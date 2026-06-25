Alessandro Baracchini sospeso da RaiNews24: dopo il gesto in diretta arriva la decisione della Rai

Pubblicazione: 25 giugno alle 19:19

Il caso che ha coinvolto Alessandro Baracchini continua a far discutere, e proprio in queste ore è stato sospeso da RaiNews24. Difatti il giornalista e volto del canale Rai è finito al centro delle polemiche dopo quanto accaduto al termine dell'edizione del telegiornale delle 12 del 19 giugno 2026, quando le telecamere hanno ripreso un gesto che il conduttore era convinto fosse ormai fuori onda: un doppio dito medio rivolto alla regia.

Facendo chiarezza sull'accaduto, tutto è nato durante la chiusura del telegiornale, conche ha tentato di fermare la sigla finale per dare spazio ad alcune notizie dell'ultimo minuto, ma la regia. Convinto di essere ormai fuori onda, il giornalista ha reagito con un gesto di frustrazione che, però, è stato ripreso dalle telecamere

Nel giro di pochi minuti il filmato è diventato virale sui social e sulle principali testate online, alimentando commenti, ironie e un acceso dibattito. A quel punto, la reazione di Viale Mazzini non si è fatta attendere. Federico Zurzolo, direttore di RaiNews24, ha immediatamente convocato Baracchini per un chiarimento formale sull'accaduto. L'azienda ha diramato una nota ufficiale in cui comunicava l'avvio di "opportune valutazioni interne, nel rispetto delle procedure previste", una formula di circostanza che anticipava provvedimenti concreti.

ORA IL DITO MEDIO GLIELO HANNO FATTO I VERTICI RAI - LA DIREZIONE DI RAINEWS HA DECISO DI SOSPENDERE DALLA CONDUZIONE, DOVE ERA TORNATO DOPO IL FATTACCIO, IL GIORNALISTA ALESSANDRO BARACCHINI. NELL'EDIZIONE DEL NOTIZIARIO AVEVA PERSO LA TESTA...👇https://t.co/ovK8XrnC2g — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 25, 2026

E non si è trattato di semplici parole di facciata: pochi giorni dopo, in questa giornata del 25 giugno, Zurzolo ha comunicato al Comitato di Redazione la decisione definitiva.

"Considerati anche i comunicati sindacali dei tecnici e il risalto avuto dalla vicenda su social e organi di stampa ritengo opportuno, anche a tutela dell'immagine della Testata e del collega, sospendere immediatamente dalla conduzione Alessandro Baracchini." - Federico Zurzolo

Dunque si tratta di una sospensione dalla conduzione, motivata non solo dal gesto in sé, ma ancheche ha generato e dalle ripercussioni sul clima interno alla redazione. I tecnici avevano infatti espresso il proprio disagio attraverso comunicati sindacali, un dettaglio che sottolinea come l'episodio abbia toccato nervi scoperti anche nelle dinamiche lavorative quotidiane.

Per il giornalista si tratta di una battuta d'arresto importante, anche se la sospensione riguarda esclusivamente la conduzione e non il suo ruolo all'interno della redazione. Resta ora da capire quali saranno le decisioni della Rai nei prossimi mesi e se Baracchini tornerà presto davanti alle telecamere.

L'intera vicenda nasce da pochi secondi che hanno fatto il giro del web: convinto che la diretta fosse ormai terminata, il conduttore ha rivolto un doppio dito medio alla regia, senza accorgersi che le telecamere stavano ancora trasmettendo. Un gesto diventato virale nel giro di pochi minuti e che gli è costato, almeno per il momento, la sospensione dalla conduzione di RaiNews24.