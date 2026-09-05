Alex Belli torna al Grande Fratello Vip dopo 5 anni: il primo concorrente è un volto che ha fatto la storia del reality

Pubblicazione: 05 settembre alle 09:15

Alex Belli torna nella Casa del Grande Fratello Vip e questa volta non si tratta più di un'indiscrezione: Mediaset ha ufficializzato il suo nome come primo concorrente della nuova edizione del reality di Canale 5, che vedrà ancora una volta Ilary Blasi alla conduzione. L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali del programma, costruito inizialmente come una sorta di identikit. Belli ha disseminato una serie di indizi sulla propria identità, raccontando di essere alto 1,88, di avere gli occhi azzurri e le mani grandi, ma anche di essere uno sportivo, un amante della natura e degli sport acquatici e un fotografo di moda.

Alla fine è arrivato anche: “Il man”. Per il pubblico del, però, il suo volto non ha certo bisogno di presentazioni, visto cheaveva già varcato la porta rossa nel, durante la sesta edizione del programma, diventandone rapidamente uno dei protagonisti più discussi. Al centro di quella lunga esperienza televisiva ci fu soprattutto ie quella “chimica artistica” entrata nel vocabolario del reality,

Cinque anni dopo, molte cose sono cambiate. Belli e Delia hanno proseguito la loro storia e lo scorso marzo sono diventati genitori per la prima volta con la nascita del piccolo Gabriel. A Verissimo, l'attore aveva raccontato di aver seguito tutto il parto e di essere scoppiato a piangere alla nascita del figlio, definendo quel momento un'emozione che non si aspettava di vivere con una simile intensità. Il suo ritorno al Grande Fratello Vip assume quindi contorni molto diversi rispetto alla prima esperienza. Belli rientrerà nella Casa da padre e dopo anni in cui il suo rapporto con Delia Duran ha continuato a occupare le pagine della cronaca rosa.

Resta da capire se il reality riuscirà ancora una volta a tirare fuori quel lato imprevedibile che nel 2021 lo trasformò in uno dei concorrenti simbolo dell'edizione. Quella al GF Vip, del resto, non è stata la sua unica esperienza nei reality. Prima della Casa aveva partecipato all'Isola dei Famosi nel 2015 e, insieme a Delia, aveva affrontato anche Temptation Island Vip nel 2019. Il grande pubblico lo aveva conosciuto ancora prima grazie a CentoVetrine, dove per diversi anni aveva interpretato Jacopo Castelli.

Concomincia intanto a prendere forma il cast della. Il suo nome circolava già da settimane: Chi aveva anticipato ad agosto la possibilità di un suo, insieme ad altri possibili concorrenti. Ora è arrivata la conferma direttamente da. La nuova edizione, mentre al suo fianco sono confermatenel ruolo di opinioniste.

Mediaset, per il momento, parla di un ritorno “prossimamente” in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, senza indicare nella comunicazione ufficiale una data precisa. Ma la prima pedina è già stata piazzata e non è certo una scelta casuale: riportare Alex Belli nella Casa significa affidarsi a uno dei concorrenti che più hanno fatto discutere nella storia recente del programma. Cinque anni dopo la “chimica artistica”, il Grande Fratello Vip a Settembre 2026 è pronto a scoprire quale storia scriverà questa volta.