Affari Tuoi torna stasera con Stefano De Martino: a che ora inizia e cosa cambia nella nuova edizione

Pubblicazione: 06 settembre alle 15:55

L'attesa è finita: Stefano De Martino è pronto a riaprire i pacchi di Affari Tuoi. Il game show torna questa sera, domenica 6 settembre 2026, su Rai 1 con una nuova edizione che conserva la formula diventata ormai uno dei punti fermi dell'access prime time, ma introduce anche diversi cambiamenti. L'appuntamento è quindi fissato alle 20:35 e, per De Martino, si apre una stagione televisiva particolarmente importante. Il conduttore dovrà infatti dividersi tra Affari Tuoi e la preparazione del Festival di Sanremo 2027, di cui sarà conduttore e direttore artistico.

La prima grande novità sarà visibile non appena si accenderanno le telecamere., Affari Tuoi ha lasciato Roma e il Teatro delle Vittorie per trasferirsi negli studi. Una scelta nata inizialmente da esigenze produttive, ma che la squadra del programma ha sfruttato per ripensare completamente lo spazio. Il nuovo studio sarà caratterizzato dae dalla possibilità di cambiare più facilmente luci e scenografie, permettendo ad Affari Tuoi di andare oltre la tradizionale partita dei pacchi.

"Abbiamo uno studio nuovo di zecca, ci siamo trasferiti qui per necessità", ha raccontato De Martino durante la presentazione della nuova edizione. "Abbiamo dato sfogo alla nostra creatività per avere uno studio più versatile rispetto a quello di Roma". L'obiettivo è infatti quello di allargare ulteriormente la componente dello spettacolo. Il conduttore ha anticipato la presenza nel corso della stagione di ospiti e appuntamenti speciali in diretta, sfruttando proprio le possibilità offerte dalla nuova casa milanese.

Affari Tuoi, fonte: Rai

Invece il cuore di Affari Tuoi non cambia. Torneranno i 20 concorrenti in rappresentanza delle regioni italiane, i pacchi, le offerte e i cambi del Dottore. Accanto a De Martino ci saranno ancora Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Il conduttore non ha perso l'occasione di scherzare sul ritorno del comico: "Purtroppo c'è ancora Herbert Ballerina", ha detto durante la presentazione, aggiungendo ironicamente che la sua presenza garantirebbe alla trasmissione degli "sgravi fiscali". Proprio Herbert sarà al centro di un'altra delle novità della stagione: il "contropacco".

Si tratta di, pensato però soprattutto per introdurre un momento di intrattenimento e alleggerire la tensione della partita del concorrente. Cambierà anche una delle presenze diventate più riconoscibili nelle ultime edizioni., un cagnolino di appena un anno al quale sarà dedicato uno dei venti pacchi. Anche in questo caso De Martino ha presentato: "I cani in televisione sono come i notai, si passano il lavoro di padre in figlio".

Tommasino sarebbe infatti, almeno nella particolare genealogia costruita dal programma, il "nipote" di Gennarino e farà proprio in questa stagione i suoi primi passi televisivi. Ma c'è anche una novità che riguarda direttamente il gioco. In ogni partita sarà presente un pacco inedito, il cui contenuto aggiungerà un'ulteriore incognita alle scelte del concorrente. La Rai sembra inoltre intenzionata a spingere ancora di più Affari Tuoi verso la dimensione del vero e proprio show.

Affari Tuoi, fonte: Rai

È già previsto uno speciale in prima serata per il 4 dicembre, mentre il 6 gennaio tornerà il tradizionale appuntamento legato alla Lotteria Italia. Resta naturalmente anche la sfida dell'access prime time. Affari Tuoi riparte mentre su Canale 5 prosegue La Ruota della Fortuna, ma per il momento la Rai non sembra intenzionata a modificare gli orari in funzione della concorrenza. Williams Di Liberatore, direttore dell'Intrattenimento Prime Time, ha spiegato che si partirà seguendo sostanzialmente l'impostazione della scorsa stagione, lasciando aperta la possibilità di eventuali correzioni durante l'anno.