il conduttore: "Sono contento lo stesso perché ho avuto l'opportunità di venire qui e conoscere te, che sei di un'umiltà unica". Ha poi aggiunto di essere felice anche per la sua famiglia e per i suoi quattro figli, la figlia Donatella, presente in studio, si è commossa.

La partita ha riservato ancora qualche sorpresa. Aldo ha visto sfumare anche il premio massimo da 300mila euro e, dopo aver trovato il pacco contenente zero euro, ha ritrovato il sorriso grazie a un momento di leggerezza con Martina, i due si sono esibiti in un tango, conquistando gli applausi e una standing ovation del pubblico.

Non è mancato neppure il riferimento alla sua storia sentimentale, il concorrente ha raccontato di aver conosciuto la moglie, originaria di Piedimonte Matese, e di aver fatto con lei una fuitina per riuscire a sposarsi, quando la donna era ancora minorenne. Nel finale sono rimasti soltanto due premi, 50 euro e 20mila euro. Il Dottore ha tentato l'ultima mossa proponendo un cambio, ma Aldo ha deciso di non abbandonare il pacco numero 15.

Una scelta legata a un ricordo particolarmente importante, quel numero rappresentava la data della morte del padre. Il concorrente ha voluto conservarlo fino all'ultimo, scoprendo di aver fatto la scelta giusta. La sua avventura ad Affari Tuoi si è conclusa con una vincita di 20mila euro, accompagnata dall'affetto dello studio e da un saluto speciale a Stefano De Martino. Una serata in cui Aldo ha dimostrato che, anche quando la fortuna sembra girare dalla parte sbagliata, si può arrivare al traguardo senza perdere il sorriso.