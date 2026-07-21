Amici 2026, chi prenderà il posto di Anna Pettinelli? Spunta un nome che sorprende i fan del talent

Pubblicazione: 21 luglio alle 10:46

Con l'avvicinarsi della nuova stagione televisiva autunnale, i riflettori si accendono come di consueto sulle novità che interesseranno la scuola più famosa d'Italia. Il cast di Amici è pronto a rinnovarsi e, tra i banchi degli insegnanti, si preannuncia un cambio di guardia destinato a far discutere. La partenza ormai data per certa riguarda Anna Pettinelli, pronta a cimentarsi con una nuova avventura sul palco di Tale e Quale Show. La sua uscita dalla cattedra di canto ha aperto il campo a numerose indiscrezioni su chi potesse raccoglierne l'eredità.

Tra le ipotesi circolate con maggiore insistenza nelle, ex allieva amatissima ed elemento chiave della macchina organizzativa del programma. L'eventuale approdo di Giordana nel ruolo di professoressa è sembrata subito un'idea naturale a molti fan dello show. La cantautrice ha debuttato ad Amici nell'edizione 2018-2019, conquistando il secondo posto e il prestigioso Premio della Critica. Dala produzione non si è mai interrotta, evolvendosi nel tempo.

Negli anni, Giordana è diventata una colonna portante dietro le quinte: ha supportato i giovani talenti durante le selezioni, li ha seguiti nella preparazione dei brani e ha persino firmato come autrice diversi inediti lanciati dal programma. La sua transizione davanti alle telecamere come insegnante di ruolo appariva quindi come il naturale passo successivo. Le attese dei fan sono state ridimensionate. La notizia di una promozione ufficiale di Giordana Angi a nuova professoressa della scuola non trova, per ora, conferma nei fatti.

Giordana Angi il ruolo ad Amici-foto Mediasetinfinity

A fare chiarezza sulla situazione è stata proprio la cantautrice, precisando come intende proseguire il suo percorso all'interno della trasmissione. Giordana ha infatti spiegato di apprezzare particolarmente il lavoro svolto finora dietro le quinte, che le permette di affiancare gli allievi senza la necessità di doverli giudicare in pubblico. Il ruolo del professore comporta assegnare voti, prendere decisioni dolorose ed entrare nel merito di dinamiche e confronti con gli altri docenti.

Una posizione assai distante dall'approccio empatico che la cantante preferisce mantenere nei confronti degli aspiranti artisti. Nessun addio al programma, ma una conferma nel ruolo che più le appartiene.. Un lavoro invisibile agli occhi del grande pubblico durante la messa in onda, ma fondamentale per la crescita dei ragazzi e per la definizione della loro identità artistica.

Per scoprire come cambierà il format e chi andrà a ricoprire l'occupazione lasciata vuota da Anna Pettinelli occorrerà dunque attendere gli annunci ufficiali del programma. La cattedra rimane attualmente libera e non si esclude l'ipotesi che la commissione di canto possa proseguire la stagione puntando sulla coppia consolidata formata da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.