Affari Tuoi, Stefano De Martino annuncia l'arrivo di una cantante amatissima: spunta l'ipotesi Sanremo 2027

Pubblicazione: 22 ottobre alle 08:00

Stefano De Martino ha sorpreso il pubblico di Affari Tuoi con un annuncio che guarda direttamente al Festival di Sanremo 2027. Durante la puntata di mercoledì 21 ottobre, il conduttore ha infatti rivelato che una cantante particolarmente amata sarà presto ospite del programma di Rai 1. Si tratta di Serena Brancale, artista che negli ultimi anni ha conquistato una popolarità sempre maggiore e che potrebbe tornare a incrociare il proprio percorso con quello del presentatore napoletano proprio in vista del prossimo Festival. La notizia è arrivata quasi all'improvviso, nel corso di una serata che, sul fronte del gioco, si è rivelata decisamente complicata per la concorrente protagonista.

Ma a catturare l'attenzione è stata soprattutto una frase pronunciata da, che ha immediatamente acceso la curiosità degli spettatori. “Domani ci viene a trovare Serena Brancale”,, confermando che la cantante pugliese sarà ospite di. Un annuncio accolto, che non ha perso l'occasione per scherzare con il collega: “Allora mi devo vestire bene”. Una battuta perfettamente in linea con il clima del programma, ma che ha accompagnato una notizia interessante soprattutto per

I due, infatti, si conoscono da tempo e hanno già avuto occasione di lavorare insieme. La cantante era stata ospite di Bar Stella, il programma condotto da De Martino su Rai 2, e negli anni successivi il loro legame professionale è rimasto evidente. Non è un caso che la musica dell'artista pugliese abbia trovato spazio anche ad Affari Tuoi. Il suo brano Anema e core, diventato uno dei successi più riconoscibili del suo repertorio, ha accompagnato in passato alcuni dei momenti musicali e dei balletti del game show. Ma l'annuncio della nuova ospitata assume un significato particolare soprattutto perché Stefano De Martino sarà alla guida di Sanremo 2027.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Da quando è stato ufficializzato il suo nuovo incarico, ogni incontro del conduttore con un cantante finisce inevitabilmente per alimentare domande su chi potrebbe salire sul palco dell'Ariston. E nel caso di Serena Brancale, l'ipotesi non nasce soltanto dalla curiosità del pubblico. In passato, infatti, la stessa artista aveva parlato della possibilità di presentare un brano a De Martino, sottolineando la stima che prova nei suoi confronti. “È un caro amico. Lo stimo. Con lui feci il Bar Stella su Rai2. Gli è piaciuta l'anima folk di Sacro. Vorrei portargli qualcosa di speciale”, aveva raccontato la cantante.

Parole che oggi acquistano un interesse diverso, alla luce dell'appuntamento televisivo appena annunciato. Naturalmente, la presenza dinon rappresenta una conferma della. Non è stato annunciato alcun brano in gara e non ci sono comunicazioni ufficiali che colleghino l'ospitata alla selezione degli artisti del Festival. Resta però la curiosità per quello che, soprattutto considerando la spontaneità con cui De Martino e i suoi ospiti riescono spesso a trasformare un semplice incontro televisivo in un momento destinato a far discutere.

Nel frattempo, la serata del 21 ottobre ha riservato ben poche soddisfazioni alla concorrente di turno. A giocare è stata Alessia, ristoratrice e sommelier dell'Abruzzo, accompagnata dal marito Matteo, anche lui sommelier e assaggiatore d'olio. La coppia ha iniziato la partita con il pacco numero 10, affrontando una serie di scelte che hanno progressivamente ridotto le possibilità di conquistare una vincita importante. Nonostante i 300.000 euro fossero inizialmente ancora in gioco, i premi più consistenti sono stati eliminati uno dopo l'altro, rendendo sempre più difficile la situazione. A un certo punto, Alessia ha deciso di accettare il cambio proposto dal Dottore, abbandonando il pacco numero 10 per prendere il numero 6.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Una scelta che si è rivelata particolarmente sfortunata. Quando ha chiesto di aprire il pacco appena lasciato, infatti, ha scoperto che al suo interno erano custoditi 30.000 euro. Una somma importante che avrebbe potuto cambiare completamente il risultato della serata. Le cose non sono migliorate nei tiri successivi, quando è stato eliminato anche il pacco nero, che conteneva 75.000 euro. Con il tabellone ormai fortemente compromesso, il Dottore ha provato a chiudere la partita offrendo 3.000 euro, ma Alessia e Matteo hanno deciso di non accettare. Stefano De Martino li ha incoraggiati a continuare, invitandoli a vivere fino in fondo l'esperienza. Purtroppo, però, la fortuna non ha cambiato direzione. Poco dopo sono usciti anche i 20.000 euro, ultimo premio rosso rimasto sul tabellone.

“Noi il gioco l'abbiamo capito al contrario”,, prendendo atto di una partita nella quale quasi ogni scelta sembrava portare nella direzione sbagliata. A quel punto, per: la Regione Fortunata, il gioco che permette ai concorrenti di tentare un recupero anche dopo aver perso i premi più importanti. La concorrente ha inizialmente indicato la Puglia,. Dopo il primo tentativo fallito, ha scelto l'Umbria, provando a portare a casa il premio da 50.000 euro. Anche questa volta, però, la risposta non è stata quella giusta. La, e Alessia ha così concluso la sua esperienza senza riuscire a conquistare un premio in denaro.

Una conclusione amara per una coppia che aveva deciso di mettersi in gioco fino all'ultimo, ma che non ha trovato l'occasione per ribaltare una serata segnata dalla sfortuna. Eppure, mentre Alessia e Matteo lasciavano lo studio senza una vincita, Stefano De Martino aveva già dato al pubblico un motivo per aspettare la puntata successiva. L'arrivo di Serena Brancale promette infatti di portare nuova musica e qualche sorpresa ad Affari Tuoi. E con Sanremo 2027 sempre più vicino, con tanto di lista dei probabili big in gara emersa in rete nelle scorse ore, anche un semplice annuncio televisivo può trasformarsi in un piccolo indizio capace di alimentare le aspettative del pubblico. Per il momento, l'unica certezza è l'appuntamento del 22 ottobre su Rai 1. Il resto, compresa un'eventuale nuova avventura della cantante sul palco dell'Ariston, rimane tutto da scoprire.