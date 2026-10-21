Alice Piombino conquista La Ruota della Fortuna: chi è la nuova voce dei Fortuna Six dopo Nicla Ozenda

Pubblicazione: 21 ottobre alle 13:40

Una nuova voce è arrivata a La Ruota della Fortuna. Nella puntata del 20 ottobre, Gerry Scotti ha presentato al pubblico Alice Piombino, chiamata a entrare nei Fortuna Six al posto di Nicla Ozenda, costretta a interrompere temporaneamente la sua esperienza nel game show di Canale 5 per motivi di salute. Per la cantante, originaria della provincia di Varese, si apre così una nuova opportunità televisiva, dopo un percorso professionale costruito tra musica dal vivo, spettacolo ed esperienze internazionali.

Nata nel 1995 e originaria di Gerenzano, Alice Piombino coltiva la passione per la musica fin da giovanissima. Ha iniziato a studiare canto moderno a 12 anni e si è avvicinata al pianoforte a 16, sviluppando nel tempo una preparazione che le ha permesso di trasformare l'interesse per la musica in una professione. Il suo percorso di formazione è proseguito al M.A.S. di Milano, acronimo di Music,

Una preparazione che si è tradotta in esperienze lavorative differenti, dai palcoscenici degli eventi dal vivo alle esibizioni in contesti internazionali. Nel suo curriculum figurano anche collaborazioni con compagnie di crociera come Royal Caribbean, Costa Crociere e Silversea. A queste si aggiungono le performance in resort turistici e con diverse formazioni musicali, tra cui i Gospel Light, una tribute band dedicata a Eros Ramazzotti e la Shary Band.

Il pubblico televisivo ha già avuto modo di incontrare Alice Piombino grazie a RIP – Roast in Peace 2, lo show targato Prime Video nel quale è stata tra le voci coinvolte. La partecipazione al programma rappresenta un altro tassello di un percorso che unisce canto e intrattenimento, due mondi che trovano spazio anche nella nuova avventura su Canale 5. Parallelamente all'attività da performer, Piombino si è dedicata anche all'insegnamento del canto.. Un impegno che testimonia la versatilità di un'artista abituata a confrontarsi con contesti professionali diversi.

Il suo ingresso, ma con alle spalle una gavetta già articolata. La presenza nei Fortuna Six le offre la possibilità di farsi conoscere da una platea più ampia, entrando nelle case degli spettatori attraverso uno degli appuntamenti televisivi più riconoscibili della fascia preserale.

Come spiegato da Gerry Scotti durante la puntata, la cantante ha dovuto sospendere la partecipazione al programma a causa di una cisti alle corde vocali, una condizione che richiede un intervento chirurgico. Il conduttore ha voluto dedicarle un saluto affettuoso, invitando il pubblico ad applaudirla e manifestandole l'augurio di rivederla presto. Un momento che ha accompagnato il passaggio di testimone e introdotto ufficialmente la nuova componente della formazione musicale.

Per Alice Piombino comincia così una fase importante della carriera: tra l'esperienza maturata sul palco e quella già vissuta in televisione, la cantante è pronta a misurarsi con una nuova sfida. E il suo debutto a La Ruota della Fortuna potrebbe rappresentare un'occasione decisiva per conquistare l'attenzione del pubblico.