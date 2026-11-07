Alien Pianeta Terra, arriva una conferma dal set per la seconda stagione: i fan iniziano il conto alla rovescia

Pubblicazione: 07 novembre alle 16:02

La seconda stagione di Alien Pianeta Terra ha raggiunto un traguardo importante, le riprese sono ufficialmente terminate. A confermarlo è stato Babou Ceesay, interprete di Morrow, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. L'annuncio arriva dopo mesi senza aggiornamenti significativi sulla lavorazione della serie creata da Noah Hawley. Anche il regista Ed Moore aveva anticipato che la produzione stava per concludersi. Per i fan del franchise si tratta di un passo avanti importante, anche se bisognerà attendere ancora per conoscere la data di uscita dei nuovi episodi.

Madre Terra è in dolce attesa. Alien: Pianeta Terra. Estate 2025 su #DisneyPlus. #AlienEarthFX https://t.co/KyXYAfAhQN — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) November 20, 2024

, che ha condiviso una fotografia davanti a uno striscione con la scritta: "It's a wrap, folks", espressione utilizzata nel mondo cinematografico per indicare la fine delle riprese. L'attore interpreta Morrow, un cyborg legato alla potente corporazione Weyland-Yutani., regista incaricato di dirigere il finale della seconda stagione,. Due segnali che hanno permesso di confermare il raggiungimento di questa importante tappa, sebbene FX non abbia diffuso un comunicato ufficiale dedicato alla chiusura delle riprese.

La fine della lavorazione sul set non significa che i nuovi episodi siano pronti per arrivare in televisione. La serie dovrà affrontare la fase di post-produzione, durante la quale verranno completati montaggio, sonorizzazione ed effetti visivi. Si tratta di un passaggio particolarmente importante per una produzione come Alien Pianeta Terra, che deve ricreare creature aliene, ambientazioni futuristiche e sequenze spettacolari. Proprio la complessità tecnica del progetto potrebbe richiedere diversi mesi di lavoro. Al momento non esiste ancora una data ufficiale per il debutto della seconda stagione.

Per comprendere la portata di questo ritorno bisogna ricordare che Alien Pianeta Terra ha debuttato nell'agosto 2025, diventando la prima serie televisiva live-action appartenente all'universo di Alien. Creata da Noah Hawley, la storia è ambientata nel 2120, due anni prima degli eventi del celebre film diretto da Ridley Scott nel 1979. La narrazione non si limita alla minaccia degli Xenomorfi, ma esplora anche il rapporto tra esseri umani e intelligenze artificiali, gli esperimenti tecnologici e il potere esercitato dalle grandi aziende in un futuro dominato dagli interessi economici.

Alien: Earth Season 2 has officially wrapped production! 👽🌍 https://t.co/cMmNZ7JG0s — Erana James Nation (@EranaNation) November 1, 2026

Al centro della prima stagione c'è Wendy, interpretata da Sydney Chandler, una bambina affetta da una malattia terminale la cui coscienza viene trasferita in un corpo sintetico attraverso un programma sperimentale della Prodigy Corporation. Il suo percorso si intreccia con l'arrivo di pericolose forme di vita aliene sulla Terra, in seguito allo schianto della nave spaziale USCSS Maginot. In questo universo, il pianeta è controllato da cinque grandi corporazioni: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold.

La seconda stagione era stata ufficialmente confermata da FX nel novembre 2025, con Noah Hawley nuovamente coinvolto nel progetto. Accanto a Babou Ceesay e Sydney Chandler, il cast comprende Timothy Olyphant, Alex Lawther, Essie Davis, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Moe Bar-El e Sandra Yi Sencindiver. La conclusione delle riprese rappresenta un passo concreto verso il ritorno della serie, ma restano ancora da chiarire diversi dettagli sulla distribuzione e sul calendario di uscita. Per il momento, l'unica certezza è che il lavoro sul set è terminato e che la nuova stagione può proseguire verso la fase finale della sua realizzazione.