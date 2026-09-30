Amici 26 cambia data: quando inizia il talent show e quali sono le novità nel cast dei professori?

Pubblicazione: 30 settembre alle 11:13

L'attesa per il ritorno della scuola più famosa della televisione italiana si fa leggermente più lunga del previsto. I fan del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi dovranno infatti pazientare qualche giorno in più, poiché la programmazione della nuova edizione ha subito una variazione ufficiale nei palinsesti Mediaset, confermata direttamente dai listini Publitalia.

Originariamente fissato per i primi giorni di ottobre, l'esordio del programma slitta ufficialmente a domenica 11 ottobre 2026. Un ritardo, che permetterà però alla produzione di perfezionare tutti i dettagli di una stagione che si preannuncia ricca di rivoluzioni e colpi di scena. Il vero punto di svolta di questa ventiseiesima edizione risiede nell'ampliamento radicale delle discipline ammesse all'interno della scuola.

Accanto ai tradizionali banchi di canto e ballo, che da sempre rappresentano il cuore pulsante del format, faranno il loro ingresso ufficiale tre discipline sportive inedite: il pattinaggio artistico a rotelle, il judo e la boxe. A svelarlo è stato il promo ufficiale rilasciato sui canali social della trasmissione, nel quale si vedono atleti delle nuove discipline esibirsi sotto il segno della passione e del sacrificio. Non si tratta della prima volta nella storia del programma che la produzione apre a mondi diversi: basti ricordare l'esperimento della ginnastica artistica nella stagione 2006-2007 o le lezioni di recitazione delle primissime edizioni.

Anche la composizione della cattedra dei professori riserva non poche sorprese. Tra le certezze figurano i nomi storici e amati dal pubblico come Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e la professoressa di canto Lorella Cuccarini. Sul fronte degli addii spicca invece l'assenza di Anna Pettinelli, impegnata a Tale e Quale Show, mentre cresce la curiosità attorno al ruolo che verrà affidato ad Amadeus. L'appuntamento con la prima puntata di Amici 26 è fissato per l'11 ottobre su Canale 5: solo allora verranno svelati tutti i segreti sui nuovi banchi e sui meccanismi di voto.