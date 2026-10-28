Alex Belli al GF Vip riapre un vecchio caso e spiazza Andreas Muller: "Ho litigato con il conduttore"

Pubblicazione: 28 ottobre alle 10:23

Alex Belli torna a far parlare di sé al Grande Fratello Vip, questa volta ripercorrendo un episodio del passato che lo aveva portato ad abbandonare lo studio in diretta. Dopo la sfuriata avvenuta durante le nomination, l'attore ha raccontato ad Andreas Muller di aver vissuto momenti ancora più accesi nella sua precedente esperienza nel reality. Nel ricordare quella vicenda ha evitato accuratamente di fare nomi. Il riferimento è a un duro confronto televisivo risalente al gennaio 2022, quando era scoppiata una discussione con il conduttore di allora. Un retroscena che riporta l'attenzione su una delle fasi più movimentate della sua partecipazione al programma.

è un bel ratto eh? alfonso signorini gfvip6 alex belli reaction video https://t.co/pyyIciAv7G — ARCHIVIO reaction videos 📂 (@reactvideosarch) August 2, 2022

Il racconto è arrivato dopo un'altra scena movimentata nella Casa. Durante le nomination,, ha lasciato la mystery room e ha preso a calci la porta del confessionale prima di raggiungere il giardino e aprire la porta antipanico.. Ripensando all'accaduto, Andreas Muller ha riconosciuto all'amico di aver saputo movimentare la serata, mostrando anche una certa ammirazione per il suo modo di creare momenti televisivi., ha ammesso di essere impulsivo e, senza pronunciarne mai il nome.

Per comprendere il riferimento bisogna tornare alla puntata del 24 gennaio 2022. In quel periodo, Belli era al centro dell'attenzione per la situazione sentimentale che coinvolgeva la compagna Delia Duran e Soleil Sorge. Le risposte dell'attore non avevano convinto il conduttore, che gli aveva chiesto maggiore chiarezza. La tensione era aumentata quando Belli aveva continuato a intervenire nonostante gli fosse stato chiesto di rimanere in silenzio. A quel punto, il presentatore aveva perso la pazienza, contestandogli la mancanza di rispetto per il pubblico e per il lavoro in diretta, fino a invitarlo ad abbandonare lo studio. L'attore si era alzato e se n'era andato, trasformando il confronto in uno degli episodi più discussi di quella edizione.

La vicenda non si era conclusa con quell'uscita. Nel febbraio dello stesso anno, Belli era tornato nella Casa per affrontare la scelta tra la relazione con Delia e il legame con Soleil. In quell'occasione aveva spiegato di essersi sentito messo alle strette durante il confronto televisivo, sostenendo di aver già chiarito la propria posizione. Aveva anche raccontato che, a suo parere, la pressione accumulata lo aveva portato a reagire in quel modo e che, per chiudere definitivamente la questione, era stato necessario persino un messaggio aereo inviato dai fan.