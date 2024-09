Agatha All Along: il primo membro del cast a uscire di scena nella serie commenta l'episodio 3

Pubblicazione: 26 settembre alle 15:00

Nell'episodio 3 di Agatha All Along avviene la prima uscita di scena tra i protagonisti e l'interprete del personaggio coinvolto negli eventi ha commentato quanto accaduto in un'intervista rilasciata a TVLine.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni prima di vedere la puntata!

Nell'episodio Sharon Davis, ovvero Mrs Hart, sembra morire durante la prima prova affrontata da Agatha e dal suo gruppo, alle prese con dei test ideati in base alle loro capacità come streghe e per obbligare ad affrontare le proprie paure.

La congrega è stata così costretta a bere un veleno che crea allucinazioni e potenzialmente mortale se Jennifer (Sasheer Zamata) non riuscirà a realizzare un antidoto prima della fine del tempo a disposizione.

Quando il timer stava per raggiungere allo zero, Jennifer ha realizzato la cura, ma Sharon, che aveva perso i sensi poco prima, sembra abbia assunto la sua dose troppo tardi. I protagonisti, dopo essere fuggiti attraverso il forno della cucina portandola con sé, sono fuggiti in tempo prima che l'abitazione in cui si trovavano venisse inondata, ma al loro arrivo nella foresta si sono accorti che Sharon potrebbe essere morta.

Debra Jo Rupp ha però commentato quanto accaduto lasciando intendere che nelle prossime puntate potrebbe tornare in scena Sharon. L'attrice, chiedendo il numero di episodi che l'intervistatrice aveva visto prima di farle delle domande, ha risposto:

Devi vederne di più. Ma sì, sono davvero felice per l'arco narrativo di Sharon.

L'attrice ha poi voluto condividere la sua gratitudine per essere stata coinvolta nello spinoff di WandaVision:

Sono rimasta sconvolta, e così soddisfatta, e così felice di sentirmi come se avessi di nuovo 5 anni. L'immaginazione e la libertà di questo progetto sono stati spettacolari e arriva in un momento davvero bello per me. Si è trattato di un lavoro grandioso.