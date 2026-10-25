Alda D’Eusanio attacca Bruno Vespa: “Ha paura di invecchiare?" la critica al look e l'appello alla moglie

Pubblicazione: 25 ottobre alle 12:24

Il confronto tra Bruno Vespa e Sabrina Brizzola, rappresentante degli studenti universitari, continua a far discutere anche dopo la diretta di Porta a Porta. Questa volta a intervenire è Alda D’Eusanio, che ha affidato ai social un commento particolarmente duro nei confronti del conduttore Rai. La giornalista ha contestato il modo in cui, a suo giudizio, Vespa avrebbe gestito il dialogo con la giovane ospite, accusandolo di averle impedito più volte di esprimere il proprio pensiero. Nel suo intervento non sono mancate frecciate personali e un riferimento alla moglie del presentatore. Al centro della polemica c’è anche il cambiamento che D’Eusanio ritiene di aver notato nel giornalista rispetto al passato.

, intervenuta a Porta a Porta per esporre le proprie posizioni. Secondo la giornalista, la ragazza, 24 anni, avrebbe cercato di argomentare le proprie ragioni in modo razionale, senza però riuscire a portare avanti il discorso con la necessaria continuità.. La sua critica riguarda non soltanto il merito delle opinioni espresse in trasmissione, ma soprattutto lo spazio lasciato a una giovane ospite per presentare il proprio punto di vista, anche in presenza di eventuali divergenze.

Il passaggio più incisivo del video riguarda il paragone tra il Bruno Vespa di oggi e quello che D’Eusanio ricorda negli anni precedenti. La giornalista ha evocato un conduttore più misurato, capace di mantenere lucidità ed equilibrio anche nelle discussioni più accese. Da qui la stoccata, a suo parere, il presentatore sarebbe ora condizionato dall’andropausa. D’Eusanio ha preso di mira anche il suo look, soffermandosi sulla camicia di raso blu e accusandolo ironicamente di voler apparire più giovane della sua età, fino a paragonarlo a un ragazzino della periferia romana.

Vespa è apparso in televisione con un tutore al braccio dopo una caduta domestica. Questa circostanza potrebbe aver reso meno agevole indossare una giacca, rendendo una camicia più comoda una scelta pratica anziché una precisa dichiarazione di stile. Nel video, D’Eusanio ha richiamato proprio l’attenzione sul polso immobilizzato del conduttore, aprendo il suo intervento con una battuta sulla sua condizione fisica prima di concentrarsi sulla discussione con Brizzola.

Ci mancava Bruno Vespa. Liscia il pelo ai potenti ma con questa ragazza schiena drittissima eh. Poi dice che i giovani spaccano le vetrine. https://t.co/d8ckqm20uz — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 22, 2026