Scandalo a RaiNews24, il conduttore si arrabbia e alza doppio dito medio: la reazione nel video è virale

Pubblicazione: 20 giugno alle 11:10

Basta un attimo e una diretta televisiva si trasforma in un fenomeno virale. Lo sa bene Alessandro Baracchini, storico volto di RaiNews24, finito al centro dell'attenzione mediatica dopo un episodio andato in onda durante l'edizione delle 12.30 del telegiornale all-news della Rai. Una scena durata pochissimi secondi, ma sufficiente a scatenare commenti, ironie e condivisioni online.

Alessandro Baracchini si arrabbia e in diretta su RaiNews24 se la prende con la regia. Alle 12.30 circa la sigla parte nel momento sbagliato e lui, forse pensando di non essere ripreso, fa il dito medio verso la telecamera. pic.twitter.com/OR4kgVUzSq — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 19, 2026

Tutto è accadutoquando il giornalista si è trovato. Secondo quanto emerso dalle immagini, il conduttore avrebbesenza riuscire a farlo. Convinto probabilmentee che le telecamere non stessero più trasmettendo, ha lasciatoMa lo ha fatto in un modo un po' colorito.

Le immagini, diventate in men che non si dica virali, mostrano infatti Baracchini mentre manifesta chiaramente la propria irritazione. A colpire il pubblico non è stato soltanto il tono contrariato percepibile in quel momento, ma soprattutto un gesto che in televisione difficilmente passa inosservato: il dito medio su entrambi le mani, rivolto verso la regia, probabilmente destinataria delle sue proteste per il disguido tecnico.

Alessandro Baracchini arrabbiato in diretta a RaiNews24, fonte: YouTube

Proprio quel movimento,, è diventato il centro della vicenda, per non dire un vero e proprio meme. Nel giro di poche ore il filmato, rilanciato da utenti, commentatori e addetti ai lavori. In un'epoca in cui qualsiasi errore televisivo può essere isolato, condiviso e commentato all'infinito.

A rendere ancora più clamoroso l'episodio è stato il contesto nel quale si è verificato. RaiNews24 rappresenta infatti uno dei canali più istituzionali del panorama televisivo italiano, caratterizzato da uno stile rigoroso e da una comunicazione generalmente molto controllata. Vedere un giornalista esperto perdere per un attimo il controllo ha inevitabilmente sorpreso il pubblico.

La vicenda riporta inoltre l'attenzione sulle difficoltà della televisione in diretta. Nonostante la tecnologia sempre più avanzata e l'esperienza accumulata da professionisti e tecnici, l'imprevisto resta sempre dietro l'angolo. Chi lavora davanti alle telecamere è costretto a gestire in tempo reale problemi tecnici, errori di comunicazione e situazioni inattese, rischiando di dare inizio a situazioni particolari come quella avvenuta un paio di giorni fa ad Affari Tuoi. Nella maggior parte dei casi questi momenti vengono assorbiti senza conseguenze. Altre volte, invece, finiscono sotto gli occhi di milioni di persone.

La reazione del pubblico si è divisa tra chi ha condannato il comportamento, ritenendolo poco compatibile con il ruolo ricoperto da un giornalista del servizio pubblico, e chi invece ha letto l'accaduto come una manifestazione spontanea e umana di nervosismo. Molti utenti hanno infatti sottolineato come chiunque, in una situazione di tensione lavorativa, possa lasciarsi sfuggire una reazione istintiva, soprattutto quando ritiene di non essere osservato.