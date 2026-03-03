Alien Pianeta Terra: arriva un'emozionante aggiornamento sulla seconda stagione, ma quando uscirà?

Pubblicazione: 03 marzo alle 14:37

Dopo mesi di attesa e speculazioni, Alien Pianeta Terra stagione 2 è ufficialmente entrata in produzione. A confermarlo è stato Dana Gonzales, produttore esecutivo della serie, con un post su Instagram che ha acceso l'entusiasmo dei fan della saga. L'annuncio arriva a distanza di quasi cinque mesi dal rinnovo ufficiale da parte di FX, avvenuto a novembre 2025, due mesi dopo la conclusione della prima stagione andata in onda il 23 settembre dello stesso anno.



La foto condivisa da Gonzales mostra un cartello con una delle iconiche creature della serie e il suo nome, posizionato ai Pinewood Studios nel Buckinghamshire, in Inghilterra. Si tratta degli stessi studi dove Ridley Scott girò il primo film di Alien nel 1979, dando vita a una delle saghe più influenti della storia del cinema. Nel messaggio che accompagna l'immagine, il produttore non nasconde la sua emozione: "Super entusiasta di iniziare il viaggio di Alien Pianeta Terra stagione 2. Costruire un mondo nel luogo di nascita dell'universo Alien". Girare dove tutto è cominciato 47 anni fa significa riconnettersi con le radici di un universo narrativo che ha ridefinito il genere della fantascienza horror.



Sebbene i commenti sotto il post di Gonzales siano privati, alcune fonti riferiscono che Jeff Russo, compositore della colonna sonora della serie, avrebbe confermato il suo coinvolgimento nella seconda stagione con un messaggio entusiasta: "Sì sì, ci vediamo presto". La continuità del team creativo è un segnale positivo per chi ha apprezzato l'atmosfera sonora della prima stagione, elemento fondamentale nel costruire la tensione e l'identità visiva dello show.

Post Instagram su Alien Pianeta Terra, fonte: Instagram dana_gonzales_asc





L'annuncio dell'inizio delle riprese lascia presagire una possibile uscita nel corso del 2027, anche se i tempi della post-produzione potrebbero allungare l'attesa. La prima stagione di Alien Earth ha fatto largo uso di effetti pratici, ma ha richiesto un lavoro minuzioso in fase di post-produzione per il sound design, la musica e gli effetti visivi che hanno reso credibile l'universo alieno sullo schermo. Non si tratta solo di aggiungere creature digitali, ma di creare un'esperienza sensoriale immersiva che richiede mesi di lavoro certosino.



Sul fronte del cast, l'unica certezza al momento è Sydney Chandler, che ha ripostato l'annuncio di Gonzales nelle sue storie Instagram confermando implicitamente il ritorno nei panni di Wendy, il personaggio centrale della prima stagione. Considerando il finale semi-aperto della serie, è lecito aspettarsi che gran parte degli attori sopravvissuti torneranno. Boy Kavalier interpretato da Samuel Blenkin, Kirsh di Timothy Olyphant, CJ di Alex Lawther e Morrow di Babou Ceesay hanno tutti concluso la prima stagione con archi narrativi aperti che lasciano spazio a sviluppi futuri.



La prima stagione di Alien Pianeta Terra ha rappresentato una scommessa vinta per FX: portare la saga cinematografica sul piccolo schermo mantenendo intatta l'intensità visiva e narrativa non era scontato. La serie ha saputo bilanciare l'eredità dei film con una narrazione televisiva che ha permesso di esplorare personaggi e dinamiche con maggiore profondità. Ora, con la produzione della seconda stagione ufficialmente avviata, l'attesa è per capire in quali direzioni Noah Hawley, creatore dello show, e il suo team porteranno l'universo Alien. Il ritorno in Inghilterra, nei luoghi dove Ridley Scott plasmò l'incubo perfetto dello xenomorfo, non è solo una scelta logistica. I fan dovranno ancora pazientare prima di vedere nuove immagini o trailer, ma sapere che le telecamere stanno girando agli storici Pinewood Studios è già una promessa che stuzzica l'immaginazione.