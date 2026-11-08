Alex Belli ha lasciato il GF Vip per Sharm? Le parole nella Casa e la risposta di Selvaggia Lucarelli
Alex Belli e il GF Vip, spunta l'indiscrezione sulla partenza per Sharm. Selvaggia Lucarelli interviene e smentisce il presunto accordo con la produzione.
L’uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip continua a far discutere anche dopo la sua eliminazione. Nelle ore successive alla puntata ha iniziato a circolare un’indiscrezione relativa a una presunta partenza già programmata per Sharm. Secondo alcune voci, l’attore avrebbe concordato con la produzione il suo addio al reality per raggiungere la moglie Delia Duran e il figlio in vacanza. A far nascere i sospetti sarebbero state alcune conversazioni avvenute all’interno della Casa. Sulla vicenda è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha voluto chiarire la propria posizione.
Nel corso dei loro dialoghi sarebbe emerso anche il riferimento a Sharm. Alex avrebbe raccontato di poter partire per la località turistica e di voler gestire autonomamente i tempi della propria permanenza nel programma. Queste parole hanno alimentato le indiscrezioni sulla possibilità che l'attore avesse già organizzato il viaggio con la moglie Delia Duran e il figlio. A rendere la ricostruzione ancora più discussa è stato il dettaglio di un presunto volo in partenza da Roma Fiumicino alle 13:30, con destinazione Sharm. Alcuni utenti hanno sostenuto che, durante quella conversazione, la regia avrebbe spostato l'inquadratura.
Da qui è nata l'ipotesi che l'eliminazione non fosse stata semplicemente il risultato delle dinamiche del gioco, ma che potesse inserirsi in un accordo precedente con la produzione. Una ricostruzione che non ha trovato conferma. Le dichiarazioni attribuite ad Alex Belli riguardavano la sua presunta volontà di abbandonare il reality, mentre la voce relativa a un'uscita concordata per partire in vacanza rappresentava un'ulteriore indiscrezione.
Tra le altre curiosità rivolte a Selvaggia Lucarelli sui social c'è stata anche una domanda ipotetica sulla sua eventuale partecipazione al cast del Grande Fratello Vip. A chi le ha chiesto con quali concorrenti avrebbe stretto alleanza se fosse entrata nella Casa, l'opinionista ha risposto con ironia: "Con tutti quelli usciti finora". Una battuta che ha chiuso il suo intervento sulla vicenda, mentre le indiscrezioni sull'uscita di Alex Belli continuano ad attirare l'attenzione del pubblico.