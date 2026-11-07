Alien Pianeta Terra, arriva una conferma dal set per la seconda stagione: i fan iniziano il conto alla rovescia
Alien Pianeta Terra, cresce l'attesa per la seconda stagione: un aggiornamento dal cast segna una nuova fase per l'attesa serie di Noah Hawley.
La seconda stagione di Alien Pianeta Terra ha raggiunto un traguardo importante, le riprese sono ufficialmente terminate. A confermarlo è stato Babou Ceesay, interprete di Morrow, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. L'annuncio arriva dopo mesi senza aggiornamenti significativi sulla lavorazione della serie creata da Noah Hawley. Anche il regista Ed Moore aveva anticipato che la produzione stava per concludersi. Per i fan del franchise si tratta di un passo avanti importante, anche se bisognerà attendere ancora per conoscere la data di uscita dei nuovi episodi.
La fine della lavorazione sul set non significa che i nuovi episodi siano pronti per arrivare in televisione. La serie dovrà affrontare la fase di post-produzione, durante la quale verranno completati montaggio, sonorizzazione ed effetti visivi. Si tratta di un passaggio particolarmente importante per una produzione come Alien Pianeta Terra, che deve ricreare creature aliene, ambientazioni futuristiche e sequenze spettacolari. Proprio la complessità tecnica del progetto potrebbe richiedere diversi mesi di lavoro. Al momento non esiste ancora una data ufficiale per il debutto della seconda stagione.
Per comprendere la portata di questo ritorno bisogna ricordare che Alien Pianeta Terra ha debuttato nell'agosto 2025, diventando la prima serie televisiva live-action appartenente all'universo di Alien. Creata da Noah Hawley, la storia è ambientata nel 2120, due anni prima degli eventi del celebre film diretto da Ridley Scott nel 1979. La narrazione non si limita alla minaccia degli Xenomorfi, ma esplora anche il rapporto tra esseri umani e intelligenze artificiali, gli esperimenti tecnologici e il potere esercitato dalle grandi aziende in un futuro dominato dagli interessi economici.
La seconda stagione era stata ufficialmente confermata da FX nel novembre 2025, con Noah Hawley nuovamente coinvolto nel progetto. Accanto a Babou Ceesay e Sydney Chandler, il cast comprende Timothy Olyphant, Alex Lawther, Essie Davis, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Moe Bar-El e Sandra Yi Sencindiver. La conclusione delle riprese rappresenta un passo concreto verso il ritorno della serie, ma restano ancora da chiarire diversi dettagli sulla distribuzione e sul calendario di uscita. Per il momento, l'unica certezza è che il lavoro sul set è terminato e che la nuova stagione può proseguire verso la fase finale della sua realizzazione.