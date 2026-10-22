Amici 26, anticipazioni del 25 ottobre: sfide decisive, tensioni in studio e primo eliminato
Amici 26, anticipazioni del 25 ottobre: tra sfide, ospiti e possibili eliminazioni, ecco cosa aspettarsi dalla nuova puntata su Canale 5
La scuola di Amici 26 si prepara a vivere una puntata ricca di sorprese, verdetti e momenti difficili per alcuni allievi. Nell’appuntamento di domenica 25 ottobre, su Canale 5, le gare di canto e ballo mettono alla prova i concorrenti, mentre arrivano premi importanti, conseguenze inattese e una nuova eliminazione. A catalizzare l’attenzione sono soprattutto Saitta, che conquista il primo posto nella classifica di canto, Benedetta, vincitrice della gara di ballo, e Erness, costretto a lasciare il talent.
L’allievo dovrà infatti occuparsi delle pulizie della casetta condivisa con gli altri ragazzi. Amadeus, almeno per il momento, ha preferito non intervenire sulla sua materia, scegliendo una punizione legata alla vita quotidiana nella scuola.
La classifica completa di canto:
Saitta
Shari
Nicolò
Tiaso
I Jed
Andrea Heros
La decisione arriva dopo che i responsabili artistici hanno avuto la possibilità di scegliere quale conseguenza riservare all’ultimo classificato. Tra le opzioni considerate c’erano una sfida, un’esibizione aggiuntiva, una settimana senza telefono oppure le pulizie della casetta.
La classifica completa di ballo:
Benedetta
Lollo
Charli
Riccardo
Il momento più difficile della puntata riguarda Erness, che viene eliminato dalla scuola. L’allievo presenta l’inedito preparato durante una settimana trascorsa fuori dal programma, ma la prova non convince Samurai Jay. A intervenire nel confronto sono soprattutto Lorella Cuccarini e Amadeus, che invitano a riflettere sul percorso del cantante e sulla possibilità di concedergli un’altra opportunità. Il giudizio finale, tuttavia, porta all’uscita di Erness dal talent, segnando uno dei passaggi più importanti dell’appuntamento.
La puntata si conclude con un’ulteriore gara, questa volta sottoposta al giudizio del pubblico attraverso il televoto. A esibirsi sono Aura, Paulo, Kashmere e Clara. Il risultato sarà un altro elemento da seguire per capire quali concorrenti riescano a conquistare il favore dei telespettatori. Tra classifiche, premi e decisioni dei professori, Amici 26 continua così il suo percorso, mettendo gli allievi di fronte a prove sempre più impegnative e a scelte capaci di cambiare il loro futuro nella scuola.