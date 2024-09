Agatha All Along, Patti Lupone ammette: "Non so nulla del Marvel Cinematic Universe"

Pubblicazione: 19 settembre alle 17:05

Patti LuPone ha svelato di non sapere nulla del Marvel Cinematic Universe, nonostante faccia parte del cast della serie Agatha All Along.

Non so ancora niente. Ho visto WandaVision tre volte, sono riuscita finalmente a capirci qualcosa.

Sul red carpet della première della serie la star del teatro ha ammesso:

Patti ha sottolineato che ora conosce qualche dettaglio in più avendo recitato in Agatha All Along, ma di non avere il permesso di condividere possibili spoiler.

L'attrice non ha nemmeno visto i film degli Avengers e non è interessata a farlo:

Forse dovrei dire di sì perché voglio far parte del Marvel Universe. Voglio essere una villain, o una strega buona.

Patti non ha nemmeno idea dei personaggi con cui vorrebbe scontrarsi perché non sa davvero nulla del mondo dei fumetti Marvel.

L'attrice ha però spiegato:

Non lo so, Deadpool è della Marvel? Non è quello interpretato da Ryan Reynolds? Okay, vorrei lottare contro Ryan Reynolds, non ho idea di cosa sia Deadpool, ma voglio scontrarmi con lui.

Ecco l'intervista a Patti LuPone: