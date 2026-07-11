American Horror Story 13, Ariana Grande lascia il cast: sfuma il suo debutto nella saga horror

Pubblicazione: 11 luglio alle 08:30

Il ritorno tanto atteso di Ariana Grande nel mondo della recitazione dovrà aspettare, visto che la popstar ha ufficialmente abbandonato American Horror Story nella sua tredicesima stagione, rinunciando a quello che sarebbe stato il suo debutto nell'antologia horror creata da Ryan Murphy. La causa? Conflitti di programmazione insanabili con il suo Eternal Sunshine tour, che ha imposto scelte difficili tra palcoscenico e set.

La notizia arriva come una doccia fredda per i fan che avevano accolto con entusiasmo l'annuncio della partecipazione di. L'artista era stata presentata insieme a un cast stellare composto da veterani del franchise:. Una reunion che prometteva scintille e che ora dovrà fare a meno della presenza della cantante.

Per Grande si trattava di un progetto dal sapore speciale, poiché non solo avrebbe rappresentato il suo ingresso nell'universo American Horror Story, ma avrebbe anche segnato una riunione professionale con Ryan Murphy dopo la collaborazione in Scream Queens nel 2015, dove aveva recitato al fianco proprio di Emma Roberts e Billie Lourd. Un cerchio che si sarebbe chiuso, se non fosse intervenuta la logistica inflessibile di una tournée mondiale.

Ariana Grande will no longer appear in ‘AMERICAN HORROR STORY’ Season 13 due to scheduling conflicts with her tour.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/n5cSHICxux — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 10, 2026

Lo scorso novembre, in un'intervista a Variety durante i Governors Awards, Grande aveva parlato del progetto con prudente entusiasmo. "So pochissimo. Quello che so non posso dirlo", aveva dichiarato con il sorriso enigmatico di chi custodisce un segreto.

"Sto entrando in questo mondo in un modo di cui ancora non so molto. Ho ricevuto un messaggio molto eccitante da Murphy. Probabilmente avrò una parte molto piccola, ma sarò grata di farne parte perché amo tutti quelli coinvolti." - Ariana Grande

Quelle parole oggi assumono un sapore agrodolce. La "parte molto piccola" a, almeno non in questa stagione. Gli i, che porta la cantante sui palchi di tutto il mondo a supporto del suo ultimo album acclamato dalla critica, hanno imposto una scelta di priorità. E in questo caso, la musica ha avuto la meglio sulla recitazione.

FX ha rilasciato di recente un primo sguardo alla stagione 13 di American Horror Story, che debutterà il 24 settembre. Al cast si aggiungono anche John Waters, icona del cinema underground, Paul Anthony Kelly e Joey Pollari. I dettagli della trama rimangono avvolti nel mistero tipico delle produzioni Murphy, con la rete che ha scelto la strategia del silenzio totale per alimentare speculazioni e teorie tra i fan.

Sarah Paulson in American Horror Story, fonte: FX Networks

FX e 20th Television non hanno commentato ufficialmente l'uscita di Grande dal progetto. Il silenzio delle major conferma quanto delicato sia l'argomento: perdere una star del calibro della cantante, capace di portare milioni di follower e attenzione mediatica globale, non è certo una bazzecola per una produzione che punta a riconquistare l'attenzione dopo stagioni altalenanti.

La domanda che molti si pongono ora è se la parte originariamente destinata a Grande verrà eliminata dalla sceneggiatura o se Murphy deciderà di riassegnare il ruolo a un'altra attrice. Conoscendo il metodo di lavoro del prolifico creatore televisivo, che spesso plasma le storie attorno ai suoi interpreti preferiti, è possibile che l'intera trama venga modificata per adattarsi alla nuova configurazione del cast.

Per Ariana Grande si tratta di un'occasione soltanto rimandata. Dopo le ottime prove offerte prima in Don't Look Up e soprattutto in Wicked, dove ha conquistato pubblico e critica nei panni di Glinda, il debutto in American Horror Story avrebbe rappresentato un altro passo importante nel suo percorso da attrice. Ma il calendario ha avuto l'ultima parola. Il tour mondiale di Eternal Sunshine, annunciato da tempo e con milioni di biglietti già venduti, rendeva praticamente impossibile conciliare gli impegni sul palco con quelli richiesti dal set della serie.

#ArianaGrande teases her role in the upcoming season of #AmericanHorrorStory at the 2025 Governors Awards. pic.twitter.com/RqmNZI0yNC — Variety (@Variety) November 17, 2025

Ad ogni modo, questo non significa che la collaborazione con Ryan Murphy sia definitivamente sfumata. I due avevano già lavorato insieme in Scream Queens e il creatore di American Horror Story è famoso per tornare spesso a collaborare con gli stessi interpreti. Per questo motivo non sarebbe affatto sorprendente vedere Grande entrare nel franchise in una futura stagione o in uno dei tanti altri progetti firmati Murphy.

In tutto questo, la tredicesima stagione della serie horror può comunque contare su un cast che farà felici i fan storici. Il ritorno di Jessica Lange è senza dubbio uno degli elementi più attesi, visto il ruolo fondamentale che l'attrice ha avuto nel successo delle prime stagioni, ma ritroveremo anche volti amatissimi come Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts e Billie Lourd. Un cast che conferma le grandi ambizioni di Ryan Murphy anche senza la presenza di Ariana Grande.

L'assenza di Ariana Grande non cambia comunque le ambizioni della tredicesima stagione. Ryan Murphy potrà infatti contare su uno dei cast più ricchi nella storia di American Horror Story, con il ritorno di volti amatissimi che, almeno sulla carta, ha tutte le carte in regola per riportare la serie ai fasti delle sue stagioni migliori, anche senza quella che sarebbe stata una delle new entry più sorprendenti degli ultimi anni.