Amici 26, anticipazioni del 25 ottobre: sfide decisive, tensioni in studio e primo eliminato

Pubblicazione: 22 ottobre alle 15:19

La scuola di Amici 26 si prepara a vivere una puntata ricca di sorprese, verdetti e momenti difficili per alcuni allievi. Nell’appuntamento di domenica 25 ottobre, su Canale 5, le gare di canto e ballo mettono alla prova i concorrenti, mentre arrivano premi importanti, conseguenze inattese e una nuova eliminazione. A catalizzare l’attenzione sono soprattutto Saitta, che conquista il primo posto nella classifica di canto, Benedetta, vincitrice della gara di ballo, e Erness, costretto a lasciare il talent.

La gara di canto premia Saitta, che si piazza al primo posto e ottiene un’opportunità speciale: un corso intensivo all’Umbria Jazz Festival, oltre alla possibilità di assistere alle esibizioni in programma. Un riconoscimento importante per il cantante, che può così vivere un’esperienza formativa legata al mondo della musica. La classificaUltimo classificato è invece Andrea Heros, per il quale Amadeus ha previsto una conseguenza diversa da quelle che avrebbero potuto riguardare direttamente il canto.

L’allievo dovrà infatti occuparsi delle pulizie della casetta condivisa con gli altri ragazzi. Amadeus, almeno per il momento, ha preferito non intervenire sulla sua materia, scegliendo una punizione legata alla vita quotidiana nella scuola.

La classifica completa di canto:

Saitta Shari Nicolò Tiaso I Jed Andrea Heros

Anche la competizione di danza riserva una soddisfazione importante. A conquistareUn’occasione significativa per la ballerina, che potrà portare il proprio talento su un palcoscenico diverso da quello del talent di Maria De Filippi. All’estremo opposto della classifica si trova Riccardo. Per lui arriva un compito che coinvolge Alessandra Celentano: dovrà eseguire una coreografia assegnata dalla professoressa, mentre Lorella Cuccarini valuterà se concedergli la possibilità di proseguire il percorso nella scuola.

La decisione arriva dopo che i responsabili artistici hanno avuto la possibilità di scegliere quale conseguenza riservare all’ultimo classificato. Tra le opzioni considerate c’erano una sfida, un’esibizione aggiuntiva, una settimana senza telefono oppure le pulizie della casetta.

La classifica completa di ballo:

Benedetta Lollo Charli Riccardo

Anna M. è assente, mentre Napo non balla per la seconda settimana consecutiva. Tra le notizie positive della puntata c’è quella di Alex, che vince nettamenteUna prova convincente che gli permette di mantenere il proprio posto nella scuola. Per Gabriele, invece, il prossimo appuntamento sarà con una sfida di pugilato, prevista per la settimana successiva. Il risultato sarà determinante per capire se potrà proseguire la sua esperienza nel programma.

Il momento più difficile della puntata riguarda Erness, che viene eliminato dalla scuola. L’allievo presenta l’inedito preparato durante una settimana trascorsa fuori dal programma, ma la prova non convince Samurai Jay. A intervenire nel confronto sono soprattutto Lorella Cuccarini e Amadeus, che invitano a riflettere sul percorso del cantante e sulla possibilità di concedergli un’altra opportunità. Il giudizio finale, tuttavia, porta all’uscita di Erness dal talent, segnando uno dei passaggi più importanti dell’appuntamento.

La puntata si conclude con un’ulteriore gara, questa volta sottoposta al giudizio del pubblico attraverso il televoto. A esibirsi sono Aura, Paulo, Kashmere e Clara. Il risultato sarà un altro elemento da seguire per capire quali concorrenti riescano a conquistare il favore dei telespettatori. Tra classifiche, premi e decisioni dei professori, Amici 26 continua così il suo percorso, mettendo gli allievi di fronte a prove sempre più impegnative e a scelte capaci di cambiare il loro futuro nella scuola.