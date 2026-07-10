Affari Tuoi salta ancora: cosa succede stasera 10 luglio e quando torna il programma di Rai 1

Pubblicazione: 10 luglio alle 11:57

Brutta sorpresa per gli appassionati di Affari Tuoi. Anche questa sera, 10 luglio, il celebre game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino non sarà trasmesso, costringendo i telespettatori a rinunciare all'appuntamento quotidiano con il gioco dei pacchi. Una scelta che rientra nelle modifiche al palinsesto estivo della Rai, già interessato da diversi cambi di programmazione nelle ultime settimane. Il motivo dello stop è legato alla programmazione sportiva.

Rai 1 ha infatti deciso di dare priorità agli eventi calcistici dei Mondiali, che stanno occupando la fascia dell'access prime time e della prima serata. Nello specifico andrà in ondail cui fischio d'inizio è previsto proprio per le ore 21:00. Per questo motivo il quiz lascia temporaneamente spazio alle dirette dedicate alla competizione internazionale, come già accaduto in altre occasioni durante il torneo.più affezionati. Negli ultimi giorni il programma ha alternato puntate inedite, repliche e serate di pausa, rendendo difficile seguire con continuità il percorso dei concorrenti.

Sui social non sono mancati i commenti di chi avrebbe preferito una programmazione più stabile, soprattutto considerando il grande successo ottenuto dal format durante l'intera stagione. Nonostante gli stop, il futuro di Affari Tuoi non è in discussione. Il game show continua a rappresentare uno dei programmi di punta della Rai e la presenza di Stefano De Martino alla conduzione è stata confermata anche per la prossima stagione televisiva. L'obiettivo dell'emittente è quello di tornare alla normale programmazione una volta conclusi gli impegni sportivi che stanno caratterizzando il mese di luglio.

Affari Tuoi nuovo stop al quiz game-foto Rai.it

Chi si collega questa sera su Rai 1 troverà quindi una programmazione diversa dal consueto appuntamento con il Dottore, i pacchi e le trattative che ogni sera tengono milioni di italiani con il fiato sospeso. La scelta della Rai risponde alla necessità di garantire la copertura di uno degli eventi sportivi più seguiti dell'anno, sacrificando temporaneamente uno dei suoi programmi di maggior successo. La buona notizia per i fan è che lo stop è soltanto temporaneo.

Terminati gli appuntamenti dedicati ai Mondiali, Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda con le ultime puntate della stagione, prima della pausa estiva. Successivamente il, nuovi concorrenti e ancora una volta la conduzione di Stefano De Martino, protagonista di una stagione che ha confermato l'ottimo stato di salute del programma.