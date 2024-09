Agatha All Along: Kathryn Hahn ha ideato la scena di nudo presente nel primo episodio

Nel primo episodio della serie Agatha All Along c'è una scena di nudo che ha sorpreso il pubblico di Disney+ e i fan della Marvel.

Agatha All Along, la recensione: la Strada delle Streghe è lastricata di buone intenzioni

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Quando l'incantesimo viene spezzato e Agatha ritorna a casa, la protagonista corre all'esterno mentre è ancora nuda e in un'inquadratura si vede il fondoschiena dell'attrice. Nel Marvel Cinematic Universe è così il primo momento in cui una donna appare senza abiti.

Quella è una mia idea. Ho pensato fosse giusto vederla nuda, letteralmente, il più possibile, perché fa riferimento alla sua mancanza di potere in quel momento.

Kathryn Hahn, intervistata da Variety, ha spiegato:

L'interprete di Agatha ha aggiunto:

L'hanno privata di tutto il suo potere in quel punto della serie. In quel momento non aveva realmente nulla, quindi si è trattato di illustrare quel passaggio da quel momento al suo ritrovare il potere.