Alien: Pianeta Terra 2, Weyland-Yutani invade le nuove foto dal set: un dettaglio fa subito pensare ad Aliens

Pubblicazione: 16 settembre alle 09:30

Le strade di Londra si sono trasformate improvvisamente nel futuro distopico di Alien. Le riprese della seconda stagione di Alien: Pianeta Terra (Alien Earth in lingua originale) sono infatti uscite dai Pinewood Studios e le prime immagini arrivate dal set potrebbero aver anticipato qualcosa di molto importante sul prossimo capitolo della serie di Noah Hawley. Questa volta al centro della scena c'è un nome che gli appassionati della saga conoscono fin troppo bene: Weyland-Yutani.

Diversi veicoli corazzati con il gigantesco logo della compagnia sono stati fotografati mentre attraversavano, il distretto finanziario di Londra scelto dalla produzione per alcune delle nuove sequenze. Non si tratta neppure di un riferimento particolarmente nascosto. La scrittaè chiaramente visibile sulle fiancate dei mezzi, mentre altre immagini mostrano quello che sembra essere un edificio controllato direttamente dalla compagnia.

Tutto lascia quindi pensare che nella seconda stagione la corporation sia destinata ad avere una presenza ancora più importante. Non sarebbe esattamente una sorpresa. Alien: Pianeta Terra è ambientata nel 2120, circa due anni prima degli eventi del primo Alien, in un futuro nel quale il pianeta è controllato da cinque gigantesche corporazioni: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. La prima stagione aveva messo soprattutto Prodigy al centro della storia, attraverso Boy Kavalier, Wendy e gli esperimenti sugli ibridi.

Weyland-Yutani era comunque una presenza fondamentale: la USCSS Maginot apparteneva proprio alla compagnia e Morrow aveva ricevuto l'incarico di recuperare a qualsiasi costo il preziosissimo carico trasportato dalla nave. Dopo quello che è accaduto nel finale, era quindi difficile immaginare che la corporation avrebbe semplicemente rinunciato a ciò che considera di sua proprietà. Le nuove immagini sembrano suggerire esattamente il contrario.

potrebbe arrivare sullacon una presenza molto più visibile e soprattutto militarizzata. Nei filmati provenienti dal set si vedono infatti uomini armati scendere dai mezzi corazzati, mentre l'intera zona sembra essere stata trasformata in una struttura della compagnia. Ed è proprio uno di quei veicoli ad aver attirato maggiormente l'attenzione dei fan. Il suo design ricorda infatti l'APC M577 utilizzato dai, il mezzo corazzato con il quale i soldati attraversavano la colonia di Hadley's Hope prima che la situazione precipitasse.

Questo significa che Alien: Pianeta Terra 2 introdurrà i Colonial Marines? Per ora no. Non esiste alcuna conferma della loro presenza e le immagini dal set non permettono di stabilire chi siano realmente gli uomini armati che accompagnano i veicoli. Potrebbero essere semplicemente le forze di sicurezza private di Weyland-Yutani, qualcosa che sarebbe perfettamente coerente con il potere raggiunto dalle corporation nel mondo raccontato dalla serie.

Alien: Pianeta Terra, fonte: Disney+

Ma la somiglianza è abbastanza evidente da aver fatto partire immediatamente le speculazioni. C'è poi un altro dettaglio curioso. Chi ha fotografato inizialmente i mezzi a Canary Wharf pensava che potessero appartenere alle riprese di The Batman 2, anch'esso attualmente impegnato in diverse location britanniche. È bastato avvicinarsi per scoprire che Gotham non c'entrava nulla: sulle fiancate campeggiava il logo della compagnia più famigerata dell'universo di Alien. Il cambio di scenario rappresenta inoltre una delle grandi novità della seconda stagione.

La prima era stata girata prevalentemente in, sfruttando anche paesaggi tropicali per costruiree il mondo apparentemente. Per il nuovo capitolo la produzione si è invece trasferita nel Regno Unito, utilizzando i Pinewood Studios e diverse location londinesi. Una scelta particolarmente simbolica per il franchise: proprio ai Pinewood Studios venne realizzato anche l'Alien originale di Ridley Scott. Noah Hawley aveva spiegato che Londra rappresentava una soluzione migliore sul lungo periodo per la produzione. Il trasferimento potrebbe però avere conseguenze anche sull'aspetto della serie, e queste prime immagini sembrano già suggerire atmosfere decisamente più urbane, industriali e aziendali.

La seconda stagione ripartirà naturalmente da Wendy, interpretata ancora da Sydney Chandler, insieme a diversi protagonisti già conosciuti. Torneranno Timothy Olyphant nei panni del sintetico Kirsh, Alex Lawther come Hermit, Babou Ceesay come Morrow, Samuel Blenkin come Boy Kavalier, Essie Davis come Dame Sylvia e Adarsh Gourav come Slightly, ma il cast si è allargato parecchio. Peter Dinklage è uno dei nuovi ingressi più importanti e il suo ruolo viene ancora tenuto segreto. Con lui sono arrivati Tracey Ullman, Jerome Flynn e Sam Spruell, tutti personaggi sui quali FX non ha ancora voluto anticipare praticamente nulla.

Alien: Pianeta Terra, fonte: Disney+

Il mistero attorno a Dinklage è particolarmente interessante proprio alla luce delle nuove immagini. Non sappiamo se il suo personaggio abbia qualche collegamento con Weyland-Yutani e sarebbe prematuro darlo per scontato. La maggiore presenza della compagnia, però, apre inevitabilmente la porta all'introduzione di nuovi dirigenti, scienziati e figure di potere legate alla corporation. Le riprese hanno già regalato anche qualche altro piccolo assaggio, visto che un recente video dietro le quinte ha mostrato Wendy ed Hermit nuovamente sul set, soldati pesantemente armati e soprattutto un modello pratico di un Chestburster, confermando che le creature continueranno naturalmente ad avere un ruolo centrale.

Ad ogni mod, la trama rimane quasi completamente segreta. Il finale della prima stagione ha lasciato parecchi pezzi sulla scacchiera:hanno conquistato Neverland, Boy Kavalier è finito prigioniero, Morrow continua a rappresentare gli interessi di Weyland-Yutani e diverse creature aliene sono ancora in gioco. È soprattutto il rapporto di forza traa poter cambiare radicalmente. Se la prima stagione raccontava un mondo nel qualesembrava convinto di poter giocare con qualcosa che non comprendeva davvero, la seconda potrebbe mostrargli cosa accade quando una corporation molto più antica e spietata decide di reclamare ciò che considera suo.

Le immagini di Canary Wharf non permettono ancora di sapere esattamente cosa stia girando Noah Hawley. Non sappiamo neppure se Londra apparirà realmente come Londra nella serie o se il quartiere finanziario verrà trasformato in un'altra zona della Terra del 2120. Una cosa sembra molto meno misteriosa: Weyland-Yutani non resterà nell'ombra. E dopo aver visto i suoi mezzi corazzati invadere le strade, la sensazione è che nella seconda stagione di Alien: Pianeta Terra Wendy e gli Xenomorfi potrebbero non essere gli unici di cui avere paura.