Amici 2026, rivoluzione in arrivo? Le novità su professori, format e data di inizio del talent di Maria De Filippi

Pubblicazione: 09 luglio alle 10:23

Il palinsesto televisivo autunnale non sarebbe lo stesso senza le iconiche porte che si spalancano su Canale 5. Cresce ogni giorno di più l’attesa per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show più longevo e amato del piccolo schermo che si appresta a tornare in onda per la stagione 2026/2027. La macchina del programma si è già messa in moto dietro le quinte: i casting sono entrati nel vivo e le indiscrezioni sui futuri protagonisti della cattedra e della giuria iniziano a farsi insistenti.

Maria De Filippi, come sempre al timone del format, sembra intenzionata a rinnovare profondamente la formula per mantenere il programma fresco, dinamico e capace di dominare le tendenze social e le classifiche musicali. Ma quali saranno le reali novità di questa ventiseiesima edizione? Uno dei temi più discussi riguarda proprio il corpo docente. Alcuni insegnanti sembrano destinati a restare al loro posto, mentre su altri continuano a circolare dubbi. Tra i nomi che appaiono più vicini alla conferma ci sarebbero Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, già avvistati durante le prime fasi dei casting itineranti. I

La carismatica conduttrice radiofonica, nota per le sue posizioni decise e i celebri guanti di sfida lanciati nelle passate stagioni (memorabili i confronti accesi con gli altri prof e con i giudici), potrebbe cedere il posto. Chi prenderà la sua eredità? Alcuni rumors parlano dell'ingresso di un grandissimo nome della musica italiana, pronto a portare una ventata di freschezza nel circuito del canto. Non mancano le speculazioni sulla giuria che animerà la fase del serale.

Amici, rivoluzionata la nuova edizione-foto Mediasetinfinity

Nell'ultima edizione, la presenza carismatica di Gigi D’Alessio ha conquistato il pubblico, ma per la nuova stagione Maria De Filippi potrebbe calare un asso pigliatutto. Tra le ipotesi più suggestive che circolano nei corridoi di Mediaset spicca il nome di Amadeus. Il conduttore, libero da impegni stringenti e da sempre grande talent scout, rappresenterebbe il colpaccio perfetto per valutare i nuovi talenti. Intanto proseguono anche le selezioni dei futuri allievi. Come ogni anno, la produzione è impegnata nella ricerca di cantanti e ballerini che possano distinguersi non solo per il talento, ma anche per personalità e capacità di crescere all'interno della scuola.

Il percorso di Amici, infatti, continua a rappresentare una delle vetrine più importanti per gli artisti emergenti italiani. Negli ultimi giorni si sono diffuseAlcune voci ipotizzano una revisione del daytime, una diversa gestione della "casetta" e criteri di selezione orientati verso artisti con esperienze già maturate nel settore dello spettacolo. Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali da parte della produzione e tutte queste ipotesi restano da verificare nelle prossime settimane.

La domanda che tutti gli appassionati si pongono è sempre la stessa: quando ricomincia la striscia quotidiana e l'appuntamento della domenica pomeriggio? La tradizione vuole che i motori si accendano a settembre. Le registrazioni della prima puntata, destinate a formare la nuova classe di aspiranti cantanti e ballerini, dovrebbero tenersi a ridosso della metà del mese, per poi debuttare ufficialmente su Canale 5 alle ore 14:00.