Speciale Wildwood: I Segreti del Bosco Proibito
SEGUICI
Chi Siamo Policy Editoriale Correzioni e Aggiornamenti Privacy Policy Cookie Policy
TV

Alda D’Eusanio attacca Bruno Vespa: “Ha paura di invecchiare?" la critica al look e l'appello alla moglie

di Federica Verdoliva
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
TV

Il confronto tra Bruno Vespa e Sabrina Brizzola, rappresentante degli studenti universitari, continua a far discutere anche dopo la diretta di Porta a Porta. Questa volta a intervenire è Alda D’Eusanio, che ha affidato ai social un commento particolarmente duro nei confronti del conduttore Rai. La giornalista ha contestato il modo in cui, a suo giudizio, Vespa avrebbe gestito il dialogo con la giovane ospite, accusandolo di averle impedito più volte di esprimere il proprio pensiero. Nel suo intervento non sono mancate frecciate personali e un riferimento alla moglie del presentatore. Al centro della polemica c’è anche il cambiamento che D’Eusanio ritiene di aver notato nel giornalista rispetto al passato.

A far esplodere la reazione di D’Eusanio è stato il confronto tra Vespa e Sabrina Brizzola, intervenuta a Porta a Porta per esporre le proprie posizioni. Secondo la giornalista, la ragazza, 24 anni, avrebbe cercato di argomentare le proprie ragioni in modo razionale, senza però riuscire a portare avanti il discorso con la necessaria continuità. D’Eusanio ha rimproverato al conduttore di averla interrotta ripetutamente, trasformando il dialogo in un confronto dai toni troppo aggressivi. La sua critica riguarda non soltanto il merito delle opinioni espresse in trasmissione, ma soprattutto lo spazio lasciato a una giovane ospite per presentare il proprio punto di vista, anche in presenza di eventuali divergenze.

Il passaggio più incisivo del video riguarda il paragone tra il Bruno Vespa di oggi e quello che D’Eusanio ricorda negli anni precedenti. La giornalista ha evocato un conduttore più misurato, capace di mantenere lucidità ed equilibrio anche nelle discussioni più accese. Da qui la stoccata, a suo parere, il presentatore sarebbe ora condizionato dall’andropausa. D’Eusanio ha preso di mira anche il suo look, soffermandosi sulla camicia di raso blu e accusandolo ironicamente di voler apparire più giovane della sua età, fino a paragonarlo a un ragazzino della periferia romana.

Vespa è apparso in televisione con un tutore al braccio dopo una caduta domestica. Questa circostanza potrebbe aver reso meno agevole indossare una giacca, rendendo una camicia più comoda una scelta pratica anziché una precisa dichiarazione di stile. Nel video, D’Eusanio ha richiamato proprio l’attenzione sul polso immobilizzato del conduttore, aprendo il suo intervento con una battuta sulla sua condizione fisica prima di concentrarsi sulla discussione con Brizzola.

La conclusione è stata riservata ad Augusta Iannini, moglie di Vespa, alla quale D’Eusanio si è rivolta direttamente chiedendole di intervenire affinché il marito recuperi l’atteggiamento che lei associa alla sua carriera passata. L’appello, accompagnato dall’invito a ritrovare la ragione e a tornare a essere il giornalista di un tempo, rappresenta il punto più personale della polemica. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità del confronto televisivo e sul rapporto tra conduttori e ospiti, soprattutto quando questi ultimi sono chiamati a rappresentare posizioni diverse. Resta la distinzione tra quanto accaduto in trasmissione e il giudizio espresso da D’Eusanio, le sue parole sono una presa di posizione personale, mentre il modo in cui si è svolto il confronto continua a essere oggetto di discussione.

Continua a leggere su BadTaste