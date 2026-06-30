Anna Pettinelli lascia Amici, il motivo dietro l'addio dopo anni sorprende i fan del talent di Maria De Filippi

Pubblicazione: 30 giugno alle 10:45

L'estate della televisione italiana continua a essere scandita da indiscrezioni, trattative e cambi di casacca che potrebbero modificare gli equilibri della prossima stagione. Tra le notizie che stanno facendo più discutere c'è quella che riguarda Anna Pettinelli, uno dei volti più riconoscibili di Amici. Secondo le anticipazioni circolate negli ultimi giorni, la storica insegnante di canto non dovrebbe far parte del cast della prossima edizione del programma di Maria De Filippi, chiudendo così un percorso iniziato ormai diversi anni fa.

Al momento manca qualsiasi conferma ufficiale da parte di Mediaset o della produzione del talent,. L'addio della speaker radiofonica non rappresenterebbe soltanto un normale avvicendamento nel corpo docente, ma segnerebbepiù seguite del programma. Anna Pettinelli è entrata nel mondo dinel 2019, portando con sé u. Fin dal debutto ha scelto di essere schietta, senza timore di esprimere giudizi netti sugli allievi e di confrontarsi apertamente con colleghi e concorrenti.

Poi la decisione di lasciare nel 2021, ma il suo ritorno nella scuola ha confermato quanto la sua figura fosse ormai diventata parte integrante del format. Più che una semplice insegnante di canto, Pettinelli è diventata negli anni uno dei personaggi "narrativi" di Amici. Le sue discussioni con Rudy Zerbi, le divergenze con Alessandra Celentano e la difesa spesso intransigente dei propri allievi hanno alimentato il racconto televisivo del talent tanto quanto le esibizioni dei ragazzi. In un format che vive di competizione, la sua presenza ha rappresentato uno degli elementi di maggiore continuità.

Carlo Conti a Tale e Quale Show - Fonte: Rai

A questo punto i fan più sfegatati della celebre scuola di talenti di Canale 5 si stanno chiedendo il perchè. Le indiscrezioni finora emerse non parlano infatti di incomprensioni con Maria De Filippi o con la produzione Fascino, né di divergenze insanabili sul progetto editoriale. Al contrario, dietro la decisione sembrerebbe esserci l'opportunità di affrontare una nuova esperienza professionale completamente diversa rispetto a quella vissuta negli ultimi anni.

In televisione, soprattutto nei grandi programmi d'intrattenimento, ie raggiungere un pubblico differente. È proprio questa la direzione che sembrerebbeSecondo quanto trapela dagli ambienti televisivi, il nome della speaker sarebbe finito tra quelli scelti per la prossima edizione diQuindi ci sarebbe lo zampino didietro tutto ciò.

Ma la vera novità non riguarda tanto il passaggio da Mediaset alla Rai, quanto il ruolo che sarebbe destinata a ricoprire. Pettinelli, infatti, non sarebbe stata chiamata come opinionista o componente della giuria, ma come concorrente. Si tratta di un cambiamento radicale. Per anni il pubblico l'ha vista valutare il talento degli altri, assegnare voti, correggere interpretazioni e difendere con convinzione le proprie idee. Stavolta, invece, dovrebbe trovarsi dall'altra parte del tavolo, costretta a mettersi personalmente in gioco attraverso imitazioni e performance canore.

Amadeus ad Amici - Fonte: Mediaset

Ma c'è un'altra domanda: chi prenderà il suo posto ad Amici? La possibile uscita dell'insegnante apre inevitabilmente il capitolo dedicato alla successione. Al momento non esistono indicazioni ufficiali, perchè le valutazioni sarebbero ancora in corso e la produzione avrebbe tutto il tempo necessario per definire il nuovo assetto del programma prima della ripartenza autunnale.

Tuttavia, ed è inevitabile, tra i nomi che continuano a circolare c'è anche quello di Amadeus. Il conduttore, già presente nelle ultime edizioni del Serale in qualità di giudice, viene indicato da alcuni osservatori come una figura che potrebbe assumere un ruolo ancora più rilevante all'interno del talent. Ipotesi alimentata dalle notizie degli ultimi giorni, che lo vedono fuori da Warner Bros. Discovery, azienda con cui ha concluso anticipatamente il contratto di collaborazione. Al momento, però, si tratta esclusivamente di voci che attendono eventuali conferme.