Agatha All Along: Disney e Marvel promuovono la serie nella categoria Comedy, in arrivo la stagione 2?

Pubblicazione: 05 novembre alle 14:00

Disney+ e Marvel Television Studios hanno deciso che la serie Agatha All Along, con protagonista Kathryn Hahn, verrà proposta nella categoria Comedy durante la stagione dei premi televisivi, che comprende riconoscimenti prestigiosi come Golden Globe, SAG Award e gli Emmy.

La scelta porterà così lo show a scontrarsi con altri progetti come Abbott Elementary, targato ABC, The Bear di FX, e Hacks di HBO/Max.

La protagonista dello spinoff di WandaVision avrà invece una concorrenza molto agguerrita composta probabilmente da Jean Smart, Quinta Brunson e Ayo Edebiri.

Il possibile rinnovo

La decisione di inserire Agatha All Along tra le comedy invece che tra le miniserie, inoltre, potrebbe far presupporre un possibile rinnovo per la stagione 2.

Le regole della Television Academy per le miniserie, infatti, sostengono che il programma deve raccontare una storia completa e non ricorrente, oltre a non avere una trama in atto o personaggi principali coinvolti in successive stagioni.

Disney e Marvel, attualmente, non hanno annunciato lo sviluppo della seconda stagione, ma già in passato è stato svelato il rinnovo di vari titoli in un momento successivo.

La serie è stata creata da Jac Schaeffer, che ha avuto anche l'incarico di showrunner. Nelle puntate, disponibili su Disney+, Agatha Harkness intraprende una missione per riottenere i suoi poteri,

Nel cast ci sono anche Joe Locke, Debra Jo Rupp, Aubrey Plaza, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Okwui Okpokwasili, Patti LuPone, Evan Peters, Maria Dizzia e Paul Adelstein.