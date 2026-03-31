Al cinema arriva Il Dio dell’Amore: il film con Vinicio Marchioni racconta legami che si spezzano e si rincorrono

Pubblicazione: 31 marzo alle 13:22

Il Dio dell’Amore è arrivato nelle sale italiane portando con sé una visione diversa e più realistica dei sentimenti. Il film diretto da Francesco Lagi si distingue per il suo approccio: non racconta una sola storia, ma un intreccio di relazioni che si incrociano, si sfiorano e si trasformano continuamente. Con uno stile delicato e mai banale, la pellicola prova a rispondere a una domanda semplice ma complessa: cosa significa amare oggi? Tra ironia e malinconia, il risultato è una commedia che diverte ma invita anche a riflettere.

La struttura del film è corale: al centro non c’è un unico protagonista, ma una rete di personaggi legati tra loro da relazioni sentimentali spesso complicate. Tra questi troviamo Filippo, interpretato da, e Ada, interpretata da, una coppia apparentemente stabile che però si trova ad affrontare una crisi profonda quandoIntorno a loro ruotano altri personaggi, ognuno con i propri desideri, fragilità e contraddizioni, creando una sorta di “catena dell’amore” in cui

Un elemento originale e fondamentale del film è la presenza di Ovidio, interpretato da Francesco Colella. Il celebre poeta latino, autore di opere sull’amore e sulla seduzione, viene catapultato nella Roma contemporanea e osserva le vicende dei personaggi con uno sguardo ironico e disincantato. La sua figura funge da guida per lo spettatore, offrendo una chiave di lettura più ampia e quasi filosofica: l’amore non è mai lineare, ma un continuo movimento fatto di incontri, errori e trasformazioni.

Il Dio dell'amore - Bif&st fonte: Vision Distribution

La trama si sviluppa come un mosaico: una giornalista scopre una gravidanza inattesa, un uomo vive una relazione parallela, una psicoterapeuta si trova coinvolta emotivamente con un paziente, e così via. Ogni storia si collega all’altra creando un “girotondo” sentimentale che ricorda modelli narrativi classici, ma adattati alla realtà moderna. Questo intreccio mostra come l’amore possa assumere forme diverse: passionale, confuso, fragile, a volte doloroso.

Dal punto di vista tematico,. Al contrario, mostra l’amore come qualcosa di imperfetto, spesso contraddittorio, capace di generare felicità ma anche smarrimento. È proprio questa autenticità a renderlo interessante: il film diventa uno strumento per analizzare. Anche lo stile visivo contribuisce al racconto: la regia alterna scene più classiche a momenti girati in modo più spontaneo, quasi come fossero frammenti di vita reale., mostrata in modo insolito e meno affollato, con luoghi iconici che fanno da sfondo alle vicende dei personaggi.

Le riprese nella capitale italiana aggiungono un ulteriore livello narrativo, trasformando la città in uno spazio emotivo oltre che geografico. Tra le curiosità, il film è stato presentato in anteprima al Bari International Film&TV Festival 2026, confermando l’attenzione della critica verso il progetto. Inoltre, segna il ritorno al cinema di Francesco Lagi dopo alcuni anni di assenza dal grande schermo. Dal punto di vista produttivo, è una collaborazione tra realtà importanti del cinema italiano e ha già ottenuto risultati interessanti al botteghino, con centinaia di sale coinvolte.