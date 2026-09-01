Amici 26 cambia volto, rivoluzione tra i professori: Amadeus è il grande nome per la nuova commissione

Pubblicazione: 01 settembre alle 09:00

Amici si prepara a riaprire le porte della sua scuola, ma questa volta gli allievi potrebbero trovarsi davanti una commissione molto diversa da quella che hanno imparato a conoscere nelle ultime stagioni. A poche settimane dal ritorno del talent di Maria De Filippi su Canale 5, continuano infatti a rincorrersi le indiscrezioni sui professori e almeno una certezza sembra destinata a cambiare gli equilibri del programma.

non dovrebbe tornare dietro la cattedra. La speaker radiofonica ha infatti scelto una nuova avventura televisiva e, lasciando così libero un posto nella commissione di canto dopo diverse stagioni trascorse ad Amici. Ma questo potrebbe essere soltanto l'inizio, visto che ancheviene indicato come incerto e, se entrambi dovessero effettivamente lasciare il programma,si troverebbe a ridisegnare in maniera importante soprattutto la squadra dedicata alla danza.

Ed è proprio qui che prende forma una delle ipotesi più curiose circolate nelle ultime ore: Lorella Cuccarini potrebbe cambiare nuovamente materia e tornare a occuparsi di ballo. Per lei sarebbe in realtà un ritorno alle origini. Quando entrò nella scuola di Amici nella stagione 2020/2021, Cuccarini sedeva infatti tra i professori di danza e soltanto dall'edizione successiva passò al canto, ruolo che ha poi mantenuto negli ultimi anni.

Amadeus ad Amici, fonte: Mediaset

Un suo eventuale spostamento consentirebbe quindi alla produzione di coprire uno dei posti lasciati liberi nella danza e, allo stesso tempo, aprirebbe un'ulteriore casella nella commissione di canto. Ed è proprio attorno a quella poltrona che sta circolando uno dei nomi più pesanti. Amadeus sarebbe infatti ancora in corsa per entrare nella nuova squadra di Amici. Il conduttore conosce già molto bene lo studio del talent: nella passata edizione è stato uno dei giudici del Serale, ma questa volta il suo coinvolgimento sarebbe decisamente più importante.

Dopoe una carriera strettamente legata alla musica, Amadeus potrebbe passare dall'altra parte della barricata e seguire direttamente gli allievi della scuola. Per il momento, tuttavia, si tratta ancora di un'indiscrezione e non esiste una conferma ufficiale da parte della produzione. Sembra invece essersi raffreddata parecchio un'altra pista che aveva fatto discutere nelle ultime settimane:. Il suo nome era stato accostato con insistenza alla commissione di canto, ma è stata la stessa attrice a intervenire sui social per ridimensionare le voci.

Con ironia, Ambra ha scherzato sul fatto di essere diventata la professoressa di una fantomatica materia dedicata a difendersi da “tuttologi” e “hater”, aggiungendo però una frase piuttosto eloquente: “Magari fosse vero!”. Almeno per il momento, quindi, il suo ingresso nella scuola non sembra essere nei programmi. Tra tanti possibili cambiamenti, alcuni punti fermi dovrebbero comunque rimanere. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi vengono indicati tra i volti destinati alla riconferma, mentre proprio il futuro di Lorella Cuccarini potrebbe dipendere dalla nuova organizzazione delle due commissioni.

Maria De Filippi ad Amici, fonte: Mediaset

E la rivoluzione di Amici 26 potrebbe non fermarsi ai professori. Da settimane circola infatti l'ipotesi di un restyling più profondo del programma, con l'introduzione di discipline sportive accanto alle tradizionali lezioni di canto e danza. Tra le attività prese in considerazione vengono citati pugilato, judo e pattinaggio, anche se al momento non è ancora chiaro quale ruolo avrebbero effettivamente all'interno della scuola.

Si è parlato persino della possibilità di sostituire almeno formalmente, proprio per adattare la struttura del programma a questa eventuale apertura allo sport. Tra i nomi accostati al progetto è comparso anche, ex atleta di MMA e volto già conosciuto dal pubblico di Maria De Filippi grazie a Tu sì que vales.

Novità importanti potrebbero riguardare anche gli stessi concorrenti. Secondo le anticipazioni circolate nelle ultime settimane, Amici starebbe valutando di aprire maggiormente le porte ad artisti che hanno già mosso i primi passi nel mercato discografico. Questo potrebbe rendere la nuova classe più esperta rispetto al passato e offrire una seconda possibilità anche ad alcuni giovani già transitati da altri talent.

Per capire quanto di questa trasformazione arriverà realmente davanti alle telecamere bisognerà comunque aspettare le comunicazioni ufficiali. Il debutto di Amici 26 è atteso a settembre su Canale 5 e tra le date circolate con maggiore insistenza c'è domenica 20 settembre, anche se Mediaset non ha ancora confermato definitivamente l'appuntamento. Ma in tutto questo una cosa appare già evidente: tra una commissione da ricostruire, il possibile ingresso di Amadeus e un'apertura inedita allo sport, Maria De Filippi sembra avere parecchie carte da giocare per cambiare il volto della sua scuola.