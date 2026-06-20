Scandalo a RaiNews24, il conduttore si arrabbia e alza doppio dito medio: la reazione nel video è virale
Un imprevisto tecnico, una reazione istintiva e pochi secondi sufficienti per trasformare una normale edizione del telegiornale in uno degli argomenti più discussi sui social.
Basta un attimo e una diretta televisiva si trasforma in un fenomeno virale. Lo sa bene Alessandro Baracchini, storico volto di RaiNews24, finito al centro dell'attenzione mediatica dopo un episodio andato in onda durante l'edizione delle 12.30 del telegiornale all-news della Rai. Una scena durata pochissimi secondi, ma sufficiente a scatenare commenti, ironie e condivisioni online.Tutto è accaduto al termine di un passaggio in studio, quando il giornalista si è trovato alle prese con un problema legato alla messa in onda della sigla. Secondo quanto emerso dalle immagini, il conduttore avrebbe cercato di interrompere la partenza del filmato senza riuscire a farlo. Convinto probabilmente che il collegamento fosse ormai terminato e che le telecamere non stessero più trasmettendo, ha lasciato emergere il proprio disappunto. Ma lo ha fatto in un modo un po' colorito.
Le immagini, diventate in men che non si dica virali, mostrano infatti Baracchini mentre manifesta chiaramente la propria irritazione. A colpire il pubblico non è stato soltanto il tono contrariato percepibile in quel momento, ma soprattutto un gesto che in televisione difficilmente passa inosservato: il dito medio su entrambi le mani, rivolto verso la regia, probabilmente destinataria delle sue proteste per il disguido tecnico.Proprio quel movimento, compiuto nella convinzione di non essere più in onda, è diventato il centro della vicenda, per non dire un vero e proprio meme. Nel giro di poche ore il filmato ha iniziato a circolare sulle principali piattaforme social, rilanciato da utenti, commentatori e addetti ai lavori. In un'epoca in cui qualsiasi errore televisivo può essere isolato, condiviso e commentato all'infinito.
A rendere ancora più clamoroso l'episodio è stato il contesto nel quale si è verificato. RaiNews24 rappresenta infatti uno dei canali più istituzionali del panorama televisivo italiano, caratterizzato da uno stile rigoroso e da una comunicazione generalmente molto controllata. Vedere un giornalista esperto perdere per un attimo il controllo ha inevitabilmente sorpreso il pubblico.
La vicenda riporta inoltre l'attenzione sulle difficoltà della televisione in diretta. Nonostante la tecnologia sempre più avanzata e l'esperienza accumulata da professionisti e tecnici, l'imprevisto resta sempre dietro l'angolo. Chi lavora davanti alle telecamere è costretto a gestire in tempo reale problemi tecnici, errori di comunicazione e situazioni inattese, rischiando di dare inizio a situazioni particolari come quella avvenuta un paio di giorni fa ad Affari Tuoi. Nella maggior parte dei casi questi momenti vengono assorbiti senza conseguenze. Altre volte, invece, finiscono sotto gli occhi di milioni di persone.
La reazione del pubblico si è divisa tra chi ha condannato il comportamento, ritenendolo poco compatibile con il ruolo ricoperto da un giornalista del servizio pubblico, e chi invece ha letto l'accaduto come una manifestazione spontanea e umana di nervosismo. Molti utenti hanno infatti sottolineato come chiunque, in una situazione di tensione lavorativa, possa lasciarsi sfuggire una reazione istintiva, soprattutto quando ritiene di non essere osservato.