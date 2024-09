Agatha All Along, il cast celebra la dimensione queer della serie: "Sarà un'esplosione gay"

Pubblicazione: 18 settembre alle 13:13

Durante la premiere di Agatha all Along (via Variety) i membri del cast della nuova serie Marvel ne hanno celebrato la dimensione queer.

Lo vedrete quando lo guarderete. Le streghe sono intrinsecamente queer, proprio perché siamo emarginate e messe in un angolo per molte ragioni. Questa serie rappresenta a dovere diversi tipi di persone e mette in risalto il fatto che tutti possiamo usare il potere che abbiamo dentro per andare avanti e fare grandi cose.

Sasheer Zamata (Jennifer Kale) è apparsa d'accordo con la definizione di "progetto più gay della Marvel":

Ha molti livelli, tra cui quello gay. È una delle cose più belle della serie. Teen è un ragazzo queer nella serie, ma non è la forza trainante, cosa davvero fantastica. È davvero bello avere questi personaggi queer positivi.

Joe Locke (Teen) ha aggiunto:

"La cosa più emozionante è che la serie non ruota attorno a questo, la componente queer è normalizzata", ha spiegato poi Kathryn Hahn, interprete della protagonista, mentre Aubrey Plaza (Rio Vidal) ha concluso così: "Alla fine sarà un'esplosione gay”.

Agatha all Along sarà disponibile dal prossimo 19 settembre su Disney+. Trovate tutte le notizie sulla nuova serie tv Marvel Studios nella nostra scheda.