"Documentatevi prima": Bruno Vespa attacca la rappresentante degli universitari, polemica sul web

Pubblicazione: 22 ottobre alle 18:03

Il confronto tra Bruno Vespa e Sabrina Brizzola, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Universitari (UDU), ha acceso il dibattito sui social network. Al centro della discussione, il diritto allo studio, l’abbandono scolastico e le risorse destinate agli studenti universitari. Durante una puntata di Porta a Porta, il conduttore ha invitato la giovane rappresentante a verificare meglio i dati prima di intervenire. Le sue parole, pronunciate in diretta su Rai 1, hanno suscitato reazioni contrastanti dopo la diffusione del video online. La discussione va oltre i toni dello scontro e coinvolge questioni concrete sulle opportunità formative in Italia.

Ci mancava Bruno Vespa. Liscia il pelo ai potenti ma con questa ragazza schiena drittissima eh. Poi dice che i giovani spaccano le vetrine. https://t.co/d8ckqm20uz — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 22, 2026

Nel corso della trasmissione, Brizzola ha sostenuto che il diritto all’istruzione non sia ancora pienamente garantito, citando l’elevato abbandono scolastico. Vespa ha replicato sottolineando il miglioramento degli indicatori italiani: "C’è il massimo recupero storico di abbandono scolastico. Noi siamo con un anno di anticipo rispetto ai target dell’Unione Europea". Il conduttore ha invitato la giovane a prepararsi meglio prima di intervenire, affermando: "Quando parlate voi giovani, per favore, documentatevi prima". Il video del botta e risposta è stato rilanciato sui social, anche da Selvaggia Lucarelli, alimentando le discussioni soprattutto per il tono utilizzato dal giornalista.

I dati aiutano a comprendere le ragioni del confronto. Nel 2025, la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno lasciato precocemente gli studi è scesa all’8,2%, rispetto al 9,8% dell’anno precedente. Il risultato è inferiore alla media europea del 9,1% e alla soglia del 9% prevista dall’Unione Europea per il 2030. Il miglioramento non cancella le disparità, il tasso raggiunge il 13,7% nelle Isole e il 26,2% tra i giovani con cittadinanza straniera, contro il 6,7% di quelli italiani.

La discussione si è concentrata sulle borse di studio universitarie. Brizzola ha contestato la capacità del sistema di sostenere tutti gli studenti aventi diritto, affermando che l’Italia non riuscirebbe a garantire una copertura completa. Alla replica secondo cui nell’anno in corso sarebbero stati raggiunti risultati migliori, la coordinatrice ha risposto con una battuta ironica: "Ma questo non lo so, forse su Marte sta scritto", aggiungendo che alcuni studenti non avrebbero ancora ricevuto le borse relative all’anno precedente. Nell’anno accademico 2024/2025, la copertura ha raggiunto il 99,8% degli idonei, con 299.618 borse assegnate. Sedici regioni su 21 hanno raggiunto il 100%, mentre tra quelle rimaste indietro figurano Lombardia e Molise.