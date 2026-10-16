Amici 26, chi ha conquistato il banco? Arrivano i primi verdetti e la nuova classe riserva già delle sorprese

Pubblicazione: 16 ottobre alle 08:30

Amici 26 ha appena riaperto le porte della sua scuola, ma quest'anno conquistare un posto tra i concorrenti è diventato molto più complicato. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, partita domenica 11 ottobre su Canale 5, ha infatti introdotto un meccanismo che cambia profondamente il percorso degli aspiranti allievi: ottenere la maglia non significa più avere automaticamente un banco assicurato. Cantanti e ballerini devono affrontare una seconda valutazione davanti ai responsabili artistici, che possono decidere se confermare il loro ingresso oppure interrompere subito la loro avventura. Una selezione che sta già regalando emozioni, scelte inattese e i primi verdetti, mentre comincia a delinearsi la classe destinata a vivere i prossimi mesi sotto gli occhi delle telecamere.

La prima puntata ha presentato al pubblico numerosi giovani talenti, ma il loro ingresso nella scuola è rimasto inizialmente provvisorio. Laconsiste proprio nella distinzione tra la maglia ottenuta durante la presentazione e il banco vero e proprio, assegnato soltanto dopo un ulteriore confronto con gli insegnanti,e costringe i ragazzi a dimostrare fin da subito non soltanto le proprie capacità artistiche, ma anche la determinazione necessaria per affrontare un percorso così competitivo. A valutare gli aspiranti cantanti sono, mentre per la danza sono stati scelti

Una squadra profondamente rinnovata rispetto alle precedenti edizioni, soprattutto per l'ingresso di Amadeus, Samurai Jay e Ambra Angiolini. Anche Lorella Cuccarini ha cambiato ruolo, passando dalla categoria canto a quella del ballo. Il primo concorrente a conquistare ufficialmente il banco nella categoria canto è stato Kashmere, che ha convinto tutti e tre i responsabili artistici. Dopo aver ricevuto il consenso di Amadeus, Rudy Zerbi e Samurai Jay, il giovane cantante si è trovato davanti a una scelta particolarmente importante: decidere con chi iniziare il proprio percorso. Alla fine ha preferito affidarsi ad Amadeus, seguendo quello che ha descritto come il proprio istinto.

Amici, fonte: Mediaset

Una decisione significativa anche per il conduttore, che affronta questa nuova esperienza televisiva in un ruolo molto diverso da quello al quale il pubblico è abituato. Non più soltanto presentatore, ma una figura chiamata ad accompagnare direttamente la crescita artistica di un giovane talento. Tra i primi cantanti confermati c'è anche Aura, che ha ricevuto l'approvazione di due insegnanti e ha dovuto scegliere tra Rudy Zerbi e Samurai Jay. La ragazza ha deciso di affidarsi proprio a quest'ultimo, spiegando di aver avvertito una maggiore sintonia con lui. Per il nuovo responsabile artistico si è trattato di un inizio particolarmente positivo, anche perché poco dopo è arrivata un'altra conferma importante.

ha infatti assegnato il banco anche a, uno dei cantanti che si sono messi in evidenza durante le prime giornate del programma. Il giovane artista ha affrontato, riuscendo a convincerlo a proseguire il percorso insieme. Nella categoria danza, invece, uno dei primi protagonisti è stato Napo, nome d'arte di Gabriele Napoli, ballerino di 17 anni capace di unire linguaggi e stili differenti. Le sue qualità hanno attirato l'attenzione, mettendolo nella condizione di scegliere quale delle due figure artistiche avrebbe dovuto seguirlo. Alla fine il ragazzo ha deciso di affidarsi ad Ambra, che ha così ottenuto uno dei suoi primi allievi.

La stessa Ambra Angiolini ha successivamente confermato Charli, mentre Anna Messina, conosciuta anche come Anna M., ha conquistato il banco dopo aver convinto Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Per lei la scelta è ricaduta sulla Celentano, da sempre considerata una delle insegnanti più esigenti del talent. Le selezioni, però, non si sono fermate ai primi giorni. Il daytime di giovedì 15 ottobre ha portato ulteriori novità, con altri concorrenti chiamati a confrontarsi con i responsabili artistici per conoscere il proprio destino. Shari, Anna A. e Tìaso hanno ottenuto la conferma del banco, allargando ulteriormente la classe della nuova edizione.

Amadeus ad Amici, fonte: Mediaset

Le loro valutazioni sono arrivate dopo quelle dei giorni precedenti e hanno dimostrato come la formazione del gruppo sia ancora in pieno svolgimento. Non tutti i concorrenti che hanno ricevuto la maglia durante la puntata inaugurale, dunque, possono già considerarsi al sicuro. Il nuovo regolamento prevede infatti che ciascuno affronti il momento decisivo davanti agli insegnanti interessati, con la possibilità di essere confermato oppure di dover rinunciare al proprio posto. E proprio questa incertezza rappresenta uno degli elementi più interessanti dell'edizione e se in passato la prima puntata permetteva già di conoscere gran parte della classe, quest'anno la composizione definitiva della scuola viene costruita giorno dopo giorno, attraverso incontri, esibizioni e decisioni che possono cambiare le prospettive dei ragazzi.

Manon riguardano soltanto la musica e la danza, visto cheha deciso di dare spazio anche allo sport, introducendo una categoria che permette ad atleti di discipline differenti di affrontare un percorso di preparazione e confronto all'interno del programma. I primi due protagonisti di questa nuova esperienza sono. Il primo è un pugile appartenente al gruppo sportivo dell'Esercito, accolto nella scuola con il sostegno di, direttore tecnico della Nazionale di pugilato. La seconda è una judoka originaria di Pomezia, che ha ricevuto la maglia dalla campionessa olimpica Alice Bellandi.

Per entrambi il percorso sarà differente rispetto a quello dei cantanti e dei ballerini. Gli sportivi, infatti, hanno già ottenuto il proprio banco, ma dovranno difenderlo attraverso allenamenti e sfide contro altri atleti. Non basterà quindi essere stati scelti per rimanere nella scuola, perché anche in questa categoria la permanenza dipenderà dai risultati raggiunti. Particolarmente significativa è la storia di India, che ha raccontato il proprio legame con il judo e la determinazione con cui continua a inseguire i suoi obiettivi anche nel ricordo del padre scomparso. Un percorso personale che aggiunge una dimensione emotiva a una delle novità più importanti della stagione.

Anna Pettinelli ad Amici, fonte: Mediaset

La presenza degli sportivi apre così una nuova fase nella storia del programma, che quest'anno punta a raccontare il talento attraverso discipline e percorsi molto diversi tra loro. Una scelta che potrebbe creare dinamiche inedite, soprattutto quando i ragazzi cominceranno a confrontarsi con le difficoltà della convivenza, la pressione delle prove e il timore di perdere il proprio posto. La classe di Amici 26, quindi, non è ancora definitiva, ma le conferme arrivate fino al 15 ottobre rappresentano soltanto una parte del percorso di selezione, destinato a proseguire nei prossimi appuntamenti quotidiani su Canale 5, in onda alle 16:25.